La mayoría de los CEOs de empresas y bancos que participan del 62 Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata se mostraron muy conformes con varias definiciones sobre el futuro de la política económica que dio anoche el Presidente de la Nación Javier Milei sobre lo que hará hasta fin de 2027 y luego si consigue un segundo mandato.

Al respecto, el CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, se mostró muy conforme con la disertación de Milei y manifestó: "Se trató de un discurso muy realista en línea con las definiciones de este Coloquio y va en línea también con pensar que las soluciones de la Argentina en esta decadencia que tuvimos hasta la llegada de Milei nos va a llevar mucho tiempo, que no va a ser inmediato y, lógicamente, tenemos esa ansiedad como latinos de querer resolver las cosas rápidamente. Esto va a llevar tiempo y lo importante es que el Presidente Milei haya dejado claro eso en su mensaje, y eso le da mucho valor a lo que este Gobierno pueda hacer en el futuro y le da valor a lo que está haciendo la sociedad en su conjunto esperando que esto finalmente dé resultados y que la Argentina alcance ese progreso tan esperado que nos promete este Gobierno".

Salinas explicó a iProfesional: "Toyota analiza sus inversiones con una visión de largo plazo, destacó el peso de las exportaciones dentro de la operación argentina y anticipó que la compañía alcanzará este año un récord histórico de producción en el país, pese a que el mercado doméstico no llegó a los niveles esperados. También señaló que la competitividad será uno de los principales desafíos para el nuevo proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para su planta de Zárate por u$s1.300 millones".

Toyota anticipa récord histórico y apuesta u$s1.300 millones al RIGI

Además, calificó la decisión como un "hito" dentro del proceso para obtener la confirmación final que permita fabricar un nuevo modelo electrificado que sería un modelo de Hilux eléctrico con un proyecto que prevé la creación de 2.600 empleos directos e indirectos.

Juan Farinati, CEO de Bayer Cono Sur, se mostró muy conforme con la charla de Milei y explicó a iProfesional: "Fue muy buena porque el Presidente Milei repasó lo realizado hasta ahora y planteó la necesidad de continuar en este camino para consolidar el crecimiento de largo plazo. En nuestro caso, el agro es un claro ejemplo de ese potencial: venimos de una cosecha récord y tenemos condiciones para sostener altos niveles de producción. Contar con un marco claro y previsible de propiedad intelectual será clave para atraer tecnología e innovación y potenciar la productividad, sentando las bases del crecimiento que Argentina necesita para los próximos 40 años".

En tanto, Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, expresó: "El Presidente nos anticipó que buscará acelerar a fondo las privatizaciones, avanzar con las desregulaciones y continuar con el proceso de reducción del peso del Estado. También nos confirmó que en caso de una segunda gestión acelerará las privatizaciones y podría poner foco en bajar más los impuestos e intentar una nueva reforma previsional".

Este último punto generó una particular atención entre los hombres de negocios, ya que, en función del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma previsional debería ser presentada hacia fines de 2027.

En lo que respecta al panorama financiero, una gran parte de los consultados cree que el discurso de Milei dejó claro que no habrá modificaciones en la política fiscal de déficit cero ni tampoco habrá modificaciones de la política cambiaria de bandas. Confían en que las autoridades del FMI darán el visto bueno a la tercera revisión del acuerdo firmado el 10 de abril del año pasado, ya que, en caso de aprobación de la revisión, está habilitado un desembolso de unos u$s980 millones que servirá para compensar el pago de u$s900 millones que la Argentina le realizó al FMI el último viernes y que implicó una baja de las reservas internacionales brutas que habían llegado a superar los u$s50.000 millones.

El foco en 2027: riesgo político y la incógnita de las PASO

Luego del discurso de Milei, varios de los CEOs ponen el foco en el escenario político de 2027, ya que muchos estiman que existirá un riesgo político y que esa situación puede generar algún movimiento cambiario, aunque consideraron que el impacto no sería demasiado significativo porque Milei dejó claro que el Gobierno cuenta con herramientas para sostener la situación y, en particular, con unos u$s75.000 millones para enfrentar una posible corrida cambiaria antes de las PASO en caso de que el Gobierno no pueda suspenderlas o eliminarlas el año próximo.

Al respecto, Jorge Arguindegui, Country Manager de BAT Argentina, explicó a iProfesional: "El presidente Milei ratificó el rumbo y los objetivos del Gobierno. Argentina avanzó en la transformación y en su exposición fue muy claro en los temas de la agenda actual, la coyuntura y la mirada de largo plazo que requiere el país para el desarrollo integral de todos los ciudadanos".

La mayoría de los CEOs consultados por iProfesional, en líneas generales, cree que Milei va a morir con las botas puestas si ese es el caso y, aunque esto signifique el riesgo de acrecentar las posibilidades de la oposición, en particular del kirchnerismo, muchos hombres de negocios consideran que, haciendo responsables a los malos de todos los males, el propio Gobierno debe generar certidumbre con sus futuras decisiones. Muchos de los consultados están asombrados de por qué se adelantó tanto el clima electoral, sobre todo cuando la oposición todavía no encontró un candidato y solo están Milei y su Gobierno del otro lado.

Competitividad, el desafío compartido por todos los sectores

"El desafío lo tenemos incorporado como propio, es el tema de la competitividad y estamos trabajando para eso buscando también tener un exportador, pero sin dejar de lado el mercado interno. Tenemos que tener un nivel alto de competitividad y, con respecto al mercado doméstico, la expectativa es de seguir invirtiendo y competir, que esa es la base de nuestra industria", manifestó a iProfesional el CEO de una empresa siderúrgica líder que hará fuertes inversiones en el futuro.