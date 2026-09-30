Desde París, el Presidente puso a 2027 como bisagra para profundizar su programa y anticipó una nueva etapa si obtiene mayor respaldo legislativo

Mediante una comunicación por video conferencia desde París, Javier Milei les prometió a los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA que acelerará las reformas estructurales si consigue la reelección en 2027 y logra ampliar el poder parlamentario de La Libertad Avanza.

Como resultado de esa continuidad, proyectó que llegarán "los mejores cuatro años de la historia argentina".

Coloquio de IDEA: la promesa de Javier Milei a empresarios si es reelecto en 2027

El Presidente hizo la promesa desde la capital francesa, donde participa de la Argentina Week, y colocó así a las próximas elecciones presidenciales en el centro del mensaje económico que dirigió a los ejecutivos reunidos en Mar del Plata.

"Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene", planteó Milei al explicar el escenario político sobre el que construye su proyección.

Según sostuvo, una victoria electoral permitiría acelerar desde diciembre de 2027 una nueva etapa de cambios y definió la velocidad que imagina para esas reformas como "única e irrepetible en el mundo".

De todos modos, no anunció ante IDEA una nueva medida económica puntual ya que la principal promesa fue otra: profundizar el programa que ya desarrolla su administración y hacerlo a un ritmo mucho mayor si obtiene otros cuatro años en la Casa Rosada y una composición más favorable del Congreso.

El Congreso como llave de las reformas

De todos modos, la posibilidad de avanzar más rápido quedó atada en el discurso presidencial a la cantidad de diputados y senadores que pueda reunir el oficialismo después de las próximas elecciones.

En ese sentido, Milei proyectó que, si La Libertad Avanza obtiene un resultado parecido al de los comicios legislativos de 2025, podría alcanzar la mayoría en Diputados y aproximarse al quórum propio en el Senado.

Durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Milei ya había formulado oficialmente un cálculo prácticamente idéntico.

"Si nosotros replicamos un resultado parecido al del año pasado, vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar a dos senadores de tener quórum en el Senado", dijo entonces.

Ante IDEA volvió a vincular esa eventual relación de fuerzas con la velocidad de su programa y, según sus palabras, las reformas podrían avanzar de tal manera que "en seis meses no la puedan reconocer", en referencia a la Argentina.

La promesa tiene, por lo tanto, una condición política explícita teniendo en cuenta que el Presidente sostiene que una mayor representación propia en ambas cámaras le permitiría profundizar cambios que hoy requieren negociaciones con otros bloques.

Paciencia ahora, velocidad después

Frente a esa promesa de aceleración para un eventual segundo mandato, Milei dejó otro mensaje a los empresarios sobre la situación actual: pidió tiempo para que se materialicen los resultados del crecimiento.

"Lo primero que hay que tener es paciencia. Los procesos de crecimiento no son instantáneos", afirmó el Presidente, quien también estimó que, bajo condiciones normales, la Argentina podría converger hacia los niveles de una potencia en un período de entre 30 y 40 años.

Además y para observar plenamente los resultados del programa actual pidió paciencia y para después de 2027 prometió mayor velocidad en las reformas, siempre bajo la condición de conseguir la continuidad electoral y una representación legislativa más amplia.

También presentó los próximos comicios como una elección entre modelos económicos contrapuestos y proyectó que, si obtiene el respaldo necesario para continuar con su programa, llegarán "los mejores cuatro años de la historia argentina".

Una promesa que comenzó en Nueva York

El mensaje del Jefe de Estado a IDEA profundizó una promesa que Milei había formulado seis días antes frente a inversores internacionales.

El 24 de septiembre, durante una exposición ante The Economic Club of New York, el Presidente había vinculado de manera explícita una eventual reelección con los resultados económicos que espera para el año siguiente.

"Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina", afirmó entonces.

En ese discurso agregó que la proyección no se limitaba a los mercados financieros, sino que alcanzaría a la economía real.

También prometió que las inversiones que ya avanzan en Vaca Muerta, minería y agroindustria "se van a acelerar dramáticamente", mientras nuevos sectores comenzarían a desembarcar en el país.

El mensaje que llevó ahora ante IDEA añadió una pieza a aquella proyección desde Nueva York, cuando había explicado qué resultado económico espera después de una eventual reelección.

Frente a los empresarios reunidos ahora por IDEA en Mar del Plata explicó qué condición política considera necesaria para conseguirlo: más bancas propias para aumentar la velocidad de las reformas.

Las demandas de los empresarios

El discurso llegó en el inicio de un Coloquio organizado precisamente alrededor de las condiciones que necesita la Argentina para sostener un proceso de desarrollo durante las próximas dos décadas.

IDEA estructuró esta edición bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia" y puso en discusión estabilidad, competitividad, inversión, empleo, educación e instituciones.

La agenda empresaria parte de una cuestión central: cómo transformar la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido y qué reformas todavía son necesarias para conseguirlo.

Milei respondió a esa discusión sin presentar un paquete nuevo para el sector privado ya que su planteo fue de continuidad, de sostener el programa actual hasta 2027 y, si obtiene otro mandato y una mayor representación legislativa, profundizarlo desde el 11 de diciembre de ese año.

Una agenda que ya está en marcha

Las reformas a las que Milei hizo referencia no comienzan en un eventual segundo mandato si se tiene en cuenta que el Gobierno ya colocó entre sus principales ejes el equilibrio fiscal, la desregulación de la economía y modificaciones tributarias, laborales y regulatorias.

En su exposición ante el IAEF, el propio Milei había utilizado los cambios realizados durante su administración como argumento para anticipar qué pretende hacer si obtiene mayor representación parlamentaria.

"Si con este Congreso hicimos todas esas reformas, abróchense los cinturones porque ahí sí van a ver lo que es acelerar a fondo", dijo en aquella oportunidad en la cual también ratificó que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá funcionando como una condición de su programa.

La diferencia que presentó ahora ante IDEA no pasa, entonces, por anunciar un nuevo modelo económico después de 2027, sino por la velocidad con la que promete profundizar el actual.

París y Mar del Plata, conectados

El escenario agregó otra particularidad al mensaje ya que Milei habló ante los empresarios reunidos en Mar del Plata desde París, donde participa de la Argentina Week y desarrolla una agenda orientada a atraer inversiones hacia la Argentina.

Los dos encuentros quedaron conectados así por una misma discusión.

Mientras IDEA comenzó a debatir qué condiciones necesita el sector privado para invertir y crecer durante las próximas dos décadas, el Gobierno llevó a Francia su oferta de sectores y proyectos para captar capitales internacionales.

Desde París, Milei les pidió paciencia a los empresarios argentinos para evaluar los resultados actuales y, al mismo tiempo, colocó delante de ellos su promesa para después de las próximas elecciones: si consigue otro mandato y mayor respaldo parlamentario, profundizará las reformas desde diciembre de 2027.

La agenda del Coloquio continuará con debates sobre competitividad, empleo, educación, instituciones y sectores estratégicos, después de una primera jornada en la que el Presidente ya dejó fijado el calendario político que imagina para la siguiente etapa de su programa económico.