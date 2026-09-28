Moda circular en shoppings: nueva apertura en un centro comercial

Galpón de Ropa desembarcó en un importante complejo de Buenos Aires. Cómo funciona el modelo de compraventa de prendas usadas y su impacto ambiental

El mercado de la indumentaria de segunda mano registra un crecimiento sostenido en la Argentina de la mano de alternativas que combinan consumo sustentable, tecnología y recirculación. En este contexto, la firma Galpón de Ropa dio un paso clave en su estrategia de expansión al concretar la apertura de su primer punto de venta dentro de un gran centro comercial, llevando su propuesta de moda circular a un espacio de consumo masivo e intensivo.

El nuevo espacio fue inaugurado a mediados de septiembre en el nivel 2 del DOT Baires Shopping, donde cuenta con una superficie de 112 metros cuadrados. La iniciativa busca acercar la compra y venta de ropa, calzado y accesorios en excelente estado a nuevos públicos, sumando mayor visibilidad a un modelo que hasta el momento se desarrollaba principalmente en locales a la calle y a través del canal digital.

Con esta incorporación, la empresa suma 11 puntos de venta en Buenos Aires que integran la comercialización con espacios de recepción de mercadería, además de un punto de toma en el shopping Alto Palermo y una plataforma de comercio electrónico con alcance nacional. El crecimiento se alinea con una tendencia global en la que el segmento de reventa crece a tasas superiores al 10% anual, frente al 4% que registra el mercado textil tradicional.

Moda circular: estructura operativa, impacto ambiental y programa social

La dinámica comercial de la marca se apoya en un sistema de gestión propia diseñado para el seguimiento individualizado de cada pieza y en un circuito de selección que busca optimizar la rotación de los productos:

Volumen de recirculación: la compañía procesa y pone a la venta aproximadamente 40.000 prendas por mes entre sus tiendas físicas y su canal online.

Ahorro de recursos naturales: desde 2017 hasta mayo de 2026, la firma evitó la emisión de 41.808 toneladas de dióxido de carbono y el consumo de 10.970 millones de litros de agua.

Proceso de acondicionamiento: las prendas seleccionadas salen a la venta listas para su uso pero sin someterse a procesos de lavado o reparación, con el objetivo de minimizar la huella hídrica y energética.

Certificación y empleo: la firma obtuvo la calificación como Empresa B en 2023 y emplea a más de 100 trabajadores de manera directa.

Estrategia de crecimiento y alcance de la moda circular

El modelo de la compañía se desarrolla de manera orgánica sin financiamiento externo, sosteniéndose sobre una estructura de triple impacto que pondera los aspectos económicos, ambientales y sociales. Desde la dirección de la empresa destacaron que la moda de segunda mano dejó de ser una opción de nicho para transformarse en un segmento de consumo con demanda creciente y con proyecciones que estiman que alcanzará cerca del 23% del mercado global de indumentaria para el año 2030.

A la actividad comercial se suman iniciativas de alcance comunitario como su Programa de Donaciones y el proyecto educativo "Puntada Inicial", mediante el cual se dictan capacitaciones sobre circularidad en el ámbito universitario y se entregan textiles en desuso a estudiantes de diseño para proyectos de suprarreciclaje. Con su llegada al centro comercial, la propuesta amplía su red de recolección y venta, consolidando la presencia del formato de reventa en los circuitos tradicionales del retail.