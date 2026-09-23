Praxis eligió Colonia y proyecta invertir u$s1.000 millones en su primera ciudad física

La comunidad tecnológica eligió Colonia para construir viviendas en +Colonia, con una inversión proyectada de u4s1.000 millones.

La comunidad tecnológica Praxis decidió que su primer proyecto urbano fuera de internet estará en Uruguay. El grupo, que reúne a más de 150.000 emprendedores e inversores relacionados con la inteligencia artificial y las criptomonedas, acordó con +Colonia la adquisición de aproximadamente 350.000 metros cuadrados dentro del desarrollo ubicado en Colonia.

El espacio será utilizado para levantar viviendas destinadas a integrantes de la comunidad. Según Eduardo Bastitta, responsable de +Colonia, el desarrollo residencial asociado a Praxis podría movilizar una inversión cercana a u$s1.000 millones.

La superficie adquirida equivale a más del 20% del área total proyectada para +Colonia. De esta manera, una comunidad que hasta ahora se organizó fundamentalmente en el ámbito digital comenzará a tener una presencia física concreta en Uruguay.

Praxis se define como "la primera nación digital del mundo" y busca desarrollar "la gran ciudad de la era post-AGI", en referencia a un escenario posterior a la llegada de la inteligencia artificial general. Sus primeros avances físicos están previstos para 2027.

Por qué Praxis eligió Uruguay para su proyecto tecnológico

La decisión uruguaya llegó después de unos dos años de búsqueda. Durante ese período, Praxis analizó distintos lugares donde instalar su proyecto, entre ellos Groenlandia, Grecia y otras regiones de Europa y del Mediterráneo.

La alternativa sudamericana comenzó a ganar espacio por un factor que Bastitta destacó especialmente: la distancia respecto de los principales focos de conflicto internacional.

El anuncio estuvo a cargo de Dryden Brown, el estadounidense de 30 años que lidera Praxis. "La gira mundial ha concluido: hemos elegido Uruguay", señaló Brown en su cuenta de X.

El fundador de la comunidad sostiene que la velocidad del cambio tecnológico obliga a pensar desde ahora cómo será una sociedad en la que la inteligencia artificial general tenga un papel central.

"Vivimos el momento de cambio tecnológico más profundo de la historia de la humanidad, pero nadie es plenamente consciente de ello porque, en la práctica, no hay visionarios en nuestra sociedad que hayan planteado cómo podría ser la vida tras la llegada de la inteligencia artificial general. Por decir lo obvio, la inteligencia artificial va a acabar con todos los empleos y esto sucederá muy pronto. Por tanto, debemos empezar a pensar en el futuro desde ya".

Bastitta definió a Praxis como una comunidad particularmente vinculada con la aceleración tecnológica y destacó el perfil de quienes participan de ella. "Probablemente, sea la principal comunidad que se formó alrededor de la aceleración tecnológica, especialmente de la inteligencia artificial".

Según explicó, sus integrantes no comparten necesariamente una misma posición política. El punto de contacto estaría en la preocupación por las transformaciones que puede producir el desarrollo tecnológico.

"Son personas muy inteligentes, con mucha visión, muy preparada, a la que le ha ido bien y que tiene una visión compleja acerca de lo que va a pasar en el futuro".

Qué pretende construir Praxis

La apuesta no comenzó con un proyecto inmobiliario. Praxis se desarrolló primero como una comunidad virtual y plantea utilizar esa estructura para crear nuevas formas de organización social, económica y cultural.

La propia comunidad resume esa visión de la siguiente manera: "Bitcoin le dio a nuestra generación su propia moneda. Estamos usando la IA para crear nuestro propio país. Una nación que nace en línea, une a las personas a través de una cultura compartida y utiliza la IA para facilitar la acción colectiva y crear una nueva ciudad en el mundo físico".

El salto hacia un territorio propio cuenta además con antecedentes financieros. En 2024, The Wall Street Journal informó que Brown había obtenido compromisos de financiamiento por u$s525 millones para su proyecto de ciudad.

Ahora, el acuerdo con +Colonia aporta una ubicación concreta para una parte de esa iniciativa. Los 350.000 m² adquiridos estarán destinados a viviendas para miembros de Praxis y representan más de una quinta parte de la superficie prevista para toda la urbanización.

