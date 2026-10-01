Messi compró un club español de segunda división, que ya lo anunció oficialmente

El club elegido afronta una dura crisis deportiva y financiera, mientras espera la llegada de nuevas inversiones para evitar el descenso

Lionel Messi concretó la compra del Eldense, un club de la segunda división española. La operación fue confirmada este jueves por la propia institución, que ve en la llegada del astro argentino el inicio de una nueva era.

El Eldense tiene más de 100 años de historia. Fue fundado en 1921 y tiene su sede en la Comunidad Valenciana, específicamente en la provincia de Alicante.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi", expresó el comunicado oficial. La institución calificó al capitán de la Selección Argentina como "una de las figuras más importantes de la historia del deporte".

La llegada de Messi marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo que tendrá como objetivo impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club.

"El CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana", agregó el comunicado.

El club anunció en su página web que Lionel Messi es el nuevo propietario

La transacción final aún aguarda un paso burocrático. Está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España, que debe dar el visto bueno definitivo.

Con esta adquisición, Messi suma un nuevo club a su lista de inversiones en el fútbol mundial. Ya poseía el Unión Esportiva Cornellá, que milita en la tercera categoría del fútbol español.

En Sudamérica, el astro argentino es dueño del Deportivo LSM de Uruguay. También tiene participación en el Leones FC de Rosario, un club que administra su familia.

Además cuenta con acciones en el Inter Miami, el equipo de la MLS donde actualmente desarrolla su carrera como futbolista profesional en Estados Unidos.

De campeón a zona de descenso: el duro presente del Eldense

Así es la cancha del Eldense, de la segunda división de España

El momento deportivo del club no es el ideal. El Eldense ascendió en la última temporada tras haber logrado el primer lugar en el grupo B de la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

Sin embargo, su incursión en la segunda división arrancó con el pie izquierdo. En el debut perdió con Almería por 3 a 0. Luego empató con Cádiz 2 a 2 y posteriormente cayó por 1 a 0 ante Leganés.

Los siguientes cuatro encuentros no mejoraron demasiado el panorama. Apenas logró cuatro puntos de 12 posibles. Empató con Mallorca y venció a Sporting Gijón, pero cayó ante Eibar y Burgos.

Las cinco unidades cosechadas en siete encuentros depositan al club actualmente en el puesto 19 de 22. Solo está por delante de Cádiz, AD Ceuta y Albacete.

De no remontar esta situación, el Eldense regresará a la tercera categoría para el fin de temporada, apenas un año después de su ascenso.

Su próximo encuentro será el viernes próximo. Recibirá como local al Real Oviedo en el estadio Nuevo Pepico Amat, que cuenta con capacidad para 5.800 personas.

El nombre del estadio rinde homenaje a José Amat Cerdán, más conocido como "Pepico Amat". Fue jugador y luego entrenador de fútbol y handball en el club, dejando una huella imborrable en la historia de la institución azulgrana.