Las marcas internacionales que llegan a Argentina antes de fin de año

Armani, Mango, Decathlon y otras cadenas globales abren tiendas físicas en los principales shoppings. Cuáles son y cuándo inauguran

El sector del comercio minorista y los principales centros de compras de la Argentina registran una fuerte dinamización con la llegada de destacadas marcas internacionales durante el último trimestre del año. Impulsados por la apertura de importaciones y la búsqueda de cerrar contratos antes del calendario electoral de 2027, diversos holdings internacionales y grupos locales concretan aperturas estratégicas en complejos de gran concurrencia como Unicenter, Alto Palermo y Abasto.

La oferta de indumentaria, calzado y artículos deportivos se expande de la mano de grupos inversores de peso que reactivan el mercado local. Entre los desembarcos más relevantes figura el regreso de firmas globales que habían abandonado el país años atrás por trabas al comercio exterior, sumadas a la llegada por primera vez de cadenas de moda urbana y firmas textiles europeas con proyección en toda la región.

Este movimiento comercial no solo diversifica las opciones de compra para los consumidores antes de fechas clave como el Día de la Madre, sino que involucra desembolsos millonarios y planes de expansión a largo plazo. De esta manera, los operadores del sector buscan afianzar su presencia con locales de gran superficie e integración con canales de venta digital.

Las principales marcas que abren locales en el país

La nómina de desembarcos confirmados para los próximos meses incluye firmas de lujo, cadenas deportivas y marcas de indumentaria de renombre mundial:

Armani Exchange : el holding Cencosud concretó la apertura del primer local de la línea urbana de Giorgio Armani en el Nivel 1 de Unicenter, traída por el Grupo Tucci tras años de ausencia en el mercado. En el primer trimestre de 2027 sumará su línea exclusiva Emporio Armani.

Bestseller : el grupo danés desembarca en octubre en Unicenter a través del Grupo One con tres de sus marcas principales: Jack & Jones , Only y Balmohk . El plan proyecta siete aperturas durante 2027 y un total de 40 tiendas en cinco años con una inversión de u$s50 millones.

Superdry & Co : la firma europea abre el 8 de octubre su tienda física en el Nivel 1 de Unicenter, local que funcionará además como sede regional para Latinoamérica para expandirse a países vecinos a partir de 2027.

Mango : la cadena española regresa a la Argentina tras 23 años de la mano de Grimoldi. Abrirá un local de más de 500 m² en la Planta Baja de Alto Palermo para sus líneas Woman y Man, con miras a completar un plan de cinco sucursales en los próximos cinco años.

Decathlon: la cadena traída por el Grupo One continúa su expansión y abre el 17 de octubre su primer local en la Ciudad de Buenos Aires. Estará ubicado en el segundo piso del Abasto Shopping, con un espacio de 2.470 m² enfocado en más de 65 disciplinas deportivas.

Planes estratégicos y próximas aperturas comerciales

El calendario de inauguraciones en el circuito minorista nacional contempla un despliegue operativo enfocado en la temporada de fin de año y en consolidar la presencia de las cadenas: