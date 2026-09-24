Armani volvió a la Argentina después de 17 años con un local en Unicenter, que prepara nuevas aperturas de marcas internacionales para octubre

El proyecto contempla una expansión gradual y se suma a la llegada de nuevas marcas al shopping.

La operación es liderada por Grupo Tucci, facilitada por la reciente baja de aranceles a la importación.

Después de 17 años de ausencia, Armani volvió a operar en la Argentina con la apertura de un local de Armani Exchange en Unicenter. La marca italiana inauguró el jueves 17 de septiembre su primera tienda en esta nueva etapa, en el nivel 1 del centro comercial ubicado en Martínez y operado por Cencosud.

El regreso se concretó de la mano de Grupo Tucci, que alcanzó un acuerdo con la casa matriz italiana para desarrollar la marca en el mercado local. La primera tienda cuenta con una superficie de 278 metros cuadrados y funciona bajo el formato Armani Exchange, la línea de la compañía orientada a indumentaria y accesorios de perfil urbano. La inversión informada para la apertura fue de u$s1,5 millones.

La estrategia inicial contempla la comercialización de prendas para hombres y mujeres y accesorios de Armani Exchange. Grupo Tucci se encargará de importar los productos que serán vendidos en el país. La compañía local ya trabaja con marcas internacionales y desde hace cuatro años tiene la licencia de Zadig & Voltaire, que actualmente cuenta con cuatro locales en la Argentina.

El regreso de Armani se produce en un contexto de mayor presencia de marcas internacionales en el mercado argentino. En los últimos meses, Unicenter incorporó firmas como:

Boss

Calvin Klein

Victoria's Secret

Skechers

Miniso

Indian

Para octubre están previstas nuevas aperturas que agregarán otros 1.742 metros cuadrados de superficie comercial.

Armani vuelve con su formato Exchange

Armani Exchange fue creada en 1991 y forma parte del grupo italiano junto con Giorgio Armani, Emporio Armani, EA7 y otras líneas. Para su regreso a la Argentina, la compañía eligió inicialmente este formato, en lugar de comenzar con una tienda Giorgio Armani o Emporio Armani.

La decisión forma parte de una estrategia de ingreso gradual. Según lo informado por Grupo Tucci, el proyecto contempla avanzar posteriormente con otros formatos de la compañía. Para ello, la empresa mantiene conversaciones con operadores de centros comerciales, entre ellos IRSA, competidor de Cencosud y uno de los principales grupos del sector en la Argentina.

La nueva tienda representa el regreso de una marca que ya había tenido presencia directa en el país. Armani Exchange había operado locales propios en Unicenter, Patio Bullrich y Paseo Alcorta. La firma dejó de operar directamente en la Argentina en 2009, en un período en el que las restricciones a las importaciones dificultaban el ingreso de prendas y productos terminados.

La marca también había estado presente en la avenida Alvear con un local de Emporio Armani, donde además funcionaba Armani Caffè. Esa operación estaba vinculada con Clothing Brands, compañía que había pertenecido al fondo de inversión The Exxel Group y que también manejó otras licencias internacionales en distintos mercados de América del Sur.

En aquel momento, la empresa había señalado las dificultades para reemplazar productos importados por fabricación local como uno de los factores que afectaban la continuidad del negocio. La situación estaba vinculada con el esquema de licencias y con las condiciones para importar las prendas de las marcas internacionales.

Grupo Tucci queda a cargo de la operación local

La nueva etapa de Armani en la Argentina quedó en manos de Grupo Tucci, empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de indumentaria femenina y accesorios. El grupo, creado por César y Gabriela Tucci, cuenta con alrededor de 25 locales de su marca propia.

El acuerdo con Armani amplía su participación en el segmento de marcas internacionales. Además de Armani Exchange, Grupo Tucci tiene desde 2022 la licencia de Zadig & Voltaire en la Argentina, con cuatro establecimientos.

El proyecto contempla una expansión progresiva de la presencia de Armani en el país. De acuerdo con la información difundida por la empresa, el plan general incluye nuevas tiendas, el desarrollo del comercio electrónico y la posibilidad de incorporar otros formatos de la compañía italiana.

El regreso también coincide con una modificación de las condiciones para el ingreso de productos textiles al mercado argentino. En marzo de 2025, el Gobierno redujo los aranceles de importación para ropa y calzado del 35% al 20%, mientras que también bajó los correspondientes a telas e hilados. Además, eliminó determinados controles y trámites vinculados con el ingreso de productos textiles y de calzado.

Estos cambios forman parte del contexto en el que distintas compañías internacionales volvieron a evaluar su presencia comercial en la Argentina. En el caso de Armani, la operación se estructura mediante la importación de las prendas y accesorios que serán comercializados en el mercado local.

