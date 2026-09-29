Bajo el control de Prosus, la plataforma acelera una transformación que busca generar más ingresos en distintos eslabones de la industria turística

El foco B2B es clave, con miras a representar el 50% de su actividad total.

Despegar quiere triplicar el tamaño de la compañía durante los próximos tres años y para alcanzar esa meta está ampliando el negocio más allá de la venta de vuelos, hoteles y paquetes a los viajeros.

La empresa concentra esa estrategia en tres frentes como son los servicios para agencias y empresas; el financiamiento para hoteles y la publicidad basada en las audiencias que genera su plataforma.

Esta hoja de ruta fue presentada por la compañía propiedad del fondo Prosus durante su participación en la la FIT 2026, y tiene una apuesta particularmente fuerte en el negocio B2B que, según Despegar, es un segmento que representa alrededor del 25% de su actividad y tiene potencial para alcanzar el 50%, aunque la compañía no estableció un plazo específico para llegar a esa participación.

Por eso, los tres instrumentos elegidos son HotelDO y el negocio B2B, Despegar Pago y Despegar Ads que, en conjunto, permiten utilizar infraestructura que la empresa ya desarrolló (inventario turístico, tecnología, información sobre reservas y audiencias), para ofrecer servicios a otros participantes de la industria.

Despegar incrementa su facturación a través de canales B2B

De hecho, el B2B permite a Despegar distribuir su inventario y tecnología a través de agencias, empresas y otros operadores turísticos, sin que la operación dependa exclusivamente de una venta directa realizada por un pasajero en sus plataformas.

En el caso del HotelDO, es uno de los principales motores de esa estrategia y la marca quedó dentro de ese grupo a partir de la adquisición de Best Day y ahora funciona como plataforma para la distribución de inventario turístico a agencias.

De todos modos, se trata de un negocio que ya formaba parte de la diversificación de Despegar antes de la llegada de Prosus, al punto que en su último balance anual como compañía independiente, correspondiente a 2024, describía una estructura que combinaba sus diferentes marcas y servicios y que ya incluía a HotelDO y Koin.

La diferencia está ahora en la escala buscada y que Despegar considera que el segmento, que actualmente explica aproximadamente una cuarta parte de su negocio, tiene potencial para representar la mitad.

Al respecto, Martín Modarelli, vicepresidente B2B del Grupo Despegar, sostuvo que "triplicar la compañía requiere mucho más que crecer en los negocios que ya conocemos. Implica encontrar nuevas oportunidades y desarrollar modelos que nos permitan generar valor en distintos puntos de la cadena turística".

El ejecutivo agregó que la escala alcanzada por la compañía permite avanzar en ese proceso junto con agencias y otros socios comerciales.

Cómo funciona Despegar Pago para financiar hoteles

La segunda apuesta es Despegar Pago, una herramienta que permite a determinados hoteles anticipar el cobro correspondiente a reservas confirmadas que se harán efectivas más adelante.

El producto aprovecha una posición que Despegar ya ocupa dentro de la operación como es la de participar en la reserva y dispone de información sobre una transacción que ya fue confirmada.

La compañía informó en FIT que Despegar Pago se acerca au$s1 millón en adelantos a socios estratégicos, pero con el objetivo de alcanzar u$s50 millones en el próximo semestre.

Despegar ya había ingresado en servicios financieros mediante Koin, su plataforma de pagos, prevención de fraude y financiamiento como parte de su segmento de servicios financieros que, en el 2024 registró un EBITDA ajustado de u$s4,2 millones, después de un resultado negativo de u$s800.000 durante el ejercicio anterior.

Los ingresos por intereses aumentaron 60,4% ese año y los ingresos por servicios financieros crecieron 28,4%, movimientos que Despegar vinculó principalmente con la expansión de las operaciones de Koin.

El negocio había avanzado además fuera del turismo, tal como lo informó la compañía informó ante la SEC en un reporte en el cual admitió que a través de Koin otorgaba préstamos tanto a clientes de viajes como a consumidores de otros comercios.

