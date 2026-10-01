Lejos del fútbol, el inesperado nuevo negocio del Kily González

El nuevo entrenador del Inter Miami de Lionel Messi en la MLS, se asoció con una empresa santafesina para abrir un local en su ciudad natal

El Kily González diversifica sus proyectos más allá del ámbito deportivo. El actual director técnico del Inter Miami donde brilla Lionel Messi formará parte como socio de una barbería que inaugurará sus puertas este mes en la localidad santafesina de Funes. El entrenador oriundo de Rosario se suma como inversionista a una de las sedes con las que el Grupo Atlas impulsa la presencia de su firma Barber Home.

El establecimiento estará emplazado en Hipólito Yrigoyen 2249, a 15 kilómetros del centro de Rosario, y dispondrá de una superficie de aproximadamente 45 metros cuadrados. El espacio contará con cuatro estaciones de atención y un equipo rotativo de hasta cinco profesionales. Cabe precisar que la incursión comercial de Cristian González se limita a este punto en particular, participando únicamente de esa unidad y no de la firma propietaria general.

Esta apuesta empresarial del exfutbolista de Rosario Central y el seleccionado nacional ocurre a poco de haber dado un salto crucial en su carrera en los bancos de suplentes, con su primera experiencia a nivel internacional. Hasta el momento dirigió cuatro partidos y ya conquistó la Copa de Campeones al derrotar por 2 a 0 al Cruz Azul de México.

Cómo es la empresa a la que se suma el Kily González

La sumatoria del Kily se produce dentro de un proceso de evolución particular de la firma. Creada por Franco Álvarez y Enzo Lima cuando tenían 19 años, la iniciativa dio sus primeros pasos de forma humilde: uno realizaba cortes en el garaje de su vivienda y el otro desde un complejo de departamentos Fonavi.

Luego de coincidir en una capacitación, la dupla consolidó una red compuesta por tres unidades de negocio: Barber Home, Barber Studio y Academy Barbers. Su vertiente educativa formó alrededor de 3.000 profesionales entre 2020 y 2026, sosteniendo una matrícula constante de entre 300 y 350 estudiantes por trimestre.

La vinculación con el exjugador de instituciones como Boca, San Lorenzo y Valencia marcará el inicio de una etapa orientada a testear el ingreso de capitales externos, una modalidad de financiamiento inédita para la compañía hasta la fecha.

El Kily González apuesta por un negocio en su ciudad natal.

El plan de expansión del Grupo Atlas y la nueva sucursal

El arribo del entrenador de Las Garzas coincide con la meta del grupo de proyectar un formato de expansión para 2027 que sume nuevos socios, bajo un esquema similar al franchising pero conservando la gestión operativa de cada local.

Incluso antes de concretar la alianza con el DT, la firma ya contemplaba a Miami como su meta prioritaria para el desembarco internacional. Por ello, la asociación para la filial de Funes con el nuevo DT del club estadounidense potencia esa búsqueda de proyección global. Como paso previo a cruzar las fronteras, los fundadores planean expandir la marca fuera de Santa Fe, apuntando a desembarcar en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

De este modo, el local de Funes trasciende una simple apertura: constituirá el examen inicial del modelo de socios externos junto a una figura representativa del fútbol argentino en su rol de emprendedor.

Qué es el visagismo, la técnica de la barbería del Kily González

La propuesta estética de Barber Home se diferencia mediante el uso del visagismo, una disciplina enfocada en evaluar las facciones, estructura y dimensiones del rostro de cada usuario para desarrollar cortes de pelo y barba a medida. Este servicio técnico se complementa con una fuerte estrategia de imagen en redes sociales, donde suben videos promocionales en espacios urbanos emblemáticos de la zona, como el Mercado Don Bosco o la plaza San José.

Entre sus clientes recurrentes figuran personalidades destacadas del deporte y el entretenimiento, destacándose el paso de Giovani Lo Celso, referente del seleccionado nacional y subcampeón de la última Copa del Mundo celebrada en América del Norte.