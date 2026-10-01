El Coloquio de IDEA comenzó a definir las transformaciones que los empresarios creen necesarias para sostener dos décadas de crecimiento en la Argentina

La segunda jornada del Coloquio IDEA se centró en el crecimiento de Argentina a 20 años.

La discusión empresaria que se viene desarrollando con el 62° Coloquio de IDEA, que se está llevando a carbo en Mar del Plata como fondo, empezó a correrse de la coyuntura.

Después de una primera jornada atravesada por el escenario internacional, los capitales y las inversiones, el evento avanzó este jueves sobre el debate sobre qué debería cambiar la Argentina para sostener un proceso de crecimiento durante los próximos 20 años.

Durante las charlas de este jueves 1 de octubre, los más de 1.000 empresarios que participan del Coloquio pusieron en discusión cambios en la carrera docente, mayor autonomía para las escuelas, adaptación de la enseñanza a la inteligencia artificial, reglas que puedan mantenerse más allá de cada gobierno, una Justicia más previsible y la formación de dirigentes capaces de administrar ese proceso.

El empleo, las transformaciones del trabajo y la competitividad completarán ese mapa este viernes, durante la tercera y última jornada del encuentro que se desarrolla en los salones del hotel Sheraton de Playa Grande.

La organización había definido para esta edición el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia" y propuso cambiar el eje habitual de la discusión para dejar de concentrarse únicamente en cómo atravesar la próxima crisis y analizar qué condiciones permitirían sostener dos décadas de crecimiento.

Empresarios trazan un horizonte que excede a la economía

De todos modos, Inflación, dólar, deuda, costo del capital e inversiones siguen formando parte de las preocupaciones empresarias, a pesar de lo cual el esquema que IDEA eligió este año busca extender la discusión hacia factores que condicionan la capacidad del país y de sus empresas para crecer a largo plazo.

En esa lista aparecen la educación, la formación de los futuros trabajadores, el funcionamiento de las instituciones y de la Justicia, la incorporación de nuevas tecnologías y la calidad de la dirigencia.

Durante el Coloquio de IDEA se agruparon esos temas dentro de grandes conversaciones sobre las megatendencias globales, las condiciones para alcanzar estabilidad, la competitividad y las capacidades necesarias para sostener el desarrollo durante los próximos 20 años.

La educación fue el primer terreno en el que ese horizonte se convirtió en una propuesta concreta.

Coloquio IDEA: 6 cambios que empiezan por las escuelas

En ese sentido, IDEA y Argentinos por la Educación presentaron durante la segunda jornada "Prioridades para la agenda educativa 2026", una iniciativa que, según los organizadores, cuenta con el respaldo de más de 50 organizaciones empresarias y de la sociedad civil.

Se trata de seis puntos que avanzan bastante más allá de un reclamo por mayores recursos como, por ejemplo, el primero que propone recuperar los aprendizajes fundamentales, especialmente alfabetización inicial y matemática en la escuela primaria.

Para eso plantea revisar y consensuar una base curricular nacional que permita establecer qué debería saber cada estudiante en cada grado y año.

El segundo busca construir un sistema integral de información educativa, con datos periódicos que permitan seguir resultados y tomar decisiones desde las autoridades nacionales y provinciales hasta las propias escuelas.

También se plantea garantizar más tiempo efectivo de aprendizaje y un piso de infraestructura y equipamiento para los establecimientos.

Pero los cambios de mayor profundidad aparecen cuando IDEA propone revisar el federalismo educativo para dar mayor autonomía de funcionamiento a las escuelas acompañada por rendición de cuentas sobre sus resultados y abrir una discusión federal para reformular la carrera profesional docente y modernizar su régimen laboral.

El sexto punto lleva la discusión directamente hacia el futuro del trabajo con el objetivo de adaptar el sistema educativo a la inteligencia artificial y a las capacidades que comenzarán a exigir las empresas.

"Como representantes del sector privado, estamos poniendo esta demanda en el sistema. Pero no queremos hacerlo solos. No es solo una demanda de los empresarios, sino que es de toda la sociedad", sostuvo Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

El problema detrás del capital humano

Además, la decisión de colocar la educación dentro de la discusión empresaria tiene una conexión directa con otro de los temas que IDEA llevará al escenario este viernes sobre qué trabajadores necesitarán las compañías durante las próximas décadas.

