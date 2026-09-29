Galpón de Ropa inauguró su primer local en un shopping, amplió su red comercial y apuesta a la moda circular con la venta de ropa usada en Argentina

La moda circular amplía su presencia en el mercado argentino a través de propuestas comerciales que incorporan la compra y venta de indumentaria usada. En ese contexto, Galpón de Ropa inauguró el 19 de septiembre su primer local de compra y venta dentro de un centro comercial, con la apertura de un espacio en DOT Baires Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires.

El establecimiento cuenta con una superficie de 112 metros cuadrados y está ubicado en el nivel 2 del complejo. La apertura representa una nueva etapa en la expansión de la compañía, que hasta ahora desarrollaba su actividad a través de locales a la calle y de su plataforma de comercio electrónico.

La empresa basa su modelo de negocio en la recepción, selección y comercialización de prendas, calzados y accesorios usados que se encuentran en condiciones de volver al circuito de consumo. A través de este sistema, busca extender la vida útil de los productos y ofrecer una alternativa a la compra de indumentaria nueva.

La llegada a DOT Baires Shopping incorpora esa propuesta a un espacio comercial tradicional y amplía los canales de contacto con consumidores interesados en adquirir productos de segunda mano.

La apertura también se inscribe en el proceso de crecimiento de la compañía, que desarrolla su expansión de manera orgánica y sin inversión externa. Su estrategia combina la ampliación de la red de locales con el desarrollo de herramientas tecnológicas para gestionar la recepción, el seguimiento y la venta de cada artículo.

Cómo funciona el modelo de negocio de Galpón de Ropa

Desde su creación, Galpón de Ropa desarrolló una propuesta comercial basada en la compra y venta de indumentaria, calzado y accesorios usados. El circuito comienza cuando los clientes acercan los productos que ya no utilizan para que sean evaluados por el equipo de la compañía.

Los especialistas revisan cada artículo y seleccionan las piezas que cumplen con los criterios establecidos para incorporarse a la oferta comercial. Una vez aprobadas, las prendas se acondicionan para su venta y se ponen a disposición de nuevos compradores a través de los distintos canales de comercialización.

La empresa cuenta con un sistema de gestión propio que permite realizar el seguimiento de cada producto y administrar su rotación. La herramienta tecnológica, desarrollada como un ERP, facilita el control de un inventario compuesto por artículos únicos, que deben identificarse y gestionarse de manera individual.

El procedimiento contempla la selección y comercialización de las prendas sin recurrir a procesos de lavado ni reparación, según informó la compañía. Con este esquema, busca reducir el uso de recursos asociado al acondicionamiento de los productos y facilitar su reincorporación al mercado.

Actualmente, Galpón de Ropa pone en circulación cerca de 40.000 prendas por mes a través de su red de tiendas y su canal digital. El volumen incluye productos que ingresan al circuito de compra y venta y que posteriormente pueden ser adquiridos por otros consumidores.

El sistema permite que una misma prenda tenga más de un usuario a lo largo de su vida útil. La empresa organiza ese proceso mediante la recepción de productos, su evaluación, la incorporación al inventario y la posterior comercialización.

Cuántos locales tiene Galpón de Ropa en Buenos Aires

Con la apertura en DOT Baires Shopping, la compañía amplía su presencia física en el mercado argentino. Actualmente, cuenta con 11 puntos de venta en Buenos Aires, que combinan la comercialización de indumentaria con espacios destinados a recibir prendas de los clientes.

A esa red se suma un punto de toma en Alto Palermo, donde los usuarios pueden acercar productos para su evaluación e incorporación al circuito de recirculación.

La empresa también dispone de una plataforma de comercio electrónico que permite comprar productos desde distintos puntos del país. A través de ese canal, ofrece envíos a nivel nacional y amplía el alcance de su inventario más allá de las zonas donde tiene locales físicos.

La incorporación de DOT Baires Shopping suma un nuevo formato a esa estructura comercial. Hasta la apertura del establecimiento, la firma desarrollaba su actividad presencial mediante locales a la calle y puntos de recepción de productos.

El ingreso a un centro comercial permite integrar la propuesta de moda circular a un espacio que reúne distintas categorías de consumo y amplía las oportunidades de contacto con potenciales compradores.

La estrategia de expansión se apoya en el crecimiento de la red comercial y en la capacidad de procesar las prendas que ingresan al sistema. La compañía busca sostener el desarrollo de su negocio a partir de los ingresos generados por la compra y venta de productos usados.

El crecimiento del mercado de ropa de segunda mano

La expansión de Galpón de Ropa se produce en un contexto de crecimiento del mercado de indumentaria de segunda mano a nivel internacional.

De acuerdo con las cifras difundidas por la compañía, mientras el mercado de la moda tradicional registra una expansión anual del 4%, el segmento de reventa crece a una tasa superior al 10%.

