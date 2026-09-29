La millonaria estancia de Pelé salió a la venta: cómo es y cuánto sale

El histórico refugio rural que perteneció al astro fue puesto en el mercado inmobiliario. Los detalles, su infraestructura productiva y su impactante valor

Más allá de los estadios colmados y los tres títulos mundiales que lo consagraron en la cima del fútbol global, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, construyó una faceta mucho menos expuesta como productor agropecuario. Durante casi cuatro décadas, la estrella del Santos combinó su carrera deportiva y su vida pública con el trabajo rural en el interior del estado de San Pablo. Ahora, la histórica estancia que le sirvió de refugio familiar y polo productivo fue puesta a la venta por una suma cercana a los u$s6,7 millones (35 millones de reales).

La propiedad, denominada Sítio Sossego, se encuentra ubicada en el municipio de Juquiá, en la región del Vale do Ribeira. El establecimiento abarca una extensión total de 661,62 hectáreas, una superficie equivalente a unos 980 campos de fútbol. El exdelantero adquirió el predio a finales de la década de 1960, en pleno apogeo de su carrera futbolística, y lo transformó con los años en un complejo de descanso y explotación agropecuaria de gran escala.

Infraestructura del predio, lujo y potencial comercial

A lo largo de los años, la estancia montó una importante capacidad de producción que incluyó corrales, establos, sistemas de ordeño mecánico, galpones, tractores y estanques. Durante su etapa de mayor actividad, el campo albergó más de 1.200 cerdos, 200 cabezas de ganado Nelore y emprendimientos dedicados a la piscicultura, junto a cultivos de banana y palmito repartidos en unas 370 hectáreas destinadas a la labor agrícola y ganadera.

Sítio Sossego, el lugar soñado por Pelé.

La distribución de la estancia y sus comodidades principales comprenden:

Sede principal de la estrella: una residencia de estilo rústico equipada con seis suites, amplias galerías, cocina y salones de estar.

Complejo de entretenimiento: parque con piscina de 14 por 8 metros, gimnasio, saunas seco y húmedo, salón de juegos, salón de convenciones, cancha de bochas, cancha de fútbol con vestuarios y un espacio de fiestas que añade diez suites adicionales.

Capacidad de alojamiento total: la propiedad se divide en cuatro sedes administrativas y de huéspedes que suman en conjunto 29 suites, viviendas para el personal de trabajo, galpones operativos y dos capillas.

Entorno natural y ubicación: el campo se sitúa a 130 kilómetros de Santos y a 165 de la capital paulista, bordeado por el río Juquiá y rodeado de bosque nativo de la Mata Atlántica, manteniendo un 80% de superficie abierta y un 20% reservado a conservación ambiental.

El legado de Pelé en el municipio de Juquiá

El vínculo del exfutbolista con la localidad de Juquiá dejó una huella profunda en la comunidad local, que en 1999 lo nombró ciudadano honorario y años más tarde rindió homenaje a su figura mediante un busto en uno de los accesos principales al pueblo. Tras la muerte de la leyenda brasilera en diciembre de 2022, la familia resolvió comercializar el predio, manteniendo abiertas las opciones de venta directa o permuta.

Las agencias inmobiliarias a cargo de la comercialización señalan que las instalaciones conservan aptitud para la cría de ganado, la piscicultura y diversos desarrollos agrícolas, aunque algunas dependencias deberán ser reacondicionadas. No obstante, por las dimensiones del predio y su variada infraestructura habitacional, la propiedad se posiciona también como un proyecto de alto potencial para la radicación de desarrollos hoteleros, ecoturísticos o de gastronomía de campo, apoyado en el valor simbólico de haber sido el retiro privado de una de las máximas figuras del deporte mundial.