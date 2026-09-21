De Armani a Bestseller, las nuevas marcas internacionales que llegan al shopping Unicenter

Armani ya abrió su local en el centro comercial y para las próximas semanas se espera el desembarco de nuevas firmas extranjeras

Alto Palermo también crece con la futura llegada de Mango y H&M, reforzando la oferta del sector.

El shopping destaca el regreso de Armani y el debut del grupo Bestseller con tres firmas globales.

El shopping Unicenter prepara una nueva etapa de expansión comercial con la incorporación de seis marcas internacionales que ampliarán su oferta entre septiembre y octubre de 2026. El proyecto contempla 1.742 m² de nueva superficie comercial, distribuida entre los niveles 1 y 2 del centro comercial.

Las nuevas aperturas incluyen el regreso de Armani al mercado argentino después de más de una década sin presencia propia y el desembarco de Bestseller, uno de los principales grupos internacionales de moda, que eligió a Unicenter para instalar sus primeras tiendas en el país.

La renovación se suma a las marcas que llegaron al shopping durante los últimos meses, entre ellas Boss, Miniso, Indian, Calvin Klein, Skechers y Victoria's Secret, en el marco de una estrategia orientada a ampliar y actualizar la propuesta comercial.

Armani, Superdry y Bestseller llegan a Unicenter

Armani Exchange volvió a Argentina: tiene su nuevo local en Unicenter

El cronograma de aperturas comenzó con Armani Exchange, la propuesta de estilo urbano y contemporáneo de la casa italiana Giorgio Armani. La marca inauguraró el 17 de septiembre un local de 278 m² en el nivel 1 de Unicenter.

El espacio está destinado a la comercialización de indumentaria femenina y masculina y marcará el regreso de Armani al mercado argentino, luego de más de una década sin una tienda propia en el país.

Durante octubre será el turno de Superdry, marca británica reconocida por combinar referencias del estilo vintage estadounidense con influencias japonesas. Su nuevo local tendrá 74 m² y también estará ubicado en el nivel 1.

Otro de los principales hitos de esta nueva etapa será la llegada de Bestseller, grupo de origen danés fundado en 1975 que reúne más de 20 marcas, tiene presencia en cerca de 100 países y cuenta con más de 600 puntos de venta en América Latina.

El desembarco argentino se realizará a través de tres de sus marcas. Una de ellas será Jack & Jones, especializada en moda masculina y denim, que abrirá un espacio de 519 m² en el nivel 1. Será el local de mayor superficie dentro de este conjunto de nuevas incorporaciones.

En el nivel 2 se instalarán además Only, enfocada en moda femenina, con un local de 370 m², y Balmohk, propuesta de estilo contemporáneo y urbano que combina minimalismo, funcionalidad y diseño para hombres y mujeres, con una superficie de 501 m².

A estas incorporaciones se sumará Skinko, especializada en skin care coreano. Su apertura está prevista para las próximas semanas y completará el desembarco de las nuevas propuestas internacionales.

"La llegada de estas marcas ratifica el atractivo de Unicenter para las compañías internacionales que buscan desarrollarse en Argentina. Seguimos evolucionando nuestra propuesta para acercar a nuestros visitantes las últimas tendencias globales, incorporando nuevas experiencias y una oferta cada vez más diversa, relevante y atractiva", señaló Sebastián Núñez, Gerente General de la División Shopping de Cencosud Argentina.

Las nuevas incorporaciones forman parte del proceso de renovación y fortalecimiento de Unicenter, que busca ampliar su propuesta en segmentos como moda, gastronomía, entretenimiento y experiencias.

Con estas aperturas, el centro comercial de Cencosud apunta a incrementar la presencia de marcas internacionales y reforzar su posición como espacio de llegada para compañías globales que buscan desarrollar sus negocios y vincularse con los consumidores argentinos.

H&M llegará al Shopping Alto Palermo

Pero no solo el Unicenter se prepara para recibir a las distintas marcas internacionales. Es que la cadena sueca H&M eligió el Alto Palermo para su primer local en el país. Si bien todavía la fecha no está confirmada, se especula que podría ser recién a comienzos del 2027.

La llegada de H&M al país estará encabezada por Hola Moda, grupo de origen panameño que opera la marca bajo un esquema de franquicias en diferentes mercados de América Latina. De esta manera, H&M ingresará a la Argentina mediante un socio franquiciado, un modelo diferente al que utiliza en otros países, donde desarrolla directamente su operación.

El proyecto contempla inicialmente la apertura de una tienda y la conformación de una estructura local que permita desarrollar la marca en el mercado argentino. El anuncio oficial se realizó el 24 de abril, cuando la compañía comunicó que avanzaría con su llegada al país junto con Hola Moda.

El cronograma informado por la empresa establece que la apertura se producirá durante 2027, aunque todavía no se precisó el mes ni el día de inauguración. Durante julio comenzaron a circular versiones dentro del mercado comercial acerca de un posible adelanto de los tiempos. De acuerdo con esas versiones, la compañía evaluaría abrir antes de finalizar 2026.

Mango también desembarca en el shopping de Palermo

La marca española de moda contemporánea Mango prepara su regreso a la Argentina con la apertura de un nuevo local en Alto Palermo. La inauguración está prevista para la primera semana de octubre y el espacio tendrá más de 500 m² en Planta Baja del shopping.

La nueva tienda reunirá en un mismo lugar las colecciones Woman y Man, con el concepto de diseño mediterráneo, actual y versátil que identifica a la compañía.

La apertura se producirá en uno de los sectores estratégicos de Alto Palermo y forma parte de la creciente incorporación de marcas internacionales al centro comercial.

Fundada en Barcelona en 1984, Mango construyó a lo largo de las décadas una amplia presencia internacional. Su primer desembarco en Argentina se produjo en 1998, cuando comenzó a operar con locales en algunos de los principales centros comerciales del país.

Sin embargo, la permanencia de la marca fue breve. La crisis económica que atravesó Argentina pocos años después impactó sobre su operación y finalmente Mango decidió retirarse del mercado en 2003.

Ahora, más de dos décadas después de aquella salida, la compañía prepara su regreso con un formato adaptado específicamente al mercado argentino.

El desembarco tendrá una particularidad respecto de la operación de la marca en España. En Argentina, Mango estará presente bajo la denominación MNG, una modalidad que la compañía utiliza en aquellos mercados donde su nombre original ya se encuentra registrado.

De esta manera, la marca española vuelve a instalarse en el país con una propuesta que concentrará sus líneas de moda femenina y masculina en un único espacio comercial.

Lo concreto es que la llegada de Mango, y el futuro desembarco de H&M, se incorpora a una agenda de aperturas internacionales que viene ampliando la oferta comercial de Alto Palermo. En los últimos meses, el shopping sumó propuestas como Skinko, especializada en skincare coreano, además de Intimissimi y Miniso. A estas incorporaciones se agregó Victoria's Secret, que inauguró su flagship store.