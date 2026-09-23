El acuerdo con 12 estados de EE.UU. remueve uno de los principales obstáculos legales para la mega operación. La letra chica del acuerdo

La compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount quedó un paso más cerca de concretarse luego de que la compañía alcanzara un acuerdo con una coalición de 12 estados de Estados Unidos que habían presentado una demanda para frenar la operación por motivos de competencia.

El entendimiento establece una serie de condiciones que Paramount deberá cumplir durante los próximos años y todavía necesita la aprobación definitiva de la Justicia estadounidense. Si el tribunal avala el pacto, se levantará uno de los principales impedimentos que mantenían suspendido el cierre de la transacción.

La demanda había sido presentada en julio por los fiscales de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington, quienes cuestionaban que la combinación de ambas empresas pudiera reducir la competencia, afectar la producción de contenidos y derivar en mayores precios para los consumidores.

El acuerdo fue presentado ante el Tribunal de Distrito del Norte de California y contempla dejar sin efecto la orden judicial que mantenía frenado el cierre de la adquisición. Ninguna de las compañías deberá admitir responsabilidad ni reconocer haber violado la legislación antimonopolio.

Paramount va por Warner: una operación de u$s110.000 millones

La transacción está valuada en aproximadamente u$s110.000 millones en términos de valor empresa y, de concretarse, dará lugar a uno de los mayores conglomerados globales de medios y entretenimiento.

La operación reunirá bajo una misma estructura a Paramount Pictures y Warner Bros., dos de los grandes estudios cinematográficos de Hollywood. También quedarían dentro del mismo grupo las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max, además de señales de noticias como CBS News y CNN y una amplia cartera de canales de televisión.

El tamaño de la operación fue precisamente uno de los factores que despertó cuestionamientos de autoridades y organizaciones vinculadas con la industria. El acuerdo alcanzado con los estados busca establecer límites y compromisos para reducir los posibles efectos sobre la competencia.

Cuántas películas deberá estrenar la nueva compañía

Uno de los principales compromisos asumidos por Paramount está relacionado con la producción y el estreno de películas en salas de cine.

Según los términos difundidos del acuerdo, la compañía combinada deberá estrenar al menos 30 películas por año durante los primeros dos años. Luego, durante los tres años siguientes, el objetivo se elevará a 32 títulos anuales.

Dentro de esas cifras deberá incluir, además, un mínimo de cuatro producciones independientes por año y mantener una determinada proporción de grandes producciones, conocidas en la industria como tentpoles.

El compromiso tendrá consecuencias económicas si no se cumple. Paramount podría enfrentar una penalización de US$30 millones por cada estreno que falte para alcanzar el objetivo anual establecido.

En determinadas circunstancias, los incumplimientos también podrían derivar en la obligación de desprenderse de Miramax, otra de las compañías vinculadas al negocio cinematográfico.

Más inversión en Hollywood

El acuerdo también fija compromisos de inversión en producción cinematográfica dentro de Estados Unidos.

Paramount deberá desembolsar durante los próximos cinco años al menos u$s1.500 millones adicionales respecto de los niveles de gasto registrados en 2025. Esto representa un piso de aproximadamente u$s300 millones extra por año.

A esa cifra se sumará un fondo de u$s47,5 millones durante el mismo período, destinado a capacitación, desarrollo profesional y asistencia para trabajadores afectados por la integración de ambas compañías.

El dinero correspondiente a eventuales multas por incumplimientos, por su parte, será destinado a fondos vinculados con la salud y jubilación de trabajadores de Hollywood y a iniciativas relacionadas con la defensa de la competencia.

Un límite para el poder de negociación en televisión

Otro de los puntos centrales del acuerdo está relacionado con el negocio de la televisión paga.

Durante cinco años, Paramount deberá mantener separadas las negociaciones destinadas a distribuir los canales básicos de Paramount de aquellas correspondientes a Warner Bros. Discovery.

El objetivo de esta condición es evitar que el nuevo conglomerado pueda utilizar el peso conjunto de sus señales para negociar mejores condiciones con cableoperadores y proveedores de televisión.

La preocupación de los fiscales es que una mayor concentración en la distribución de contenidos termine afectando las condiciones del mercado y eventualmente tenga impacto sobre los precios que pagan los consumidores.

Qué pasará con CNN y CBS News

El acuerdo también incluye disposiciones específicas para los dos grandes activos periodísticos que quedarían bajo el mismo grupo: CNN y CBS News.

Paramount deberá crear un News Editorial Independence Board, un órgano independiente destinado a preservar la autonomía editorial de ambas organizaciones.

Además, el cumplimiento de las condiciones quedará bajo la supervisión de un administrador independiente, un responsable interno y un comité integrado por representantes de cinco de los estados que participaron de la demanda.

El fiscal general de California, Rob Bonta, aclaró que el acuerdo no significa que su oficina haya pasado a respaldar la fusión. Según explicó, el objetivo fue conseguir garantías frente a las preocupaciones planteadas durante el proceso judicial sobre competencia, producción de contenidos, precios y empleo en Hollywood.

Las condiciones tendrán una vigencia de cinco años y podrán ser exigidas judicialmente.

Paramount ya consiguió autorizaciones en casi 70 países

El entendimiento con los estados estadounidenses llega después de que Paramount informara que había conseguido las autorizaciones regulatorias necesarias en casi 70 jurisdicciones para avanzar con la operación.

Entre ellas se encuentran la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil y China, además de las autorizaciones correspondientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La compañía había señalado que las demandas presentadas por los estados y por el Writers Guild of America (WGA) constituían los principales obstáculos que todavía quedaban para completar la adquisición.

El gremio de guionistas también llegó a un acuerdo separado con Paramount y puso fin a su propia demanda contra la operación. Como parte del entendimiento, la empresa aceptó aportar US$17,5 millones al fondo de salud del sindicato, cubrir los costos legales y establecer protecciones frente a despidos de guionistas en la división de noticias televisivas de CBS durante cinco años.

El WGA, de todos modos, sostuvo que continúa considerando que la consolidación de la industria puede perjudicar a los escritores y reducir las oportunidades laborales.

La última barrera antes de cerrar la adquisición

Con los acuerdos alcanzados con los estados y el sindicato, Paramount quedó más cerca de completar una de las operaciones corporativas de mayor magnitud en la industria global del entretenimiento.

La adquisición todavía depende de la aprobación definitiva del tribunal. Si recibe el aval judicial, la operación permitirá integrar bajo un mismo grupo estudios cinematográficos, plataformas de streaming, canales de televisión y grandes marcas periodísticas.

El acuerdo antimonopolio no elimina las condiciones sobre la nueva compañía: establece compromisos concretos sobre cantidad de estrenos, inversión en producción, relaciones con distribuidores y autonomía editorial. Pero, una vez aprobado por la Justicia, permitirá remover uno de los principales obstáculos que todavía mantienen en suspenso el cierre de la compra.