La ropa usada representa cerca del 9% del mercado mundial de la moda. Las proyecciones citadas por la empresa estiman que esa participación podría alcanzar el 23% para 2030.

El desarrollo de este segmento está vinculado con modelos comerciales que permiten extender el uso de los productos mediante la compra y venta entre distintos consumidores. En ese esquema, las prendas que ya no son utilizadas por sus propietarios pueden incorporarse a nuevos circuitos de comercialización.

La moda circular incluye distintas estrategias orientadas a prolongar la vida útil de los productos, entre ellas la reventa, la reutilización y la recuperación de materiales. En el caso de Galpón de Ropa, la actividad se concentra en la recepción y comercialización de artículos usados que pueden volver al mercado.

La empresa sostiene que su crecimiento debe apoyarse en la viabilidad económica del negocio y en la demanda de los consumidores.

"En Galpón creemos que la moda circular tiene que sostenerse por su propio modelo de negocio, no solo por su propósito. Hoy compramos y vendemos cerca de 40.000 prendas por mes y eso nos da la certeza de que vamos en la dirección correcta", afirmó Luciano Arrighi, CEO de Galpón de Ropa.

Cuántas emisiones y litros de agua evitó la empresa

La compañía también vincula su actividad comercial con la reducción del impacto ambiental asociado a la producción de indumentaria.

Según los datos acumulados al 31 de mayo de 2026, desde el inicio de sus operaciones en 2017, Galpón de Ropa evitó la emisión de 41.808 toneladas de dióxido de carbono y el consumo de 10.970 millones de litros de agua, de acuerdo con las estimaciones difundidas por la empresa.

La firma presentó esas cifras mediante equivalencias con actividades y elementos de uso cotidiano. En el caso de las emisiones, señaló que el volumen registrado equivale a 2.088 vuelos comerciales. En cuanto al agua, indicó que la cantidad representa 4.388 piscinas olímpicas.

Los valores corresponden a cálculos de impacto acumulado informados por la compañía y están vinculados con su modelo de recirculación de prendas.

La extensión de la vida útil de la indumentaria constituye el eje de esa estrategia. Al permitir que los productos vuelvan al mercado, la empresa busca reducir la necesidad de reemplazarlos por artículos nuevos y promover un esquema de consumo basado en la reutilización.

El impacto ambiental de la actividad forma parte de los criterios que la compañía incorpora a su modelo de negocio, junto con la generación de empleo y la continuidad económica de sus operaciones.

La certificación como Empresa B y el impacto social

En 2023, Galpón de Ropa obtuvo la certificación como Empresa B y actualmente atraviesa un proceso de recertificación. Este reconocimiento se vincula con su esquema de gestión, que contempla aspectos ambientales, sociales y económicos.

La compañía plantea un modelo de triple impacto en el que la actividad comercial se relaciona con la extensión de la vida útil de las prendas, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de iniciativas educativas.

En el plano laboral, cuenta con más de 100 trabajadores en relación de dependencia. La estructura incluye las tareas vinculadas con la recepción, selección, administración y comercialización de los productos que ingresan al circuito.

Además, desarrolla un Programa de Donaciones destinado a canalizar prendas hacia distintos fines sociales.

La empresa también lleva adelante Puntada Inicial, una iniciativa educativa que incluye charlas sobre moda circular en universidades e instituciones. El programa contempla, además, la entrega de prendas a estudiantes y diseñadores para la realización de proyectos de upcycling, una práctica que consiste en reutilizar materiales o productos para crear otros objetos.

A través de estas actividades, la compañía busca incorporar la reutilización de indumentaria a espacios de formación y promover el aprovechamiento de prendas que pueden tener nuevos usos.

En relación con la certificación como Empresa B, Gonzalo Ades Posse, cofundador de Galpón de Ropa, señaló que el proceso permitió validar formalmente el impacto ambiental, social y económico de la propuesta.

También sostuvo que la moda circular pasó de ser un segmento de nicho a convertirse en una actividad comercial con una demanda creciente.

La expansión de la moda circular en los centros comerciales

La apertura de Galpón de Ropa en DOT Baires Shopping incorpora el modelo de compra y venta de indumentaria usada a un nuevo espacio de comercialización y amplía la presencia de la empresa en el mercado argentino.

La compañía combina su red de locales físicos con un canal digital y herramientas tecnológicas para administrar el ingreso y la venta de cada producto. El sistema permite que las prendas recibidas puedan volver al circuito de consumo mediante un proceso de evaluación y comercialización.

Con 11 puntos de venta en Buenos Aires, un punto de toma en Alto Palermo y una plataforma de comercio electrónico con envíos a todo el país, la firma continúa desarrollando su estructura comercial.

La apertura del establecimiento en DOT Baires Shopping se suma a ese proceso y amplía los canales disponibles para la compra y venta de ropa de segunda mano en el país.