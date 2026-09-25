Alsea inyectó más de u$s10 millones en la sociedad que maneja Burger King en el país tras descartar su proceso de venta en la región

Esta decisión se tomó por ofertas poco atractivas; planea seguir con nuevas aperturas.

Reforzó el capital de su filial local, Fast Food Sudamericana, con más de u$s10 millones.

Alsea desistió de vender Burger King Argentina y decidió mantener la operación en su portafolio.

Menos de un año después de poner en marcha la búsqueda de un comprador para Burger King en la Argentina, el grupo mexicano Alsea cambió el rumbo de su negocio local.

Se trata de la sociedad dueña de la franquicia de la cadena de fast food en la Argentina y otros países de la región desde el año 2006 y que finalmente decidió mantener la operación local dentro de su portafolio.

En medio de ese proceso de redefinición, reforzó el capital de Fast Food Sudamericana, la sociedad mediante la cual opera los restaurantes de Burger King en el país.

Por lo menos así surge de analizar una serie de movimientos financieros que desplegó en tres etapas entre junio de 2025 y junio pasado, durante los cuales realizó aportes en efectivo para reforzar el capital de la filial local por un total de u$s10,23 millones, calculados al tipo de cambio mayorista correspondiente a la fecha de cada operación.

La secuencia muestra además una fuerte aceleración del proceso si se tiene en cuenta que el primer aumento representó unos u$s91.000, que seis meses después incrementó a u$s3,2 millones y en julio aprobó el mayor de todos, equivalente a u$s6,22 millones, sumando ese total global.

Es más, el último movimiento se produjo cuatro meses después de que Alsea modificó el escenario abierto por la búsqueda de comprador en Argentina y optó, al menos por el momento, por mantener Burger King dentro de su portafolio.

La millonaria capitalización de Alsea en Burger King

De hecho, este 25 de septiembre, la empresa publicó un aviso en el Boletín Oficial de la Nación en donde explica que los aumentos se realizaron mediante la capitalización de aportes en efectivo de Alsea.

En cada caso se emitieron nuevas acciones ordinarias y el accionista que quedó fuera de la suscripción renunció a ejercer los derechos de preferencia y acrecer.

En su Informe Anual Integrado 2025, el grupo mexicano identifica a la sociedad local como la operadora de Burger King en la Argentina y registra una participación directa o indirecta del 100%.

El documento societario detalla las capitalizaciones y su mecanismo, aunque el destino específico de esos recursos queda fuera de su objeto, por lo que el dato comprobable es el fortalecimiento del capital de la sociedad que maneja la operación argentina.

Por qué Alsea canceló la venta de Burger King Argentina

El refuerzo patrimonial atravesó un período particularmente activo para Burger King que, durante el 2025, fue parte de un proceso iniciado por Alsea para desprenderse de su operación argentina, dentro de una revisión que también alcanzaba a los negocios de la marca en México y Chile.

La búsqueda atrajo a grupos gastronómicos locales y regionales y, entre los interesados más activos apareció El Desembarco, que llegó a mantener negociaciones por los restaurantes argentinos, mientras Restaurant Brands International, propietaria global de Burger King, participaba del proceso por su condición de titular de la franquicia.

Hacia fines de ese año, las conversaciones habían perdido velocidad, aunque Alsea continuaba evaluando propuestas y el eventual traspaso argentino seguía abierto.

El grupo mexicano ya había recorrido ese camino en Europa en agosto de 2024 cuando acordó desprenderse de sus 54 locales de Burger King de España y completó la operación a finales de noviembre de ese año.

En América latina, el proceso tomó otra dirección ya que a comienzos de febrero de este 2026, Burger King seguía sin encontrar comprador para sus operaciones, además de que las ofertas recibidas no derivaron en un acuerdo y Alsea continuaba administrando directamente la cadena.

Dos semanas después, la posición del grupo quedó más definida y, ante propuestas que consideraba poco atractivas, cambió de plan sobre Burger King. Comunicó que por el momento mantendría la marca dentro de su portafolio y planteó continuar con aperturas y remodelaciones en Argentina y Chile.

De esta forma, el giro que adoptó el grupo mexicano dejó en suspenso el escenario de salida que había dominado buena parte de los meses anteriores.

Cuántos locales tiene Burger King en Argentina y Chile

La búsqueda de comprador había convivido, además, con decisiones comerciales que mostraban que Burger King continuaba funcionando mientras se discutía el cambio de su propiedad.

En este sentido, el 30 de enero pasado, todavía con el proceso abierto, la cadena inauguró un restaurante en Alcorta Shopping llevando el total de locales a 118 establecimientos operativos en la Argentina.

La cifra oficial ubica al mercado argentino como la segunda operación de Burger King de Alsea en la región donde registra actualmente 368 establecimientos de la marca, distribuidos entre 169 en México, 108 en Argentina y 91 en Chile.

La diferencia entre los 118 establecimientos informados en enero y los 108 actuales muestra una reducción de la red pero la información disponible permite comparar ambas fotografías, sin atribuir automáticamente las 10 unidades de diferencia a una única causa.

Un negocio con dos décadas bajo control

Burger King desembarcó en el país en 1989 y en el 2006, Alsea adquirió las operaciones de la cadena en Argentina y Chile como parte del inicio de un proceso de internacionalización del grupo mexicano.

Desde entonces, Fast Food Sudamericana quedó dentro de la estructura utilizada por Alsea para explotar Burger King en el mercado argentino con un modelo que se apoya en contratos de franquicia con Burger King Corporation.

Mediante ese esquema, Alsea opera los restaurantes y desarrolla el negocio local, mientras la marca pertenece globalmente a Restaurant Brands International.

Alsea construyó en paralelo una plataforma gastronómica mucho más amplia, con una cartera que también incluye a Starbucks; Domino's Pizza; Chili's; P.F. Chang's; The Cheesecake Factory y Vips.

De hecho, en la Argentina también opera Starbucks, aunque mediante otra sociedad de su estructura que funciona bajo la razón social de Starbucks Coffee Argentina.