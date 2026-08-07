El Gobierno suma otra empresa al negocio de los vuelos privados

Mónaco Vuelos Privados comenzará a ofrecer servicios no regulares de pasajeros y carga dentro del país y al exterior con aeronaves de hasta 19 plazas

El gobierno nacional autorizó a Mónaco Vuelos Privados S.R.L. a operar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga, tanto en rutas nacionales como internacionales, con aeronaves de hasta 19 plazas.

Más allá de la medida, se trata de una nueva señal de la política de apertura del mercado aerocomercial impulsada por la gestión de Javier Milei desde que desembarcó en la Casa Rosada, en diciembre de 2023.

La autorización fue oficializada este viernes 7 de enero en el Boletín Oficial de la Nación mediante la Disposición 19/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía.

La norma llegó luego de que la empresa acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos y económico-financieros previstos en el Código Aeronáutico y en el nuevo Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales.

Cuál es el alcance de la medida

La habilitación se otorga exclusivamente para que la empresa pueda ofrecer servicios no regulares, es decir, vuelos chárter, ejecutivos o contratados especialmente por pasajeros o empresas, además del transporte de cargas bajo esa modalidad.

No obstante, la firma todavía deberá completar un paso clave antes de despegar.

La normativa establece que tendrá 180 días para obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), documento que emite la ANAC y que habilita efectivamente el inicio de las operaciones. Si no lo consigue dentro de ese plazo, podrá recibir una única prórroga por otros 180 días; de lo contrario, la autorización caducará automáticamente.

Una empresa que apuesta a la aviación ejecutiva

Mónaco Vuelos Privados es una sociedad de reciente creación que fue constituida a fines de 2025 y tiene como socias a Betina Paola Rossi y Sol Ventricelli.

Comercialmente se presenta bajo la marca Monaco Air Team, orientada a vuelos ejecutivos, chárter, traslados corporativos y servicios personalizados para clientes privados.

Antes incluso de obtener esta autorización, la compañía ya promocionaba proyectos vinculados con la aviación ejecutiva, entre ellos un esquema de vuelos en helicóptero para atender la demanda de traslados del polo petrolero de Vaca Muerta, uno de los segmentos que mayor crecimiento registra dentro del mercado de la aviación privada.

Una política de desregulación que se mantiene

La autorización se inscribe dentro de la estrategia de apertura del sector aerocomercial que el Gobierno viene implementando desde 2024.

Con la entrada en vigencia del Decreto 599/2024 y de la Disposición 12/2024, la administración nacional simplificó el procedimiento para que nuevos operadores puedan ingresar al negocio de los vuelos no regulares con aeronaves de hasta 19 plazas.

El nuevo esquema permite tramitar en forma coordinada la autorización aerocomercial y el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, reduciendo tiempos administrativos y eliminando parte de la burocracia que históricamente demoraba el ingreso de nuevos jugadores.

La incorporación de Mónaco Vuelos Privados se suma así a la política oficial de ampliar la competencia en un segmento que abarca desde vuelos ejecutivos y corporativos hasta traslados turísticos, sanitarios y de carga especializada.

Para el Gobierno, la flexibilización busca facilitar inversiones y ampliar la oferta de servicios en la aviación general.

El verdadero desafío para la empresa comenzará ahora: completar la certificación técnica exigida por la ANAC y demostrar que puede transformar la autorización administrativa en una operación comercial efectiva.