Apple indemnizará a usuarios argentinos por la pérdida de rendimiento de sus iPhone

Un fallo judicial obliga a Apple a indemnizar a usuarios de iPhone en Argentina con hasta u$s40 por equipo. Conocé los modelos incluidos y plazos

El reclamo se hará en acuerdosmartphones.com.ar y habrá seis meses desde la apertura del registro para presentar la solicitud.

El acuerdo homologado fija hasta u$s40 por equipo elegible y alcanza a usuarios que residían en Argentina el 4 de febrero de 2020.

Apple destinará u$s3 millones a compensar a usuarios argentinos de siete modelos de iPhone afectados por menor rendimiento.

Apple deberá destinar u$s3 millones a compensar a usuarios argentinos de determinados modelos de iPhone que hayan experimentado una disminución en el rendimiento de sus equipos.

El pago forma parte de un acuerdo que fue homologado por la Justicia comercial y establece un beneficio de hasta u$s40 por cada teléfono elegible, con un importe final sujeto a la cantidad de solicitudes aprobadas.

El entendimiento surgió de una demanda colectiva que ADELCO inició en febrero de 2020. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1980, pionera en la defensa de los derechos de los consumidores en el país y en América del Sur.

La ONG promovió el expediente bajo la denominación "Acción del Consumidor – ADELCO c/ Apple Inc. s/ordinario" y la demanda quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21.

La organización figura como Acción del Consumidor en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, donde tiene asignado el número 31 como parte de su inscripción original que fue dispuesta en 1996 y posteriormente fue reinscripta dentro del régimen oficial que reconoce a las entidades habilitadas para representar intereses colectivos de consumidores.

En el caso de la denuncia, el Juzgado homologó el acuerdo alcanzado con la empresa el 11 de agosto de este 2026 y aclaró algunos de sus términos mediante otra resolución publicada 13 días después.

Ahora, Apple aceptó constituir el fondo global sin reconocer los hechos planteados en el expediente ni responsabilidad jurídica alguna.

La decisión comenzó a difundirse este miércoles 23 de septiembre mediante un edicto que deberá publicarse durante tres días hábiles en el Boletín Oficial.

El monto de cada compensación

Los u$s3 millones se repartirán entre los dispositivos por los cuales se presenten solicitudes aprobadas, pero el acuerdo estableció un límite de u$s40 por cada equipo.

El valor individual surgirá de dividir el fondo global entre los teléfonos admitidos dentro del procedimiento, con aplicación del máximo previsto.

De esa manera, la cantidad de solicitudes determinará cuánto recibirá finalmente cada beneficiario.

Una misma persona podrá presentar solicitudes por varios teléfonos alcanzados.

Cada equipo deberá cumplir las condiciones establecidas y atravesar el proceso de validación.

El medio de pago y los datos necesarios para acreditar cada dispositivo formarán parte de las instrucciones que acompañarán la implementación del acuerdo.

Los teléfonos alcanzados por el fallo

La compensación estará disponible para usuarios actuales y anteriores de siete modelos que son el iPhone 6; iPhone 6 Plus; iPhone 6s; iPhone 6s Plus; iPhone SE; iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

Es decir, la cobertura queda limitada a los siete modelos enumerados en el edicto judicial pero cabe aclarar que la compra o utilización del teléfono constituye uno de los requisitos para poder cobrar la indemnización.

Según el fallo, el solicitante también deberá declarar que el dispositivo experimentó una disminución en su rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017.

En el caso de los iPhone 6; 6 Plus; 6s; 6s Plus y SE, el teléfono debió haber ejecutado iOS 10.2.1 o una versión posterior, mientras que para los iPhone 7 y 7 Plus, la condición comprende a los equipos que utilizaron iOS 11.2 o una versión posterior.

