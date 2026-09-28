El Gobierno extendió la concesión que de Aeropuertos Argentina hasta 2049

El pacto entre el Gobierno y la compañía contempla años de control exclusivo sobre terminales, polémicas por la falta de competencia e inversión

Podría llegar a 2056 si invierte $600M en Ezeiza, con 75% de avance a 2031.

El Gobierno nacional confirmó este lunes la extensión de la concesión que la empresa Aeropuertos Argentina 2000 mantiene sobre 35 terminales aéreas del país. La firma de Eduardo Eurnekian operará estos espacios al menos hasta 2049, con posibilidad de extenderse hasta 2056.

El anuncio llegó a través de una publicación en el Boletín Oficial. La Decisión Administrativa 27/2026 lleva las firmas de Luis Caputo y Diego Santilli, quienes formalizaron el acuerdo alcanzado con la compañía.

Aeropuertos Argentina 2000 gestiona los principales nodos del sistema aeroportuario nacional. Entre ellos figuran Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Salta, que concentran más del 80% del tráfico aéreo del país.

La empresa opera estas terminales bajo un régimen de concesión otorgado por el Estado nacional. La extensión anunciada este lunes representa una de las renovaciones más largas en la historia del sector aeroportuario argentino.

Dos plazos distintos según el cumplimiento de inversiones

La extensión firmada este lunes establece dos horizontes temporales diferenciados. El primero garantiza la concesión hasta 2049 sin condiciones adicionales.

El segundo plazo, que llevaría la concesión hasta 2056, aparece sujeto a requisitos de inversión específicos. La empresa deberá desembolsar u$s600 millones adicionales, con foco principal en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El contrato firmado entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y Aeropuertos Argentina 2000 detalla las condiciones. La prórroga hasta 2056 se habilitará solo si las obras en Ezeiza alcanzan un avance del 75% antes del 31 de diciembre de 2031.

Este esquema busca asegurar mejoras concretas en infraestructura antes de confirmar la extensión máxima del contrato.

Qué obras deberá realizar AA2000 en Ezeiza para sumar siete años más

Los u$s600 millones de inversión adicional apuntan principalmente a modernizar y ampliar Ezeiza. El aeropuerto procesa más de 11 millones de pasajeros al año y enfrenta problemas de saturación en temporada alta, especialmente en las terminales de arribos internacionales.

El acuerdo no especifica qué obras concretas debe ejecutar la empresa. Sin embargo, el porcentaje de avance del 75% antes de fin de 2031 funciona como métrica clara para evaluar el compromiso.

La compañía de Eurnekian ya había anunciado planes de expansión para varios aeropuertos del país. Ahora, el plazo de cinco años marca un cronograma concreto para materializar esas promesas.

El ORSNA será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las metas de inversión. Si AA2000 no alcanza el umbral del 75% de avance para diciembre de 2031, la concesión se mantendrá vigente hasta 2049 pero no podrá extenderse hasta 2056.

La Decisión Administrativa publicada este lunes formaliza así uno de los acuerdos de concesión aeroportuaria más extensos de América Latina. Con esta extensión, Aeropuertos Argentina 2000 suma tres décadas más al frente del sistema aeroportuario nacional.