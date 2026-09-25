Jetpooler conecta pasajeros con asientos vacíos de aviones privados y prevé abrir las reservas al público en octubre en Argentina, Uruguay y Paraguay

Un avión privado puede despegar con uno o varios asientos vacíos y afrontar igualmente buena parte de los costos de la operación. El combustible y otros gastos del vuelo deben asumirse aunque la aeronave no viaje completa. Sobre esa capacidad sin utilizar trabaja Jetpooler, una startup creada por el empresario Luciano Cecchini, radicado en Funes, que desarrolló una plataforma para conectar pasajeros con asientos disponibles en vuelos privados que ya están programados.

La propuesta busca que propietarios y operadores puedan ofrecer los lugares que quedan libres y recuperar parte del costo de un viaje que igualmente deben realizar. Del otro lado, los pasajeros pueden acceder a un asiento sin necesidad de contratar una aeronave completa.

Cómo funciona Jetpooler

El modelo no se basa en incorporar aviones propios ni en generar vuelos nuevos. Jetpooler conecta a pasajeros con propietarios y operadores que ya tienen una aeronave programada.

Cuando existen lugares disponibles, esos asientos pueden incorporarse a la oferta de la plataforma. Los pasajeros pueden consultar esas operaciones y acceder a un lugar dentro de una aeronave privada sin contratar el avión completo.

El funcionamiento se apoya así en una oferta que ya existe: vuelos que fueron programados previamente y que cuentan con capacidad disponible. Jetpooler busca reunir esas oportunidades en una misma plataforma, en lugar de que cada pasajero deba encontrar por separado un operador con lugares libres.

Los costos de combustible pueden alcanzar los u$s1.000, u$s5.000 o u$s10.000 por vuelo, según el tipo de operación, de acuerdo con cifras difundidas por el proyecto. La comercialización de los asientos disponibles apunta a permitir que los operadores recuperen parte de ese desembolso.

Cuántos aviones privados hay en Argentina

El mercado al que apunta la plataforma incluye una cantidad significativa de aeronaves. Según estimaciones difundidas por el proyecto, en Argentina habría alrededor de 350 aviones privados, además de helicópteros y otras aeronaves. La plataforma, a su vez, calcula unos 200 vuelos privados diarios y cerca de 50.000 movimientos al año.

Se trata de cifras aportadas por el propio proyecto, por lo que funcionan como una referencia sobre el mercado potencial de Jetpooler y no como estadísticas oficiales del sector.

La dimensión de ese universo es relevante para una plataforma que depende de reunir operaciones con capacidad disponible. Cuanto mayor sea la cantidad de vuelos incorporados, mayor será también la variedad de alternativas que pueda encontrar un pasajero dentro del sistema.

Cuándo estará disponible Jetpooler

Actualmente, la plataforma se encuentra en una versión demo y trabaja con clientes corporativos bajo un esquema B2B.

La compañía prevé habilitar las reservas para el público general hacia fines de octubre de 2026, con una primera etapa de lanzamiento en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El proyecto contempla posteriormente avanzar hacia otros mercados de la región. La expansión permitirá ampliar el ámbito geográfico de la plataforma y sumar nuevas operaciones a la oferta disponible.

Una startup apoyada en inteligencia artificial

Jetpooler también utiliza herramientas de inteligencia artificial dentro del desarrollo de la plataforma. El proyecto incorpora agentes de IA para distintas tareas vinculadas con su funcionamiento.

La tecnología forma parte de la estructura sobre la que se desarrolla la startup y acompaña un modelo que necesita organizar información sobre vuelos, aeronaves y capacidad disponible.

El objetivo es que una capacidad que ya existe dentro de la aviación privada pueda convertirse en una oferta adicional para pasajeros, sin que Jetpooler tenga que operar aeronaves propias ni generar nuevos vuelos.