La extensión del contrato recompone la ecuación económica de la empresa y abre una nueva etapa de obras ante el crecimiento del tráfico aéreo

Condiciones de plazo: El acuerdo incluye metas de inversión estrictas, cuya ejecución permite extender la operación hasta 2056.

Inversión estratégica: La empresa destinará u$s600 millones para el Plan Integral en Ezeiza, potenciando infraestructura y capacidad.

La extensión por 11 años del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina para seguir operando las principales terminales aéreas del país, por lo menos hasta el 2049, despejó una de las principales incertidumbres que condicionaban el próximo ciclo de inversiones que la compañía del grupo Eurnekian tiene en carpeta.

Con el horizonte ahora definido gracias al cierre de las negociaciones con el gobierno nacional, la empresa prepara una nueva etapa de obras en el sistema aeroportuario y tendrá a Ezeiza como principal foco ya que el acuerdo incorpora una inversión directa adicional de u$s600 millones para el Plan Integral del mayor aeropuerto internacional del país.

El desembolso forma parte del Acta Acuerdo de Readecuación Contractual alcanzada entre Aeropuertos Argentina y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que el Gobierno aprobó mediante la Decisión Administrativa 27/2026 que fue publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

A partir de los datos que entrega el anexo de la norma se puede asegurar que no se trata solamente de una prórroga del contrato sino de la necesidad de resolver también otras dos cuestiones que habían quedado superpuestas.

Es decir, las de recomponer la ecuación económico-financiera de la concesión, que fue alterada por el derrumbe del tráfico durante la pandemia del Covid 19, y establecer un horizonte suficiente para afrontar una nueva etapa de inversiones que acompañe el crecimiento de pasajeros y frecuencias.

De hecho, Aeropuertos Argentina había avanzado sobre los compromisos de inversión correspondientes al esquema anterior y, según fuentes vinculadas con la negociación, el crecimiento posterior del tráfico comenzó a generar nuevas necesidades de infraestructura.

La discusión pasó entonces por cómo encarar otro ciclo de desembolsos dentro de un contrato que tenía 2038 como fecha de vencimiento y con un nuevo acuerdo que ahora responde a ese problema con más plazo, una nueva ecuación financiera y nuevos compromisos de inversión.

Cuál es el próximo salto para la mayor terminal de Ezeiza

En el caso del aeropuerto de Ezeiza, esa próxima etapa tendrá un piso concreto: u$s600 millones adicionales, tal como quedó establecido en el Anexo de la Resolución.

En este sentido, el Acta Acuerdo define ese desembolso como una "inversión directa adicional" de u$s600 millones, IVA incluido, correspondiente al Plan Integral de Ezeiza que forma parte de un compromiso específico que se agrega a las inversiones previstas para el resto de la concesión.

El detalle definitivo de las obras que integrarán ese programa se está terminando de acordar y es probable que la compañía los termine de definir durante las próximas semanas junto con otro plan de obras adicionales para otras terminales aéreas del interior que también necesitan de mayor infraestructura.

La necesidad de continuar ampliando Ezeiza aparece, además, dentro de un fenómeno más amplio que se vincula con la recuperación del tráfico aéreo, el crecimiento del número de pasajeros y la incorporación de frecuencias, que volvieron a generar requerimientos de capacidad en distintos aeropuertos.

El acuerdo de ampliación de la concesión que se acaba de firmar contempla esa evolución, en tanto que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), realizará revisiones ordinarias cada tres años de la ecuación económico-financiera y, en ellas, deberá considerar el comportamiento del tráfico y el cumplimiento de las metas de inversión.

El ente también podrá revisar los cronogramas y anticipar obras previstas para períodos posteriores cuando las necesidades de la operación lo requieran.

La nueva etapa, por lo tanto, no se limita a Ezeiza si se tiene también en cuenta que Aeropuertos Argentina tiene obras en distintas terminales del interior y deberá continuar adaptando la capacidad de la red al crecimiento de la actividad, además de extender nuevas rutas y vuelos en el verano.

Uno de los últimos casos es Salta, donde se avanzó con la ampliación y modernización de la terminal a partir de una inversión que supera los u$s150 millones.

A fines de 2025 también estaban contempladas intervenciones en Aeroparque; Iguazú; Resistencia; Tucumán; Córdoba; Bariloche; Mendoza; Río Grande; Río Gallegos; Formosa y San Rafael.

Qué obras aeroportuarias están en marcha en Ezeiza y el interior

Puntualmente, el Plan de Infraestructura Aeroportuaria del ORSNA había sido anunciado por el Gobierno, el organismo y la concesionaria hacia el final del año pasado. Dicho programa implicaba más de u$s500 millones para 15 obras en 13 aeropuertos.

En el caso de Ezeiza, el paquete incluía, entre otros trabajos, una terminal única de carga y la adecuación de la calle de rodaje Golf para convertirla en plataforma de aeronaves y un nuevo anillo de balizamiento.

También se habían terminado Migración Express para arribos internacionales y un nuevo cableado eléctrico de los alimentadores principales 9 y 10.

Ese programa pertenece al ciclo de inversiones que ya estaba en marcha mientras que los u$s600 millones establecidos en la readecuación contractual son adicionales y estarán concentrados específicamente en el Plan Integral de Ezeiza.

La diferencia resulta central para dimensionar el próximo paso de la compañía: no se trata de contabilizar nuevamente proyectos ya anunciados, sino de incorporar un nuevo compromiso inversor después de redefinir el horizonte económico y temporal de la concesión.

