McCain y Arcos Dorados apuestan a la agricultura regenerativa para la producción de papa

El objetivo es que para 2030 toda la papa que abastece a McCain en el mundo sea de sistemas regenerativos, meta que en Argentina ya se cumplió

La meta es que el 100% de la producción sea regenerativa para 2030, logrando gran éxito en Argentina.

McCain Foods y Arcos Dorados, la operadora de McDonald's en América Latina, profundizaron su apuesta conjunta por la agricultura regenerativa, el modelo productivo que ambas compañías promueven como la nueva forma de producir la papa que termina en los platos de millones de consumidores.

La alianza, que lleva tres décadas de trabajo conjunto entre las dos empresas, encontró en este enfoque un terreno común, que es el de asegurar el abastecimiento de papa de calidad en el largo plazo sin seguir degradando los suelos que la producen.

Qué es la agricultura regenerativa

McCain define a la agricultura regenerativa como un enfoque basado en el ecosistema, que busca mejorar la salud del suelo, la calidad del agua, la biodiversidad, y reducir el impacto de los insumos sintéticos. A diferencia de los modelos que buscan simplemente minimizar el daño ambiental, la propuesta es restaurar activamente la capacidad productiva de los sistemas agrícolas: recomponer suelos, ciclos de agua, materia orgánica y nutrientes, con el objetivo declarado de que la producción sea, al mismo tiempo, más resiliente y más rentable.

En términos concretos, esto se traduce en prácticas como la rotación de cultivos, la cobertura permanente del suelo, la reducción de la remoción de tierra y un uso más preciso de fertilizantes y agroquímicos, ajustado a las necesidades reales de cada lote.

Por qué las grandes alimenticias apuestan a este modelo

El interés de compañías como McCain no responde solamente a una agenda ambiental. Según datos del INTA, los productores que ya aplicaron prácticas regenerativas lograron reducir sus costos directos entre un 40 y un 50%, y aumentar sus ingresos hasta un 30%, gracias a un uso más eficiente de insumos y a la mejora de la fertilidad natural de los suelos.

El dato de fondo es que en buena parte de la región pampeana, la materia orgánica del suelo cayó de 4,3% a 3,1% en las últimas décadas, y la falta de nutrientes como fósforo, potasio y zinc puede recortar los rendimientos hasta la mitad. En ese escenario, la regeneración del suelo dejó de ser una bandera ambiental para convertirse en una condición para sostener la producción en el tiempo.

McCain no es la única multinacional de alimentos que avanza en esta dirección. LDC, PepsiCo y Unilever tienen programas propios que buscan sumar miles de productores y cubrir millones de hectáreas hacia 2030. En abril de este año, McCain reunió en su Regen Summit de Argentina a productores y a representantes de otras alimenticias como Arcor, Bimbo, Bunge y PepsiCo, para compartir avances sobre agricultura regenerativa en distintas cadenas de valor, una señal de que el debate ya excede a la papa y empieza a instalarse como una discusión transversal a toda la industria de alimentos.

La meta de McCain para producir papa sustentable hacia 2030

McCain se comprometió a que, hacia 2030, el 100% de la superficie global que la abastece de papa opere bajo principios de agricultura regenerativa. En la Argentina, ese objetivo ya se cumplió antes de tiempo. Al cierre del año fiscal 2026, en junio, la totalidad de los productores de la red de McCain en el país estaba incorporada al Marco de Agricultura Regenerativa de la compañía, la hoja de ruta que ordena la transición hacia un modelo más sostenible en lo ambiental, lo económico y lo social.

El instrumento que usan McCain y Arcos Dorados para medir ese avance es el Desafío de Agricultura Regenerativa, un programa que arrancó en 2024 y que evalúa a los productores de papa de Balcarce y la región a través de diez indicadores clave, auditados por la consultora internacional Carbon Group.

La evolución del programa entre su primera y su segunda edición grafica la velocidad del cambio. Si en la primera campaña un 20% de los productores de la red de McCain había incorporado prácticas regenerativas, en la segunda, desarrollada entre noviembre de 2025 y junio de 2026, ese porcentaje saltó al 62% de las hectáreas.

Las voces detrás del cambio de modelo

"La agricultura regenerativa es el eje de cómo producimos la papa en Latinoamérica: trabajar hoy para mejorar la salud del suelo es parte de cómo buscamos construir, con el tiempo, un abastecimiento más resiliente para el futuro", señaló Micaela Uberti, gerente de Sustentabilidad de McCain Latinoamérica, quien remarcó que el modelo "tiene el potencial de escalar cuando productores, clientes y equipos técnicos trabajamos sobre los mismos indicadores".

En la misma línea, Romina Varela, directora de Agricultura de McCain Foods Argentina, sostuvo que la agricultura regenerativa "es un camino que se construye de manera colaborativa y con una mirada de largo plazo".

Desde Arcos Dorados, Carola Baglietto, gerente senior de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable, planteó el mismo diagnóstico desde el lado de la demanda: "Trabajar junto a nuestros proveedores y productores nos permite impulsar acciones concretas, que generan un impacto positivo a lo largo de toda nuestra cadena de valor".

Gastón Viani, productor de Potato Growers, resumió el cambio de mentalidad que impulsa el programa entre quienes están del lado de la producción: "Trabajar sobre los indicadores nos obliga a medir lo que antes intuíamos. Ver la evolución del suelo campaña a campaña, con datos, es lo que nos convence de sostener las prácticas en el tiempo".

El negocio detrás de la papa regenerativa

La apuesta por este modelo también se explica por el peso que tiene la Argentina en la estrategia regional de McCain. La compañía cumplió 30 años en el país en 2025 y anunció una inversión de u$s100 millones, a desembolsar en cinco años, para ampliar y modernizar su planta de Balcarce, hoy la de mayor capacidad de procesamiento de papa de su tipo en Sudamérica. Desde ahí abastece tanto al mercado interno como a exportaciones dentro de la región, en un país donde se consumen unas 100.000 toneladas anuales de papa congelada, de las cuales el 80% se destina a gastronomía.

Ese volumen explica por qué a McDonald's, a través de Arcos Dorados, le interesa tanto asegurarse un abastecimiento estable y de calidad en el largo plazo, y por qué ambas compañías eligieron sostener esta alianza durante tres décadas.

El anuncio llega, además, en un momento delicado para la cadena papera argentina, que el año pasado atravesó una fuerte crisis de sobreoferta y precios bajos, con una reducción del área sembrada cercana al 12% como forma de autorregulación.

Con la segunda edición del Desafío ya cerrada, McCain y Arcos Dorados anticiparon que el programa seguirá creciendo, en una industria alimenticia global que, cada vez con más fuerza, empieza a pensar la producción de materias primas menos como un costo ambiental a mitigar y más como un activo a regenerar.