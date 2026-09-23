La Ramada se quedó con la emblemática marca La Lácteo y va por un récord de producción

Tras comprar una planta, la firma santafesina se quedó con el 100% de la etiqueta cordobesa. Busca duplicar el volumen de procesamiento lechero para 2027

Los movimientos de cambios de manos y reaperturas se han vuelto una constante en el ámbito lechero y el tramo final del año sigue sumando traspasos en el interior de la Argentina. En esa línea, La Ramada acaba de cerrar la compra del 100% de la icónica marca cordobesa La Lácteo, en lo que representa el cierre de negociaciones que se intensificaron sobre todo en meses recientes. En las últimas semanas, la compañía de la familia Gonella formalizó la toma de control de la etiqueta mediterránea y apunta a ampliar su capacidad comercial con vistas a un 2027 que se presume desafiante. Con este traspaso, La Ramada procura fortalecer de manera directa su posicionamiento en el competitivo segmento del consumo masivo.

En línea con lo acordado, es fundamental precisar el alcance del acuerdo: la transacción involucra en forma exclusiva la propiedad de la marca comercial. Quedó completamente al margen la firma La Lácteo SA, sociedad que arrastra un concurso de acreedores desde 2018, como así también su estructura societaria, sus operaciones y sus marcas complementarias Diáfana, Lactis y Pitey, que continúan en manos de otros propietarios.

Un traspaso de marca que abre más negocios

Este paso representa el cierre de un entramado de negociaciones que se dividieron en dos etapas. En 2025, el grupo radicado en Santa Fe adquirió los activos fijos de la planta industrial ubicados en Villa del Rosario, Córdoba, junto con una licencia temporal por diez años para utilizar la marca en quesos y dulce de leche. Ahora, la compra definitiva del "activo intangible" otorga previsibilidad absoluta a largo plazo.

En términos de gestión empresarial, esta maniobra ejemplifica la diferencia entre operar la capacidad productiva y dominar el valor de marca. "Adquirir los fierros permite fabricar, pero poseer la marca consolida el canal de distribución y garantiza la lealtad del consumidor final en las góndolas de los grandes centros urbanos", indicaron fuentes del sector lechero.

Por estos días, la empresa ya produce alimentos bajo la marca La Lácteo en la planta cordobesa y prevé ampliar progresivamente las categorías que comercializa con ese nombre durante los próximos meses.

"Esta adquisición representa un paso estratégico para Lácteos La Ramada. Primero incorporamos una planta que nos permitió ampliar nuestra capacidad productiva y sumar nuevas categorías. Hoy damos un paso más al incorporar definitivamente una marca reconocida y de larga trayectoria, que nos abre las puertas para desarrollarnos con mayor fuerza en el mercado de consumo masivo", declaró al respecto Carlos Gonella, presidente de Lácteos La Ramada.

Capacidad de procesamiento y salto operativo

La adquisición comercial coincide con un ambicioso programa de inversión para ampliar la capacidad industrial. En la planta de leche en polvo que La Ramada tiene en Franck, Santa Fe, y donde opera una capacidad instalada de 500.000 litros diarios, la firma prevé sumar a fines de octubre una nueva línea de envasado de leche larga vida (UHT) para agregar 250.000 litros por día.

En paralelo, las instalaciones de Villa del Rosario se encuentran en pleno proceso de readecuación técnica para alcanzar una capacidad de procesamiento de 300.000 litros diarios antes de fin de año.

El número consolidado evidencia la magnitud del salto industrial. La compañía proyecta cerrar el año 2026 con una capacidad operativa total para procesar cerca de 1 millón de litros de leche diarios. Dicha cifra duplica los 500.000 litros diarios que manejaba a mediados del ciclo 2025, momento en que proyectaba llevar ese volumen a 800.000 litros por día con las nuevas inversiones.

La Ramada cuenta con más de 200 empleados directos entre sus distintos centros operativos y líneas de producción. Esta expansión física y laboral dinamiza no solo la cuenca lechera central, sino también la cadena logística que conecta los centros de producción con los nodos comerciales de Rosario y las principales ciudades de esa área del país.

La Ramada, en plan de crecimiento

El origen de este desarrollo empresarial se remonta a 1967, cuando la familia Gonella inició sus operaciones en suelo santafesino con un modesto tambo.

Con el correr de las décadas, la firma construyó un modelo de integración vertical que, según el portal especializado Punto Biz, abarca más de 5.000 hectáreas agrícolas y una producción primaria propia de 150.000 litros de leche por día.

Fue recién en 2012 cuando los Gonella decidieron crear formalmente Lácteos La Ramada para procesar de forma directa su materia prima. La integración posterior entre el eslabón primario, la capacidad de secado e hidratación, y la elaboración de fluidos envasados constituye una barrera defensiva frente a las volatilidades de precios del sector lácteo.

La combinación de la capacidad envasadora UHT en Santa Fe y la elaboración de quesos y dulce de leche en la planta cordobesa configuran ahora una oferta diversificada de alto volumen. El grupo busca disputar posiciones clave frente a los jugadores tradicionales del mercado lácteo nacional.