La agenda del proyecto también tendrá un componente institucional. Bastitta confirmó que Brown se reunirá este jueves en Nueva York con el presidente Yamandú Orsi, durante la participación del mandatario uruguayo en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La apuesta de +Colonia por conectar las dos orillas

El vínculo con Praxis se inscribe en una idea que Bastitta viene planteando para el desarrollo de Colonia: que una persona pueda aprovechar las oportunidades de Argentina y Uruguay sin tener que elegir definitivamente entre ambos países.

El empresario, que fue asesor de Javier Milei y se identifica como libertario, sostiene que esa característica diferencia a +Colonia de otros modelos de desarrollos urbanos. "No hay proyecto de smart city en el mundo más libertario que +Colonia".

Bastitta también cuestionó la asociación automática entre libertad económica y la creación de zonas con beneficios fiscales. A su entender, una propuesta de ese tipo no se vuelve necesariamente libertaria por ofrecer ventajas impositivas.

"Si hay algo menos libertario que cobrar altos impuestos es cobrárselos altos solo a algunos. Es lo menos libertario que hay. Ese concepto de que yo me instalo y le pido al Estado que me traiga beneficios impositivos y prebendas es lo menos libertario. Hay una confusión enorme en eso, en todo el mundo".

Su alternativa es el concepto de "las dos orillas": vivir en Colonia, desarrollar una actividad empresarial en Buenos Aires, acceder a herramientas financieras y condiciones de Uruguay y mantener al mismo tiempo vínculos económicos con Argentina.

"En todo momento y frente a cada situación yo tengo esa opción de pisar un poquito más en cada orilla sin forzarme a mudarme lejos. Este es el concepto de las dos orillas, hacer competir a los dos países, a los dos Estados, en mi propio beneficio".

Para ilustrar ese modelo, Bastitta mencionó a Peter Thiel, cofundador de PayPal junto con Elon Musk, quien adquirió una casa en Buenos Aires y también construye una propiedad en Punta del Este. También citó a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, por sus actividades en ambos países.

"Todos los grandes jugadores que están viniendo de todo el mundo o incluso los grandes empresarios locales, no eligen ni Argentina ni Uruguay, eligen los dos".

En esa misma lógica, el empresario ubica a +Colonia como una alternativa residencial frente a zonas de Buenos Aires como Pilar, Escobar o Saavedra. La conexión fluvial es un elemento central de la propuesta, porque permitiría mantener una relación cotidiana entre Colonia y la capital argentina.

El escenario que analiza la comunidad tecnológica

La elección de Uruguay también está relacionada con la percepción de Praxis sobre los riesgos que puede enfrentar el mundo en los próximos años.

Entre las discusiones internas aparecen diferentes escenarios. Uno de ellos está vinculado con el impacto que podría tener la inteligencia artificial sobre el empleo y sobre la relación entre las personas y la tecnología. "Hay quienes dicen que la inteligencia artificial va a generar una hecatombe de máquinas contra humanos. Y eso es un riesgo".

Bastitta también señaló otra posibilidad: que los gobiernos reaccionen frente al avance tecnológico con nuevas regulaciones, mayores niveles de intervención o restricciones. El contexto internacional forma parte de esa preocupación. El empresario mencionó la competencia entre las principales potencias y el aumento de los conflictos.

"Por primera vez en muchísimo tiempo tenemos dos superpotencias compitiendo, guerras que ya empiezan a aparecer, muchos dicen que ya arrancó la Tercera Guerra Mundial".

Sin embargo, la comunidad no funciona a partir de una única interpretación sobre lo que sucederá. Bastitta remarcó que existen posiciones diferentes entre sus integrantes.

"Si le preguntamos a los160.000 praxianos, ¿qué opinan? Vas a tener 160.000 opiniones distintas de qué es lo que va a pasar en el mundo. Me parece que donde todos coinciden es que se viene un mundo complejo y con riesgos".

La respuesta que encontró Praxis frente a esa incertidumbre fue, en primer término, construir vínculos entre sus integrantes. Antes de contar con un espacio físico, organizó encuentros en Los Ángeles, Nueva York y Londres, además de desarrollar su comunidad a través de internet. "Ellos tratan de crear comunidad. Dicen: ‘bueno, conozcámonos, generemos espacios de conversación, ámbitos de conocimiento mutuo’".