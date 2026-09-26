Crisis en Granja Tres Arroyos: Avex en concurso preventivo y 350 trabajadores sin cobrar

La planta de Río Cuarto, controlada por el grupo, entró en concurso preventivo de acreedores tras fracasar las negociaciones privadas

La planta Avex de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, quedó formalmente incluida en el concurso preventivo de acreedores de Granja Tres Arroyos, su casa matriz. De esta manera, la presentación judicial alcanza a las cuatro sociedades del grupo empresario: Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y HAISA.

El objetivo es reestructurar un pasivo que asciende a u$s350,9 millones. La decisión se tomó después de que fracasaran las negociaciones privadas con los acreedores, que contemplaban quitas de capital de hasta el 75% y plazos de reprogramación a siete años.

Los 350 trabajadores de la planta cordobesa quedaron atrapados en medio de la crisis. Acumulan meses sin cobrar la totalidad de sus haberes y la producción permanece paralizada por falta de insumos.

Cuál es la deuda que hundió a Avex

La situación financiera de Avex es crítica en todos los frentes. La empresa acumula 878 cheques rechazados por falta de fondos, que suman un total de $8.830 millones.

Su fecha de cesación de pagos quedó fijada el 28 de enero de 2026. Ese día no pudo afrontar cheques diferidos por $175,4 millones.

En el plano patrimonial, el desbalance es evidente. Tiene $18.011 millones de activos frente a $44.235 millones de pasivos. Las disponibilidades al 15 de julio eran de apenas $440,9 millones.

Las ventas netas cayeron a $117.371 millones en 2025. El resultado operativo fue negativo por $24.320 millones.

La planta de Río Cuarto llegó a faenar 760.000 aves diarias en su mejor momento. Hoy opera con una capacidad mínima o directamente detenida.

Trabajadores con dos meses de sueldos atrasados y vacaciones forzadas

Los 350 trabajadores fueron enviados a vacaciones forzadas ante la falta de insumos. La empresa llegó a abonar apenas el 10% de los haberes de junio, además de mantener impago el aguinaldo.

En mayo, los empleados solo habían percibido el 50% de sus salarios. Para julio la deuda ya acumulaba dos meses de sueldos atrasados.

Los trabajadores mantienen el estado de asamblea.

El acuerdo con ACA: leaseback para salvar los muebles pero sin garantías

Para obtener liquidez, Granja Tres Arroyos vendió los activos de la planta Avex a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) a comienzos de 2026. Lo hizo bajo la modalidad de leaseback.

En un leaseback, la avícola continúa operando la planta pero debe pagar un alquiler con opción a recompra. ACA se quedó con la infraestructura para saldar una deuda abultada.

La cooperativa aceptó quedarse con los activos pero prefirió no involucrarse en el negocio avícola directamente.

Granja Tres Arroyos agrava su crisis en Pilar

La situación crítica que atraviesa Granja Tres Arroyos no deja de agravarse y los conflictos ganan presencia mientras sigue en la indefinición el destino comercial de la avícola. En línea con eso, la tensión operativa y social en la planta de Pinazo en La Lonja, en el partido de Pilar, alcanzó un punto crítico.

En el marco del ajuste que atraviesa la compañía, un grupo de 50 trabajadores cesanteados inició un acampe e impidió el paso de camiones desde horas del jueves. Sin embargo, tras ese piquete de huelga, se alcanzó una tregua temporal y el ingreso de los transportes comenzó a efectuarse de manera parcial ya durante este viernes. En el sector avícola afirman que la medida previa reflejó la crudeza del conflicto: de 10.000 pollos varados por más de 24 horas en los vehículos de carga, alrededor de 2.000 murieron por falta de alimento y agua.

Para destrabar el acceso y permitir el paso de los insumos de faena, los trabajadores despedidos fijaron condiciones. Así, el pacto estableció la "liberación" de un primer camión a cambio de una transferencia a cuenta de $300.000 para los cesanteados, mientras que un segundo transporte quedó retenido en el portón como garantía hasta que dicho pago se haga efectivo.

Granja Tres Arroyos: tensión en los portones y tregua condicionada

Desde el sector de los empleados en funciones, el representante gremial Diego Figueroa explicó los detalles de la negociación.

"El arreglo ahora es que pase un camión, un camión queda afuera de garantía para que después la plata se le va a dar a las 8.30, 9 de la mañana, le van a transferir a los muchachos. Se les van a pagar $300.000 y después de eso va a quedar un camión afuera de garantía y vamos a tratar más o menos de que se alivianen un poco las cosas", declaró.

Figueroa precisó que en la planta permanecen algo más de 100 operarios en actividad y unos 30 despedidos en el portón.

"La idea de nosotros es que cobren su plata y que tratemos de llegar a una solución. A lo que nosotros apuntamos es que reintegren a toda la gente y la que no, bueno, que se le pague lo que corresponde", agregó.

Sobre las causas de la crisis, el delegado señaló que "hay fábricas que cerraron, el país está mal. Entran pollos de Brasil…".