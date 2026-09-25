La petrolera del holding de Eurnekian constituyó Energy Transport Latam para invertir en empresas, financiar proyectos y participar en fideicomisos

Compañía General de Combustibles (CGC) acaba de constituir una nueva sociedad en momentos en que avanza con proyectos para ampliar el transporte de gas argentino y abrir nuevos corredores hacia países vecinos.

Se trata de Energy Transport Latam S.A.U., constituida el 23 de septiembre pasado mediante la escritura pública número 494 que fue publicada un día después en el Boletín Oficial de la Nación, en la cual se informa además que CGC es su único accionista y que aportó un capital inicial de $30 millones, representado por 30 millones de acciones de $1.

De este modo, la nueva empresa funcionará bajo el esquema de la petrolera del holding que orienta el empresario Eduardo Eurnekian y, en el caso de CGC, controla el 70% del capital social a través de la sociedad española Latin Exploration S.L.U., mientras que el 30% restante del capital se encuentra en manos de Sociedad Comercial del Plata (SCP).

Aunque la denominación de la nueva sociedad contiene una referencia directa al transporte de energía, el estatuto define un objeto concentrado en inversiones, participaciones societarias, fideicomisos y financiamiento.

De todos modos, cabe aclarar que el el documento constitutivo todavía no le asigna la operación de gasoductos ni identifica un proyecto energético determinado.

En qué negocios podrá participar Energy Transport Latam

Sin embargo, Energy Transport Latam quedó habilitada para comprar, mantener, administrar, transferir y vender acciones, cuotas y otras participaciones en sociedades argentinas o extranjeras, tanto existentes como por constituirse.

También podrá colocar capital propio en obligaciones negociables, títulos públicos o privados, fondos comunes de inversión, certificados de participación, títulos de deuda de fideicomisos y otros instrumentos financieros.

El estatuto contempla además la posibilidad de integrar fideicomisos como fiduciante, fiduciario no financiero, beneficiario o fideicomisario.

En materia crediticia podrá otorgar préstamos y créditos con fondos propios, con o sin garantías, y constituir avales y fianzas para terceros o para sociedades en las que participe.

Las operaciones están todas comprendidas por la Ley de Entidades Financieras y la sociedad tendrá una duración de 99 años, cerrará sus ejercicios el 31 de diciembre y estableció su sede en Bonpland 1745, en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo domicilio de CGC.

Quiénes fueron elegidos por la petrolera

Para conducir la nueva sociedad, la petrolera eligió a ejecutivos de su propia estructura como el caso de Emilio Nadra, quien fue designado presidente, mientras que Juan Pablo Freijo ocupará la vicepresidencia. Rodrigo Fernández será director titular y María Esperanza Del Río, directora suplente.

Documentación societaria del grupo ubican a Nadra dentro de la estructura de transporte del grupo ya que, en 2022 reemplazó a Freijo como director titular de Gasinvest, la sociedad mediante la cual CGC posee indirectamente su participación en Transportadora de Gas del Norte (TGN).

En diciembre de ese mismo año también fue designado director titular de Transportadora de Gas del Mercosur (TGM), nuevamente en reemplazo de Freijo.

Esos antecedentes aportan contexto sobre el perfil elegido para Energy Transport Latam, aunque la constitución de la nueva compañía no establece transferencias de acciones desde Gasinvest, TGN, TGM u otras sociedades vinculadas con CGC.

Una cartera que conecta tres mercados

CGC ya participa desde hace años del negocio de transporte de gas mediante compañías asociadas y, según su última información anual disponible, posee indirectamente 28,23% de TGN a través de Gasinvest, sociedad en la que CGC controla 50%.

Además, mantiene 43,5% de GasAndes Argentina y 43,5% de GasAndes Chile, las compañías vinculadas con el gasoducto que cruza la Cordillera y abastece al mercado chileno.

A esa estructura se suma el 15,77% de Transportadora de Gas del Mercosur, vinculada con la infraestructura que conecta el sistema argentino con Brasil.

La propia CGC incluye esas participaciones dentro de su segmento de midstream, separado de su actividad de exploración y producción de petróleo y gas.

Nuevos corredores para el gas

Si bien no existe más información sobre las operaciones que encarará la nueva sociedad, la creación de Energy Transport Latam coincide con una etapa en la que CGC viene trabajando sobre nuevas alternativas de infraestructura para ampliar los destinos del gas argentino.

En agosto, Hugo Eurnekian, CEO de la petrolera, explicó que la compañía analiza proyectos destinados a llevar gas hacia Chile, Bolivia y Brasil, aprovechando en parte redes ya construidas.

Una de esas iniciativas apunta al Pacífico a partir de un proyecto que estudia transportar gas argentino hasta Chile mediante infraestructura existente para posteriormente avanzar sobre una alternativa de exportación de GNL desde ese país.

Otro frente involucra a TGN, que trabaja sobre una ampliación de su sistema que contempla 753 kilómetros de nuevos gasoductos y 147 kilómetros de loops, además de nueva capacidad de compresión.

El proyecto demanda una inversión estimada en u$s2.200 millones y permitirá incrementar en hasta 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad del sistema.

TGN calcula que la infraestructura podría sustituir alrededor de u$s700 millones anuales de importaciones de GNL y gasoil y generar aproximadamente u$s450 millones anuales de exportaciones hacia países vecinos.

Brasil aparece entre los mercados considerados, aunque el esquema contempla abastecer primero a Bolivia con gas argentino y aprovechar posteriormente la infraestructura regional para avanzar hacia territorio brasileño.

El transporte dentro de la historia

De todos modos, cabe aclarar que la participación de CGC en infraestructura precede a los actuales proyectos de expansión regional si se tiene en cuenta que fue fundada en 1920 y desarrolló con el tiempo negocios de exploración, producción y transporte de hidrocarburos, mientras que su estructura actual combina activos de upstream con participaciones en compañías de midstream.

En 2013 comenzó una nueva etapa bajo el control de Corporación América, sociedad controlada por el grupo Eurnekian.

Dos años después amplió su posición en la Cuenca Austral mediante la adquisición de activos de Petrobras y, en 2021, concretó la compra de Sinopec Argentina.

La incorporación de esos activos aumentó su presencia como productora, mientras las participaciones en TGN, GasAndes y TGM mantuvieron al transporte como otra de sus áreas de actividad.