Los usuarios habilitados a exigir indemnización

De acuerdo al fallo judicial, podrán solicitar la compensación las personas físicas o jurídicas que residían en la Argentina el 4 de febrero de 2020, fecha en la que ADELCO presentó la demanda colectiva contra Apple.

El alcance comprende a los residentes de la Argentina de esa fecha, cualquiera fuera su nacionalidad o condición migratoria, además de que el edicto incluye a quienes adquirieron los teléfonos con fines personales, laborales u otros.

La definición abarca tanto a quienes todavía conservan el dispositivo como a quienes lo utilizaron en el pasado.

En todos los casos será necesario completar el formulario, realizar las declaraciones requeridas y aportar la información solicitada para identificar el teléfono.

Los requisitos documentales, el procedimiento de validación y el medio de pago se conocerán con la publicación del formulario y de las instrucciones definitivas.

Dónde se realiza el reclamo a Apple

Las solicitudes se tramitarán mediante acuerdosmartphones.com.ar, la página indicada por el juzgado para implementar el acuerdo y el sitio informará la fecha exacta de apertura del registro.

Desde esa fecha de implementación, los potenciales beneficiarios tendrán seis meses corridos para presentar sus pedidos.

El comienzo del período también será comunicado por correo electrónico a los posibles usuarios alcanzados ya que en la publicación del edicto solamente se difunde la homologación judicial y permite que los integrantes del colectivo conozcan los términos del convenio, mientras que el plazo para reclamar correrá a partir de la implementación formal.

El formulario solicitará información sobre el interesado, el modelo alcanzado y los datos correspondientes a cada equipo y después de la presentación comenzará el proceso de evaluación y aprobación.

Los usuarios incluidos en la demanda también podrán optar por excluirse del acuerdo, aunque para hacerlo deberán comunicar su decisión al Juzgado Nacional en lo Comercial N°21 dentro de los 30 días hábiles contados desde la publicación del último aviso.

Esa alternativa surge del artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor que exige que los acuerdos alcanzados en acciones colectivas preserven la posibilidad de que los consumidores se aparten de la solución general.

El conflicto por el rendimiento

El reclamo se originó en la administración del rendimiento aplicada por Apple a determinados iPhone con baterías envejecidas.

La compañía explica que el sistema ajusta dinámicamente los picos de funcionamiento de algunos componentes cuando la batería pierde capacidad para suministrar la energía necesaria, con el objetivo de evitar apagados inesperados.

Según la documentación técnica de Apple, esa función puede generar una apertura más lenta de aplicaciones, menor velocidad de desplazamiento de la pantalla, reducciones en la cantidad de cuadros, atenuación de la retroiluminación y menor volumen del parlante.

La empresa también aclara que la intensidad de los efectos depende del estado de la batería y del nivel de intervención del sistema y agrega que el reemplazo de una batería químicamente envejecida puede mejorar el rendimiento.

En este sentido, desde iOS 11.3 incorporó herramientas para consultar la salud de la batería, comprobar la aplicación del sistema de administración y desactivarlo.

Dicha función vuelve a activarse cuando el teléfono experimenta otro apagado inesperado.

El antecedente de Estados Unidos

El proceso judicial que se está comenzando a resolver en la Argentina tiene como antecedente una serie de reclamos judiciales y regulatorios iniciados en Estados Unidos por el sistema de administración del rendimiento de los equipos.

En febrero de 2020, Apple alcanzó un acuerdo para resolver demandas colectivas presentadas ante la Justicia federal y estatal de California.

La propia empresa informó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que había aceptado pagar hasta u$s500 millones a propietarios de determinados iPhone, sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas.

Ese mismo año, la compañía celebró otro acuerdo por u$s113 millones con una coalición de más de 30 fiscales generales estatales que habían cuestionado la información ofrecida a los consumidores sobre las baterías y la reducción del rendimiento.

El convenio también incluyó obligaciones destinadas a mejorar la transparencia sobre la salud de las baterías y el funcionamiento del sistema.