Las nuevas marcas que llegarán a Unicenter en octubre

Después de la apertura de Armani Exchange, Unicenter se prepara para recibir otras cuatro marcas internacionales durante octubre. Las nuevas tiendas corresponden a Superdry & Co y a tres etiquetas pertenecientes al grupo danés Bestseller: Jack & Jones, Only y Balmohk.

En conjunto, las cuatro aperturas sumarán 1.742 metros cuadrados de superficie comercial en los niveles 1 y 2 del shopping. Las nuevas incorporaciones se integran al proceso de ampliación que atraviesa el centro comercial operado por Cencosud.

La primera de estas aperturas será la de Superdry & Co. La marca británica contará con un local de 74 metros cuadrados en el nivel 1 y demandará una inversión de u$s750.000.

El establecimiento también tendrá una función regional, ya que será utilizado como sede para las operaciones de Superdry en América Latina. El plan de la compañía contempla avanzar con la apertura de 10 locales por año en la Argentina.

La marca comenzó a operar comercialmente en el país a través de su plataforma digital. Desde el 27 de agosto habilitó una preventa de prendas para hombres y mujeres correspondientes a la temporada primavera 2026. La propuesta incluye productos que forman parte de la oferta internacional de la marca.

Bestseller desembarca con tres marcas

Las otras tres aperturas corresponden a Bestseller, grupo danés fundado en 1975 que reúne más de 20 marcas de indumentaria y tiene operaciones en distintos mercados internacionales.

El desembarco en la Argentina se realizará de la mano de Grupo One, vinculado al empresario Manuel Antelo, quien también participó del ingreso de Decathlon al mercado local.

La primera de las marcas de Bestseller que abrirá sus puertas será Jack & Jones. La firma especializada en indumentaria masculina y denim tendrá un local de 519 metros cuadrados en el nivel 1 de Unicenter.

La segunda será Only, orientada a la moda femenina. Su tienda tendrá una superficie de 370 metros cuadrados y estará ubicada en el nivel 2 del centro comercial.

En el mismo nivel funcionará Balmohk, una marca de indumentaria urbana para hombres y mujeres. El local contará con 501 metros cuadrados.

Las tres tiendas de Bestseller representarán, en conjunto, 1.390 metros cuadrados de nueva superficie comercial. La distribución de los locales fue definida dentro del proceso de ampliación y reorganización de espacios que lleva adelante Unicenter.

Unicenter avanza con una ampliación de u$s60 millones

Las nuevas aperturas forman parte del proyecto de ampliación de Unicenter anunciado por Cencosud, que contempla una inversión de u$s60 millones y tiene prevista su finalización para octubre de 2027.

El plan incluye nuevos espacios comerciales y modificaciones en distintas áreas del centro comercial. La llegada de marcas internacionales constituye una de las primeras etapas de ese proceso.

Durante 2026, Unicenter incorporó marcas como Boss, Calvin Klein, Victoria's Secret, Skechers, Miniso e Indian. Con las próximas aperturas de Armani Exchange, Superdry & Co, Jack & Jones, Only y Balmohk, el centro comercial amplía nuevamente la cantidad de firmas internacionales con presencia física.

Sebastián Núñez, gerente general de la división de shopping de Cencosud Argentina, señaló que la estrategia contempla ampliar la propuesta comercial del centro y sumar marcas internacionales.

El movimiento se produce mientras el mercado argentino registra cambios en las condiciones de importación de indumentaria. Además de la reducción de aranceles para productos textiles dispuesta en 2025, durante 2026 se implementaron modificaciones vinculadas con los procedimientos de comercio exterior y los envíos internacionales.

Para Armani, la vuelta al país coincide además con una nueva etapa en la conducción creativa del grupo. El 16 de septiembre de 2026, la compañía anunció el nombramiento de Dario Vitale como director creativo de Emporio Armani y de los accesorios Giorgio Armani. Es la primera vez que una persona ajena a la familia Armani asume ese cargo.

Vitale comenzó sus funciones de manera inmediata. Su designación se produjo un año después de la muerte de Giorgio Armani, ocurrida en septiembre de 2025, y forma parte de la reorganización de la estructura creativa del grupo.

Mientras la casa italiana atraviesa esa nueva etapa, su operación comercial vuelve a desarrollarse en la Argentina después de 17 años. La apertura de Armani Exchange en Unicenter marca el primer paso del acuerdo con Grupo Tucci, mientras que las conversaciones para sumar los formatos Giorgio Armani y Emporio Armani podrían ampliar la presencia de la compañía en el país.

A su vez, las aperturas previstas para octubre incorporarán otras cuatro marcas internacionales al mismo centro comercial. Entre Armani Exchange, Superdry & Co, Jack & Jones, Only y Balmohk, Unicenter sumará nuevas propuestas comerciales en sus dos niveles dentro del programa de ampliación que Cencosud proyecta finalizar en 2027.