Plazos de amortización y desequilibrio financiero por la pandemia

Además de las obras, el contrato contempla la necesidad de la empresa de ampliar los plazos de la concesión que, de ese modo, se convierte en una de las claves para entender la relación entre el acuerdo y las inversiones.

Ocurre que las obras aeroportuarias exigen desembolsos elevados y períodos prolongados de ejecución y recuperación del capital por lo cual, a medida que se acerca el final de una concesión, se reduce el horizonte disponible para amortizar nuevas inversiones.

En ese sentido, el acta reconoce que el sistema requiere obras para mantener estándares de calidad y seguridad y acompañar la evolución proyectada del tráfico.

Esa necesidad terminó cruzándose con otro problema mucho más inmediato como fue el desequilibrio económico provocado por la pandemia.

El tráfico internacional de la concesión cayó 76% en 2020 y 86% en 2021 respecto de 2019, mientras que en el mercado doméstico, las bajas fueron de 77% y 62%, respectivamente.

El impacto alteró las previsiones sobre las que funcionaba el contrato y abrió una discusión sobre cómo recomponer su ecuación económico-financiera.

Los estudios posteriores concluyeron que modificar una única variable no resultaba suficiente y la solución terminó combinando más plazo, una nueva tasa interna de retorno, inversiones y la estructura tarifaria.

Hasta qué año se extiende la concesión de Aeropuertos Argentina

Aeropuertos Argentina comenzó a operar el Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos en 1998, con un contrato original que tenía un plazo de 30 años y, por lo tanto, llegaba hasta 2028.

En diciembre de 2020, durante la pandemia, el Gobierno otorgó 10 años adicionales, que llevaron el vencimiento hasta 2038.

La readecuación aprobada ahora parte de esa fecha y el nuevo acuerdo incorpora 11 años más, por lo que la concesión se extenderá hasta el 13 de febrero de 2049.

No comienza, entonces, una nueva concesión ni se reinicia el plazo contractual sino que el punto de partida es el vencimiento que ya estaba establecido para 2038 y sobre el que se agregan los 11 años utilizados para recomponer la ecuación económica.

De hecho, el plazo fue una de las variables utilizadas para resolver otra de las diferencias entre Aeropuertos Argentina y el regulador como es la tasa de retorno de la concesión.

Durante la negociación, la compañía sostenía que correspondía considerar una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 16,45%, mientras los cálculos del ORSNA ubicaban la TIR contractual aproximadamente en 12,49% a diciembre de 2024 y la solución negociada terminó estableciendo una TIR de 14,30%.

El resultado muestra cómo se articuló la readecuación: Aeropuertos Argentina obtiene un plazo mayor para operar, realizar inversiones y recuperar los desembolsos, mientras que la tasa utilizada para recomponer la ecuación queda por debajo del 16,45% planteado por la empresa.

De allí que plazo y rentabilidad formen parte de una misma discusión y que la salida no consistió únicamente en agregar años ni en modificar la tasa, sino en combinar distintas variables para reconstruir el equilibrio contractual.

Condiciones de inversión para prorrogar el contrato hasta 2056

De todos modos, los 11 años incorporados hasta 2049 no representan necesariamente el último horizonte de la concesión.

El acuerdo establece la posibilidad de sumar otros siete años, hasta el 13 de febrero de 2056, pero ese segundo tramo está condicionado al cumplimiento de requisitos vinculados directamente con la nueva inversión.

De hecho, antes del 30 de junio de 2027, Aeropuertos Argentina deberá demostrar, mediante un informe elaborado por una firma de auditoría de nivel mundial, que dispone de fondos, inversiones financieras, créditos o compromisos de entidades financieras suficientes para financiar los u$s600 millones.

Después deberá superar una segunda prueba: las obras correspondientes a esa inversión directa adicional tendrán que alcanzar un grado de ejecución de al menos 75% antes del 31 de diciembre de 2031.

El ORSNA será responsable de verificar el cumplimiento. Si se alcanzan ambas condiciones, la concesión podrá continuar hasta 2056 ya que, de lo contrario, finalizará en 2049.

El esquema establece así una diferencia precisa: 11 años ya incorporados sobre el vencimiento de 2038 y otros siete condicionados.

Si Aeropuertos Argentina cumple los requisitos, la readecuación terminará agregando un máximo de 18 años respecto del plazo que regía antes del acuerdo.

Origen de la readecuación contractual del sistema aeroportuario

La actual renegociación tiene como antecedente inmediato la crisis que atravesó la industria aérea desde 2020.

La prórroga otorgada ese año llevó el contrato de 2028 a 2038, pero la discusión sobre el impacto económico de la pandemia continuó después de que comenzara a recuperarse el tráfico.

El procedimiento que desembocó en el Anexo del Acta Acuerdo de Readecuación Contractual se inició formalmente en diciembre de 2024 y durante las negociaciones se analizaron la evolución de pasajeros, los ingresos, las inversiones realizadas y las distintas alternativas para recomponer el contrato.

Anexo del Acta Acuerdo de Readecuación Contractual

La relación entre el Estado y la concesionaria tenía además antecedentes de readecuación anteriores. En 2007, después de la crisis de comienzos de siglo, se había modificado el régimen económico-financiero, las inversiones y otros componentes del contrato original.

Pero la discusión más reciente llegó también al terreno judicial ya que Aeropuertos Argentina había iniciado acciones vinculadas con incumplimientos que atribuía al concedente y con el deterioro de la ecuación de la concesión.

En este sentido, el nuevo acuerdo establece el desistimiento de los reclamos administrativos y judiciales comprendidos en la readecuación.

De hecho, Aeropuertos Argentina deberá presentar el convenio en el expediente correspondiente para terminar ese proceso.