Se pausó el arribo de los cazas F-16 y cierran compra millonaria de misiles ultrapoderosos

El operativo aéreo en el Área Material Río Cuarto se reprogramó para esta semana. Raytheon fabricará componentes clave para el sistema de armas

El arribo de otro lote de cazas F-16, previsto para el último fin de semana, sufrió una ligera reprogramación y el aterrizaje de las aeronaves de combate tendría lugar en este cierre de septiembre. En concreto, la llegada de los 6 Fighting Falcon al Área Material Río Cuarto, en la localidad cordobesa de Las Higueras, fue suspendida debido a malas condiciones meteorológicas. La postergación del operativo aéreo fue confirmada por las autoridades locales y militares. La flotilla en cuestión tenía previsto aterrizar originalmente durante la jornada del domingo 27 en la pista cordobesa. Sin embargo, las complicaciones climáticas obligaron a reconfigurar la logística de traslado desde el exterior para resguardar la seguridad de los F-16.

A pesar de la alteración del cronograma inicial, la ventana operativa oficial para la recepción de los aviones de combate se mantendrá abierta hasta el miércoles 30. Según las primeras estimaciones castrenses, las unidades de combate aterrizarán en suelo cordobés entre el lunes y el martes de esta semana.

La ruta atlántica y el soporte logístico

El nuevo lote de cazas está compuesto por cuatro aviones monoplaza y dos biplazas procedentes de Dinamarca. Con esta entrega, Argentina sumará un total de 12 unidades recibidas sobre las 24 aeronaves adquiridas al país europeo.

Por estas horas, los seis aviones de combate permanecen estacionados en la base aérea de Gando, ubicada en Gran Canaria. Las aeronaves partieron desde Dinamarca y, tras completar escalas en España, arribaron a las islas en cuestión. Desde ese punto insular deberán emprender la etapa más compleja del cruce trasatlántico hacia la ciudad de Natal, en Brasil.

Durante el trayecto sobre el océano, la formación aérea contará con el apoyo operativo de aviones cisterna KC-135 pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Dichas aeronaves de gran porte ejecutarán maniobras de reabastecimiento de combustible en pleno vuelo para completar el despliegue internacional.

Ajuste de agenda en Córdoba

La postergación del arribo militar obligó a suspender de forma momentánea las actividades abiertas al público organizadas en los alrededores de la unidad militar.

Ligado a esto, la municipalidad de Las Higueras tenía previsto habilitar el predio del corralón departamental a partir de las 8 de la mañana del domingo para recibir a vecinos y entusiastas de la aviación.

El arribo de la primera tanda de cazas en diciembre pasado había convocado a miles de personas en las inmediaciones del Área Material Río Cuarto. Ante la enorme expectativa generada en esa zona del país, las autoridades solicitaron a los asistentes aguardar la confirmación del nuevo horario de apertura.

Contrato millonario para los misiles AMRAAM

En paralelo a las demoras logísticas, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) avanza en la incorporación de capacidades asociadas a sus cazas F-16 en el marco del Programa Peace Condor.

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos adjudicó a la firma Raytheon un contrato por u$s105.646.856 para la adquisición de misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM. La operación contempla el esquema de Ventas Militares al Extranjero (FMS) para la Argentina y otros países operadores de este sistema de armas.

El contrato, bajo la modalidad de precio fijo, corresponde a una modificación del acuerdo FA8556-25-C-B001. Contempla trabajos y ajustes que serán realizados en las instalaciones de Raytheon en Tucson, Arizona, con una fecha prevista de finalización para el 31 de agosto de 2027.

Además de la Argentina, indicó el portal especializado Zona Militar, la operación involucra a Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Lituania, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Singapur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

La misma fuente precisó que, al momento de la adjudicación, "se asignaron u$s61.594.619 correspondientes a fondos de adquisición de misiles del año fiscal 2025, u$s8.399.266 provenientes de fondos de adquisición de armamento de la Armada de EE.UU., y u$s35.652.971 correspondientes a fondos de Ventas Militares al Extranjero".

Las capacidades que adquiere la Fuerza Aérea

Para los F-16 de la Fuerza Aérea Argentina, el misil AIM-120C-8 AMRAAM forma parte del primer paquete de armamento autorizado por Estados Unidos en octubre de 2024. En aquella oportunidad, se contempló la posible venta de 36 misiles aire-aire BVR junto con dos secciones guía, además de bombas MK-82, bombas guiadas GBU-12 Paveway II, espoletas y diversos equipos asociados.

Posteriormente, la operación fue formalizada mediante la correspondiente Carta de Oferta y Aceptación (LOA), dentro del proceso de incorporación de los 24 F-16AM/BM MLU adquiridos a Dinamarca.

La novedad sobre el contrato de Raytheon se conoce mientras continúa en paralelo la adaptación de la infraestructura en las bases locales y la formación del personal destinado a operar y sostener el sistema de armas.

La incorporación de los AIM-120 AMRAAM constituye uno de los principales componentes del salto tecnológico asociado a los F-16 argentinos, al proporcionarles una capacidad de combate aire-aire más allá del alcance visual (BVR) que hasta el momento no se encontraba disponible en la FAA.

El nuevo contrato adjudicado a la corporación estadounidense se enmarca en el sostenimiento y provisión de componentes para una familia de armamento que será parte de las capacidades con las que los cazas del Programa Peace Condor operarán durante los próximos años.