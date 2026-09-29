Santos cambia de camiseta tras 40 años: el acuerdo millonario

El equipo de Neymar acordó cambiar su indumentaria y cerró un contrato impactante por seis temporadas que le reportará de base u$s42 millones

El fútbol sudamericano presenciará un cambio histórico en el mercado de la indumentaria deportiva. El Santos de Brasil concretó un entendimiento para volver a vestir los modelos de la firma alemana Adidas a partir de enero de 2028, sellando un contrato de larga duración que pondrá fin a una década de patrocinio de la compañía inglesa Umbro. La operación marca el retorno de las emblemáticas tres tiras a la camiseta del conjunto paulista tras un período de cuatro décadas.

Aunque la marca británica viste al equipo de manera ininterrumpida desde 2018 y contaba con la prioridad legal para igualar cualquier ofrecimiento, la propuesta económica y la capacidad logística desplegada por la empresa de origen alemán resultaron determinantes. Para no interferir en el desarrollo de las colecciones vigentes, la transición se completará al finalizar el vínculo actual en diciembre de 2027, lo que otorgará un plazo de trabajo de más de un año para el diseño, confección y distribución global de la nueva indumentaria.

Cuánto le pagará Adidas a Santos por su nuevo acuerdo comercial

El entendimiento económico contempla un acuerdo por seis temporadas con un ingreso fijo estimado en torno a los 37 millones de reales anuales, cifra cercana a los u$s7.1 millones. Eso sin contar las comisiones por venta, lo que puede elevar ese monto a cifras astronómicas.

En ese sentido, el compromiso asumido por Adidas es expandir la presencia de la indumentaria oficial en más de 80 tiendas exclusivas dentro del territorio de Brasil y garantizar la exportación masiva de productos hacia mercados internacionales.

Historia, expansión comercial y otras figuras del plantel

La llegada de la firma alemana representa la tercera etapa de la marca en la vestimenta del club, tras sus anteriores pasos en los períodos 1980-1981 y 1984-1988, etapa en la que el equipo obtuvo el Campeonato Paulista frente a Corinthians en el estadio Morumbí:

Proyección internacional: la compañía busca aprovechar el reconocimiento global de la institución asociada a la figura de Pelé para impulsar la venta de camisetas en el exterior.

Competencia comercial: con este fichaje, la marca refuerza su presencia en el fútbol brasileño, donde ya confecciona los uniformes de Flamengo, Cruzeiro e Internacional de Porto Alegre.

Impacto del plantel actual: la estrategia comercial se apoya en la enorme visibilidad mediática que genera la nómina de futbolistas del club, encabezada por figuras de relieve internacional como Neymar , Philippe Coutinho, Arthur Melo y Gabriel Barbosa.

Estrategia de distribución: la red de comercialización apuntará a resolver los problemas de abastecimiento en comercios minoristas fuera de San Pablo, permitiendo un acceso simplificado para los simpatizantes, algo que se dificultó con Umbro.

Con este movimiento, la institución paulista asegura un salto financiero considerable para proyectar sus presupuestos de fútbol profesional de cara a las próximas temporadas, apoyándose en la comercialización de su camiseta como uno de sus activos económicos más relevantes.