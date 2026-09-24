MINISO suma la colección exclusiva de K-Pop y abre una nueva tienda en Buenos Aires

Fanáticos agotaron merchandising coreano en pocos minutos y la empresa planea una gran inauguración con ofertas y novedades para seguidores

MINISO presentó el 22 de septiembre en Argentina el primer drop de su colección inspirada en ENHYPEN, grupo de K-Pop con presencia internacional. El lanzamiento se realizó en cuatro locales de la marca y tuvo una alta convocatoria desde las primeras horas del día, con filas de seguidores y productos agotados durante la primera media hora.

La colección está disponible de manera exclusiva en las tiendas de MINISO ubicadas en Alto Palermo, Unicenter, Palmas del Pilar y DOT. En cada uno de estos establecimientos, la marca destinó un espacio específico para exhibir los productos vinculados con la banda y sus personajes.

El lanzamiento forma parte de la incorporación de licencias y colaboraciones relacionadas con distintos referentes de la cultura pop, donde ENHYPEN representa una propuesta dirigida a una comunidad específica de seguidores del K-Pop.

El segundo drop de la colección está previsto para el 22 de octubre, cuando se incorporarán nuevos productos vinculados con ENHYPEN.

Qué productos incluye la colección de ENHYPEN de MINISO

El primer lanzamiento reúne distintas categorías de productos inspirados en los personajes asociados con ENHYPEN. La propuesta incluye artículos para uso personal, accesorios, objetos para el hogar y elementos destinados a la colección.

Entre los productos disponibles se encuentran:

Bandoleras crossbody y monederos

Álbumes de tarjetas coleccionables

Almohadones, tazas y vasos

Alfombras decorativas

Gorras, medias y llaveros

Calcomanías

La variedad de artículos permite que la licencia esté presente en diferentes categorías dentro de las tiendas de MINISO. Algunos productos están destinados al uso cotidiano, mientras que otros tienen una función vinculada con la decoración o la colección de objetos relacionados con el grupo.

La disponibilidad de los artículos puede variar según cada local. Durante la jornada de lanzamiento del 22 de septiembre, la marca informó que algunos productos se agotaron aproximadamente media hora después de la apertura.

El segundo drop, programado para el 22 de octubre, ampliará la propuesta con nuevas piezas de la colección. De esta manera, el lanzamiento se desarrolla en dos etapas y mantiene la incorporación de productos vinculados con ENHYPEN en las tiendas seleccionadas.

El lanzamiento de ENHYPEN tuvo participación de sus fans

La llegada de la colección a Argentina estuvo acompañada por la comunidad de seguidores de ENHYPEN. El lanzamiento también se realizó en articulación con el Club de Fans de ENHYPEN, que acompañó la presentación de los productos en el país.

Las filas registradas en los locales desde las primeras horas del 22 de septiembre reflejaron el interés generado por la colección entre los seguidores del grupo. La convocatoria se concentró en los cuatro establecimientos habilitados para el lanzamiento.

La presencia de productos vinculados con grupos musicales dentro de cadenas comerciales también se relaciona con la expansión internacional del K-Pop, que durante los últimos años se incorporó a los circuitos globales de entretenimiento y a las comunidades digitales que siguen a sus artistas.

ENHYPEN forma parte de esa expansión. El grupo fue formado a través del programa de supervivencia televisivo I-LAND y debutó en 2020 bajo el sello BELIFT LAB. Desde entonces, desarrolló actividades musicales y comerciales destinadas a distintos mercados internacionales.

MINISO prepara una nueva tienda en Argentina

Mientras avanza la colección de ENHYPEN, MINISO también anunció la apertura de un nuevo local en Argentina. La inauguración está prevista para el 29 de septiembre en Alto Avellaneda Shopping.

El establecimiento tendrá una superficie de 400 metros cuadrados y ofrecerá más de 5.000 artículos distribuidos en distintas categorías. Con esta apertura, la empresa alcanzará siete tiendas en el país.

El nuevo local incorporará productos de varias áreas de consumo. Entre las categorías anunciadas se encuentran peluches, juguetes, cosmética, tecnología, hogar y decoración, bolsos y mochilas, viajes, blind box y coleccionables y artículos para mascotas.

La propuesta también contempla la presencia de licencias oficiales pertenecientes a diferentes franquicias internacionales. Entre ellas figuran:

Disney y Star Wars

y Harry Potter

Lilo & Stitch y Kuromi

y Snoopy

BT21 (vinculada con BTS)

(vinculada con BTS) One Piece

Ositos Cariñosos y Las Chicas Superpoderosas

La apertura de Alto Avellaneda amplía la presencia física de MINISO en el mercado argentino y suma una nueva ubicación a los establecimientos donde la compañía comercializa sus distintas categorías de productos, combinando artículos de uso cotidiano con franquicias de entretenimiento reconocidas internacionalmente.

La estrategia comercial de MINISO contempla la incorporación de personajes y franquicias reconocidos internacionalmente dentro de distintas líneas de productos. En el caso de la nueva tienda de Alto Avellaneda, la oferta combinará categorías de consumo cotidiano con productos asociados a franquicias de entretenimiento.

El modelo también contempla los productos conocidos como blind box, cajas cerradas cuyo contenido específico se descubre al abrirlas y que suelen utilizarse para coleccionar diferentes personajes o diseños.

De esta manera, durante septiembre y octubre MINISO sumará dos novedades en Argentina: el lanzamiento de la colección de ENHYPEN, con un segundo drop previsto para octubre, y la apertura de un nuevo local en Alto Avellaneda Shopping.