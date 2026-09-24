Bombazo en el mundo de las marcas deportivas: Mbappé dejó Nike y tiene nuevo arreglo

El futbolista francés, uno de los más influyentes de la actualidad, le puso fin a su vínculo comercial con la compañía estadounidense y firmó otro contrato

El mercado global del patrocinio deportivo acaba de registrar una de sus sacudidas más estructurales de la década. El delantero estrella del Real Madrid y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, decidió poner fin a su histórico vínculo comercial con la firma estadounidense Nike —compañía que lo acompañaba desde su infancia y utilizaba sus icónicos botines Mercurial— para convertirse en la cara principal de la marca suiza On. La operación comercial, según fuentes del sector financiero, contempla un contrato por 10 años e involucra un rol activo del jugador como embajador global y diseñador técnico de la división de fútbol.

La firma helvética, nacida en 2010 como una marca especializada en calzado para running y consolidada internacionalmente tras la incorporación del extenista Roger Federer como copropietario en 2019, oficializó de esta forma su desembarco masivo en el mercado del fútbol profesional. Para estructurar este nuevo segmento, la compañía designó además al exdelantero Thierry Henry como su nuevo director de fútbol, consolidando una dupla técnica y comercial de alto impacto con miras al desarrollo de indumentaria de rendimiento y ropa de estilo de vida (lifestyle).

Mbappé firmó con On: Tecnología, botines de innovación y cifras del contrato

La salida de Mbappé se suma a la reciente migración de otras jóvenes figuras globales como Lamine Yamal hacia marcas competidoras, en un momento en que gigantes tradicionales como Nike enfrentan tensiones bursátiles y ajustes en sus proyecciones de beneficios. En el caso de On, la incorporación del atacante galo busca competir de manera directa por la cuota del mercado internacional de calzado y ropa deportiva, que actualmente dominan las firmas tradicionales:

Desarrollo de producto con tecnología LightSpray: Mbappé trabajará en forma directa con los equipos de ingeniería y prueba de producto de On. En el campo de juego, el astro del Real Madrid estrenará botines de alto rendimiento desarrollados con la tecnología de pulverización de precisión LightSpray.

Mbappé trabajará en forma directa con los equipos de ingeniería y prueba de producto de On. En el campo de juego, el astro del Real Madrid estrenará botines de alto rendimiento desarrollados con la tecnología de pulverización de precisión LightSpray. Proyección económica: De acuerdo con estimaciones de la consultora BMO Capital Markets, la incursión en la categoría de fútbol impulsada por la figura de Mbappé podría reportarle a la marca suiza ingresos anuales de hasta 400 millones de dólares para el año 2031.

De acuerdo con estimaciones de la consultora BMO Capital Markets, la incursión en la categoría de fútbol impulsada por la figura de Mbappé podría reportarle a la marca suiza ingresos anuales de hasta 400 millones de dólares para el año 2031. Declaración del jugador: "Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir juntos algo totalmente nuevo que ayude a definir el futuro de este deporte. Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que creemos, superar los límites de lo posible mediante la innovación y mantener siempre viva la alegría del fútbol. Compartimos un sueño, y esto es solo el comienzo", expresó Mbappé tras la firma.

"Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir juntos algo totalmente nuevo que ayude a definir el futuro de este deporte. Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que creemos, superar los límites de lo posible mediante la innovación y mantener siempre viva la alegría del fútbol. Compartimos un sueño, y esto es solo el comienzo", expresó Mbappé tras la firma. El mensaje en redes: En sus canales oficiales, el delantero reflexionó sobre el cambio de rumbo: "He perseguido este sueño desde que tengo uso de razón. Una vez más, me ha llevado a uno de los mayores cambios de mi vida. Ahora me encuentro rodeado de innovadores que sueñan con lo mismo que yo".

Por su parte, David Allemann, fundador y codirector ejecutivo de la marca suiza, remarcó que la meta es conectar el rendimiento de elite en la cancha con la cultura urbana fuera de ella: "El fútbol no necesita otra marca de ropa deportiva que haga más de lo mismo. El fútbol necesita nuevas ideas y un desafío a lo establecido", concluyó.