Los últimos resultados nacionales disponibles muestran la dimensión del desafío si se tiene en cuenta los resultados de la prueba Aprender Secundaria 2024 que evaluó a 379.050 estudiantes de quinto y sexto año de 11.846 escuelas de todo el país.

Del trabajo surge que el 58% alcanzó o superó el nivel satisfactorio en Lengua, mientras que apenas el 14,2% lo hizo en Matemática.

En esta última materia, otro 31,2% quedó en el nivel básico y 54,6% se ubicó por debajo del básico.

Con este escenario de fondo, la conversación educativa del Coloquio reunió a Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina, y José Goity, ministro de Educación de Santa Fe.

Luego participaron Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, y Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía y fundador de Argentinos por la Educación.

En estos debates quedó claro que la discusión pasó de cuántos años permanece un alumno dentro del sistema a qué aprende durante ese período y con qué capacidades llegará después al mercado laboral.

Reglas que sobrevivan a los gobiernos

El segundo capítulo del planteo de largo plazo pasó por las instituciones de la mano de Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada de LawTransform CMI, quien abordó la relación entre estabilidad institucional y desarrollo.

Después, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación, y el fiscal Diego Luciani llevaron al escenario el funcionamiento de la Justicia.

El punto que conecta esas discusiones es la posibilidad de establecer reglas capaces de mantenerse más allá de los cambios de gobierno.

A su turno, la senadora nacional Patricia Bullrich llevó ese planteo al terreno económico durante el cierre de la jornada, y utilizó como referencia el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga a los vehículos de proyecto adheridos estabilidad normativa tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años desde su adhesión, según establece el artículo 201 de la Ley Bases.

"Eso tiene que estar no solo para el RIGI sino para todos los actores económicos. Esa estabilidad que se logra para determinados sectores se tiene que ir ampliando", sostuvo Bullrich.

Su planteo incorporó al debate otra de las condiciones que los empresarios consideran necesarias para pensar inversiones a décadas y no a períodos presidenciales.

Tomar decisiones empresarias

Si bien nadie del Gobierno se hizo presente de manera física en el Coloquio de IDEA, varios de sus funcionarios devolvieron parte de esa discusión al propio sector privado.

Desde París en donde se encuentra participando de la Argentina Week, el canciller Pablo Quirno envió un mensaje grabado en el que pidió a las compañías aumentar su compromiso inversor con el país.

"Para transformar definitivamente nuestra historia, es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías", sostuvo el funcionario.

La frase introdujo un contrapunto en el debate ya que, mientras IDEA busca establecer qué condiciones necesita el país para sostener dos décadas de crecimiento, el Gobierno reclama que ese horizonte empiece también a traducirse en decisiones empresarias.

Una generación para las próximas décadas

El horizonte temporal del Coloquio también llevó el debate hacia la dirigencia que deberá administrar una parte de ese proceso.

Ese debate reunió a Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Juan Manuel López, abogado y exdiputado nacional por la Coalición Cívica, y Nicolás Pakgojz, legislador porteño de La Libertad Avanza.

El panel incorporó dirigentes de distintas fuerzas y experiencias de gestión a una discusión que hasta ese momento había transitado fundamentalmente por la economía, la educación y las instituciones.

Del aula al puesto de trabajo

La última pieza de esa discusión llegará este viernes cuando se abra la tercera jornada del mayor evento empresario de la Argentina que trasladará el debate desde la formación educativa hacia el empleo y las transformaciones del mundo del trabajo, completando el vínculo entre las capacidades que hoy genera el sistema educativo y las que necesitarán las empresas.

Santiago Bulat, economista jefe de IDEA, abrirá esa conversación de la que también participarán Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC; Diego García, director general de CVC Corp; Alejandro Gorodisch, director de IDEA y presidente de Farmacity, y Sofía Vago, directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina.

Después llegará la discusión sobre competitividad, innovación y capacidad para crecer en los mercados internacionales, con la participación, entre otros ejecutivos, de Ryan McInerney, CEO de Visa.

La jornada incluirá además las intervenciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, antes del cierre de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

El último día completará así el recorrido iniciado este jueves: de los aprendizajes que hoy obtienen los alumnos a las capacidades que mañana exigirán las empresas, uno de los puentes que IDEA eligió para empezar a poner contenido concreto a su horizonte de 20 años.