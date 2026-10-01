Lejos del Olga, el nuevo negocio de Migue Granados

Migue Granados sumó un nuevo desafío a su carrera profesional al hacer su debut formal en el sector gastronómico. El conductor e influencer inauguró Matt’s, un espacio ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas con el que apostó a los hot dogs, un producto de consumo masivo pero poco explorado en el segmento gourmet local, buscando alejarse de las tradicionales hamburgueserías o pizzerías.

El proyecto abrió sus puertas oficialmente el 10 de septiembre y cuenta con la sociedad de Rodo Cámara, creador de los emprendimientos The Food Truck Store y Luisa’s. La iniciativa recrea el concepto de los clásicos locales de comida rápida norteamericanos, combinando una ambientación vintage con insumos traídos directamente del exterior para lograr un sabor auténtico.

Cómo es la propuesta gastronómica y los precios del menú

Para desarrollar la oferta de Matt's, los creadores se inspiraron en las recetas tradicionales de ciudades emblemáticas como Nueva York, Chicago y Detroit, además del espíritu de Coney Island. Uno de los puntos salientes radica en que las salchichas son elaboradas 100% con carne vacuna e importadas desde Estados Unidos, acompañadas por un pan artesanal producido de forma exclusiva.

La carta ofrece siete variedades de panchos con diferentes opciones de aderezos:

Clásico: con aderezo a elección por $9.300.

NYC: mostaza picante, salsa de cebolla colorada y chucrut por $10.800.

Original: mostaza, cebolla y relish por $10.900.

Americano: preparado con cheddar y panceta a $11.000.

Chili Cheese Dog: con chili y queso a $12.600.

Coney Dog: estilo clásico de Coney Island por $12.700.

Chicago: con mostaza, relish verde, cebolla, tomate, pickles y opción de ajíes picantes a $12.800.

Para quienes buscan una comida completa, el comercio cuenta con combos que incorporan papas fritas y bebida en botella de vidrio. Las opciones van desde el combo individual básico a $16.500, pasando por la alternativa especial a $19.500, hasta las promociones dobles que alcanzan los $29.000 para dos unidades especiales.

Matt's, la apuesta de Migue Granados basada en la cultura estadounidense.

Dónde queda el local de Migue Granados y qué horarios maneja

El establecimiento se encuentra situado sobre la calle Maure 1678, en el corazón de Las Cañitas. La arquitectura del lugar refleja la identidad de las pancherías neoyorquinas, con una cocina a la vista, una barra longitudinal con banquetas, revestimientos de cerámicos retro y un ventanal para la atención al paso sobre la vereda.

Según informaron desde el propio emprendimiento, la apertura al público funciona de martes a jueves en el horario nocturno de 20 a 00, mientras que de viernes a domingos permanece abierto de corrido desde las 12 hasta la medianoche. Con esta apertura, el humorista concretó un anhelo personal que conservaba desde hacía años, sumándose a la nómina de figuras del espectáculo que expanden sus actividades hacia el rubro gastronómico.