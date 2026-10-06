Las aperturas comenzaron en septiembre y buscan completar la red en octubre. La marca suma modelos desde $45.999 y accesorios para el verano

Havaianas acelera su expansión en Argentina con una red de 20 puntos de venta exclusivos que busca tener operativos durante octubre, antes de la temporada de verano 2026/2027. Las aperturas comenzaron en septiembre e incluyen góndolas monomarca y tiendas. El despliegue comercial llega acompañado por nuevos modelos de calzado y una colección de accesorios que amplían el negocio de la marca brasileña más allá de sus tradicionales ojotas.

La Argentina es el segundo mercado de mayor volumen para Havaianas en América Latina, según la compañía. Sobre esa base, la empresa suma espacios exclusivos a una operación que venía apoyándose en comercios multimarca y en su tienda online.

El despliegue coincide con nuevas aperturas de marcas internacionales en Argentina, que amplían la oferta de indumentaria y calzado en los principales shoppings.

Las góndolas abiertas en CABA, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Mendoza, junto con la tienda del shopping Alto Palermo, integran esta expansión. Para el conjunto de la temporada, la marca proyecta superar los 20 puntos.

En diálogo exclusivo con iProfesional, Juliana Soncini, directora de marca y producto LATAM de Alpargatas Brasil, dueña de Havaianas, detalló el esquema elegido. "Los locales de la temporada 2026/2027 son franquicias, operados por relevantes grupos de retail de Argentina", explicó.

Calzados Gunar es el distribuidor exclusivo y master franquiciado de Havaianas en el país desde 2018. Los distintos grupos que operan las franquicias estarán a cargo de los nuevos espacios, mientras que la marca acompañará el desarrollo de la red y la presentación de los productos.

La apertura en Alto Palermo tiene un significado particular dentro del plan. Según Soncini, Havaianas vuelve a contar con una tienda en ese shopping después de varios años. La expansión combina ese formato con góndolas exclusivas, cuyas dimensiones y características se adaptan a cada ubicación.

Para la ejecutiva, el desempeño de cada punto depende de decisiones concretas. "El desarrollo de un punto de venta depende de una combinación de factores: una buena ubicación, conocimiento del consumidor local, una correcta selección y segmentación del portafolio y una experiencia de compra consistente con la marca".

Los nuevos espacios convivirán con la distribución habitual. "Tiendas, góndolas, e-commerce y distribución multimarca forman parte de una misma estrategia, con experiencias diferentes según cada punto de contacto", sostuvo Soncini.

La oferta local seguirá abasteciéndose desde Brasil, donde Havaianas concentra su producción en cuatro fábricas. "Los productos que se comercializan en Argentina son importados. No tenemos planes de modificar este modelo de negocio en el mediano plazo", afirmó. Ese esquema convive con un proceso más amplio donde las marcas de calzado reemplazan la producción local por importaciones, mientras otras empresas del sector reducen su producción nacional."

Según la directiva, Havaianas está presente en más de 130 países, tiene más de 550 tiendas en Brasil entre franquicias y locales propios, y vende más de 230 millones de pares por año en todo el mundo.

Havaianas vende más de 230 millones de pares por año y está presente en más de 130 países del mundo

Havaianas Slides en Argentina: modelos, accesorios y precios de lanzamiento

Las ojotas representan, en promedio, el 80% del volumen de Havaianas, de acuerdo con la información de la compañía. Dentro de esa categoría conviven distintos diseños, colores y formatos, incluidos Tradi, el primer modelo de la marca, que cumplirá 65 años en 2027, y Top. Ambos se comercializan en Argentina.

La empresa busca aprovechar ese reconocimiento para sumar productos y momentos de consumo. "Somos una marca sinónimo del verano, y cada vez desarrollamos más ocasiones de uso que van más allá de la playa, incluyendo momentos urbanos y temporadas de menor temperatura", explicó Soncini.

La novedad es la familia Slides, que desembarca con dos modelos en talles del 35 al 46. Slide Zero tiene una única tira y se ofrece en cinco colores —blanco, negro, azul marino, verde y rojo—, con un precio sugerido de lanzamiento de $45.999, según informó la compañía para septiembre.

Slide Strap incorpora dos tiras ajustables y llega en blanco, negro y verde, a un precio sugerido de $69.999. Como referencia de la oferta general, Soncini indicó que los productos de la marca en Argentina comienzan en $22.000 al momento de la entrevista.

El lanzamiento de Slides fue anunciado para el 17 de septiembre en los espacios comerciales de Havaianas y en su tienda online. La distribución también abarca cadenas deportivas como Sport78, Dexter, Open Sports y Sportline.

"Contamos con modelos, como las nuevas Slides, que ayudan a que la marca siga presente en los pies de los argentinos más allá de los días de calor", señaló la ejecutiva.

Durante la temporada 2026/2027, las tiendas seleccionadas también incorporarán bolsos, pareos, gorras y mochilas. Según Soncini, estos accesorios toman como punto de partida características de las ojotas de la marca y forman parte de la ampliación del surtido.

Esa evolución se apoya en un producto que Havaianas fabrica desde 1962. "Nuestra esencia permanece intacta, pero la forma de expresarla se transforma constantemente, acompañando el ritmo del consumidor y del contexto cultural", afirmó. La directiva vinculó ese proceso con nuevos diseños, colecciones de edición limitada y colaboraciones que acercan la marca al universo de la moda.

El recorrido del producto también incluye su recuperación después del uso. Soncini detalló que el programa Havaianas reCICLO, activo desde 2020, recolectó más de 450.000 pares de ojotas en Brasil, equivalentes a 160 toneladas de residuos. Para sostenerlo, Alpargatas trabaja con alianzas, investigación y procesos de clasificación que permiten transformar ese material en nuevos productos.

Con la nueva red, Havaianas busca aprovechar el peso que Argentina ya tiene en su operación regional y extender el consumo más allá del verano. "Vemos un gran potencial para seguir construyendo marca y ampliando nuestra presencia en el país", sostuvo Soncini. "La oportunidad está en seguir expandiendo las ocasiones de uso de Havaianas y acompañar al consumidor en nuevos momentos, sin perder la identidad que convirtió a la marca en un ícono global", resumió.