Despegar Pago amplía ahora esa actividad hacia los proveedores turísticos y, en lugar de concentrar las herramientas financieras en el consumidor, permite anticipar a los hoteles fondos correspondientes a reservas confirmadas.

La estrategia de publicidad digital Despegar Ads

La tercera apuesta es Despegar Ads, la unidad con la que la compañía busca monetizar espacios publicitarios y audiencias vinculadas con los usuarios de sus plataformas.

La empresa utiliza su conocimiento sobre búsquedas e intención de compra para ofrecer campañas a anunciantes en diferentes momentos de la planificación de un viaje.

Durante la FIT, Despegar anunció que presentará una nueva identidad para esta unidad con el objetivo declarado de extender su alcance hacia empresas que no pertenezcan necesariamente al negocio turístico.

En este segmento, la actividad de la empresa ya venía creciendo antes del cambio de control, al punto que en el 2024, sus ingresos publicitarios aumentaron 27,2%, principalmente por una mayor cantidad de campañas y una mejora del desempeño comercial de las alianzas en sus principales mercados.

De ese modo, la audiencia construida alrededor de la venta de viajes pasa a funcionar también como soporte de un negocio publicitario propio.

Una transformación ya en marcha

La diversificación de las actividades de Despegar precede a la compra de la plataforma por parte de Prosus.

La empresa fue fundada en la Argentina en 1999 y posteriormente extendió sus operaciones por América Latina.

En 2017 comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York y durante los años siguientes combinó crecimiento orgánico con adquisiciones.

En ese proceso incorporó marcas y compañías como Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet y Stays, lo cual modificó progresivamente su estructura.

En su balance de 2024, Despegar ya se presentaba como una empresa que, además de comercializar productos turísticos, ofrecía soluciones de publicidad y medios a anunciantes y servicios financieros mediante Koin.

Ese año, Despegar registró ingresos por u$S774 millones y un EBITDA Ajustado de u$s175,2 millones, respectivamente.

Fueron los últimos resultados anuales completos de la compañía antes del cambio de control.

La escala que sumó Prosus

El punto de inflexión societario llegó en 2025, cuando Prosus acordó comprar Despegar por u$s1.700 millones, a un precio de u$s19,50 por acción, como parte de una operación que terminó con la etapa de Despegar como compañía independiente cotizante en Nueva York e incorporó el negocio de viajes al ecosistema latinoamericano de Prosus.

El comprador había anticipado al anunciar la adquisición que buscaba generar sinergias entre Despegar y otros activos regionales, especialmente iFood y Sympla.

Prosus señaló además al B2B de Despegar como un segmento en rápida expansión, con soluciones para bancos, aerolíneas y retailers.

En el ejercicio fiscal de este 2026 de Prosus, las reservas brutas de Despegar aumentaron 29% hasta u$s5.900 millones, mientras los ingresos llegaron a los u$s804 millones y el EBITDA ajustado alcanzó u$s131 millones, con un margen del 16%, además de que los pedidos crecieron 44%.

Una promoción para sostener el mercado local

En paralelo con esos tres frentes, Despegar mantiene acciones sobre su negocio tradicional de venta directa al punto que durante FIT lanzó D!Viaje, una campaña para reservas de vuelos dentro de la Argentina realizadas entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

La promoción devuelve hasta u$s132 tomando como referencia un dólar de $1.900, en Puntos Pasaporte para futuras compras para vuelos que deben realizarse entre el 13 de octubre y el 20 de noviembre de este año.

La iniciativa fue desarrollada junto con Aerolíneas Argentinas, Mastercard e ICBC y contempla un beneficio del 25% pagando con Mastercard y del 35% con tarjetas ICBC Mastercard.

Los puntos se acreditan al momento del check-in y tienen una vigencia de 18 meses, por lo que el beneficio generado por la campaña lanzada durante FIT podrá utilizarse en una nueva compra hasta 2028.