La marca de lujo Prada Beauty desembarca en Argentina: dónde se conseguirán sus perfumes

Los perfumes de la marca que se venderá en el país tendrán opciones de recarga, lo que permitirá ahorrar hasta un 30% en la compra de un nuevo frasco

Prada Beauty llega a Argentina con fragancias de lujo de la mano de Grupo L'Oréal.

L’Oréal Groupe anunció el desembarco en Argentina de Prada Beauty, la división de cosmética de la casa de moda italiana Prada. La llegada incorpora al mercado local las fragancias de la marca de lujo y amplía la oferta disponible dentro del segmento de perfumería premium. Según señalaron desde la compañía, las fragancias ya pueden encontrarse en perfumerías como Juleriaque, Rouge, Parfumerie, El Balcón, Fiorani, Duty Paid y Ruiz Roca.

Fundada en Milán en 1913, Prada desarrolló durante más de un siglo una identidad propia, marcada por la combinación entre tradición artesanal, diseño contemporáneo e innovación. Esa misma filosofía se traslada a su propuesta de belleza, que busca combinar conceptos opuestos y alejarse de las categorías tradicionales.

Desde la compañía explicaron que el universo de Prada Beauty se construye sobre la convivencia entre tradición y modernidad, feminidad y masculinidad y lo "antiestético" y lo precioso. La propuesta apunta a desarrollar productos que permitan una expresión individual alejada de las categorías establecidas.

Prada Beauty llega a Argentina con opciones de refill

Desde el inicio de la comercialización local, tanto Prada Paradoxe como Prada Paradigme tendrán alternativas de refill. De esta manera, ambas líneas contarán con sus respectivas opciones de recarga, dentro de la estrategia de sustentabilidad que L’Oréal Groupe impulsa para sus marcas.

Con este lanzamiento, Prada se convierte en la undécima marca de Grupo L’Oréal en ofrecer opciones de refill.

En el caso de Prada Paradoxe, la recarga permite ahorrar, frente a la compra de frascos individuales nuevos equivalentes en cantidad de mililitros, un 44% de vidrio, un 67% de plástico, un 61% de cartón y un 100% de metales.

Para Prada Paradigme, en tanto, el ahorro alcanza el 65% de vidrio, un 75% de plástico, un 50% de cartón y un 100% de metales.

Además de reducir el uso de materiales vírgenes y el descarte asociado a los envases, el sistema de recarga tiene un impacto sobre el precio para el consumidor: el refill cuesta un 30% menos en comparación con la compra de un frasco individual nuevo.

"La llegada de Prada Beauty a la Argentina representa un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento dentro del segmento de lujo. Prada es una marca con un ADN único, que combina una enorme herencia con una mirada profundamente contemporánea, innovadora y disruptiva. Con este desembarco buscamos acercar a los consumidores argentinos una propuesta de belleza que representa una nueva manera de entender el lujo, donde la creatividad, la sofisticación, la sustentabilidad y la expresión individual conviven naturalmente", expresó Ezequiel Peralta, Director de la División de Lujo en L'Oréal Groupe Argentina.

Qué perfumes de Prada llegan al país

Prada Beauty desembarca en Argentina de la mano del Grupo L'Oréal

El desembarco de Prada Beauty está centrado en sus principales propuestas de perfumería. La marca parte de la idea de crear fragancias que escapen de lo predecible y exploren nuevas dimensiones de la perfumería, combinando códigos clásicos con una mirada contemporánea.

Una de las protagonistas es Prada Paradoxe, una de las principales franquicias de la división de belleza de la casa italiana. La línea busca representar la multidimensionalidad y la posibilidad de adoptar distintas facetas sin perder la identidad.

Paradoxe Eau de Parfum es una fragancia floral ambarada que reinterpreta el tradicional bouquet floral. Su composición combina neroli, ámbar y almizcle, con una estructura que apunta a generar una experiencia olfativa multidimensional.

El concepto también aparece en el diseño del frasco. Prada toma uno de sus códigos visuales más reconocibles, el triángulo, y lo transforma en una silueta de ángulos suavizados, acompañada por un tono rosa coral que contrasta con el negro característico de la marca.

El envase, además, es recargable, en línea con el enfoque de sustentabilidad de la compañía.

La línea Prada Paradoxe está dirigida a una mujer que puede combinar características aparentemente contrapuestas, como fortaleza y delicadeza, estructura y fluidez o clasicismo y vanguardia. La campaña global tiene como protagonista a Zendaya, elegida como embajadora de la fragancia.

Por el lado de la propuesta masculina, Prada Paradigme Eau de Parfum plantea una interpretación contemporánea de la masculinidad. La composición se estructura alrededor de maderas ambaradas, geranio Bourbon y corazón de bergamota de Calabria, con una combinación de calidez, sensualidad y luminosidad.

La campaña tiene como embajador a Tom Holland, quien representa el concepto de identidad como un proceso de evolución y reinvención permanente.

Dónde comprar Prada Beauty en Argentina

Las fragancias de Prada Beauty ya forman parte de la oferta de perfumerías seleccionadas en Argentina. Según informaron fuentes de la empresa, pueden encontrarse en Juleriaque, Rouge, Parfumerie, El Balcón, Fiorani, Duty Paid y Ruiz Roca.

El lanzamiento representa además un movimiento dentro de la estrategia de expansión de L’Oréal Groupe en el segmento de lujo. Prada Beauty se convierte en la décimoctava marca del grupo en Argentina, ampliando el portafolio local con una de las firmas internacionales más reconocidas de la industria de la moda y la belleza.

La llegada de la marca al mercado argentino se apoya así en dos ejes: por un lado, la incorporación de nuevas propuestas de perfumería de lujo y, por otro, la disponibilidad desde el inicio de sistemas de refill para sus principales fragancias.