Las proyecciones de los empresarios para dólar, inflación y riesgo país en 2027

El próximo año electoral ya aparece en las previsiones de ejecutivos y bancos, mientras la estabilización entra en una etapa más lenta

La economía muestra recuperación desigual. El alto costo financiero por riesgo país y la volatilidad del dólar son desafíos clave.

La inflación, aunque baja, sigue lejos de metas estables. La estabilización real es un proceso a largo plazo, que excederá el año 2027.

Elecciones 2027 ya marcan proyecciones de empresarios sobre dólar, inflación y crecimiento. Impactarán antes de una estabilización económica completa.

Las elecciones presidenciales de 2027 ya empezaron a ingresar en las proyecciones que manejan empresarios y bancos.

Por lo menos así quedó plasmado durante el 62° Coloquio de IDEA que se está desarrollando en el hotel Sheraton de Mar del Plata.

Coloquio IDEA: empresarios trazaron su proyección para dólar e inflación 2027

Con el evento como escenario, ejecutivos y economistas analizaron un escenario que combina una inflación que bajó con fuerza pero todavía está lejos de los niveles considerados estables, una recuperación económica con fuertes diferencias entre sectores y un costo de financiamiento que sigue condicionado por el riesgo argentino.

El dólar también aparece en esas previsiones, aunque con una diferencia importante ya que no existe entre los empresarios reunidos en Mar del Plata una proyección común sobre el tipo de cambio para 2027.

Fuentes de una entidad bancaria consultadas por iProfesional durante el encuentro contemplan que el proceso electoral puede generar movimientos cambiarios.

En el caso del crecimiento de la economía, no hubo una sóla conclusión tal como se desprende, por ejemplo, de las declaraciones de Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia, director de IDEA y presidente del 62° Coloquio, quien estimó que la economía terminará este 2026 con una expansión de entre 1,5% y 2%, por debajo del 3% que esperaba inicialmente el mercado.

En tanto, para el 2027 ubicó el crecimiento entre 2% y 3%, marcando cifras que muestran una recuperación, pero también anticipan que las empresas llegarán al próximo año electoral antes de que termine el proceso de estabilización.

Una inflación todavía lejos de la meta: el análisis de empresarios

En el caso del costo de vida, también ocupa un lugar central en ese escenario, tal como lo explicó Matías Surt, socio-director de Invecq y profesor de Macroeconomía en UBA, UCEMA y CIAS, quien presentó durante la segunda jornada del Coloquio un trabajo sobre experiencias internacionales de estabilización realizado durante el año con directivos de IDEA.

El análisis tomó como referencia principal seis países como son Chile, Israel, México, Perú, Uruguay y Brasil.

El criterio utilizado para considerar estabilizada una economía fue alcanzar una inflación anual inferior al 10%, aunque de la exposición surge que los plazos fueron muy diferentes.

Chile demoró 20 años y medio; México e Israel, 13 años; Uruguay, ocho años y medio; Perú, seis años y medio; y Brasil consiguió inicialmente ese objetivo en tres años, aunque posteriormente volvió a registrar una aceleración de la inflación.

La comparación permitió ubicar el caso argentino dentro de un proceso más largo que un período electoral, al punto que Surt señaló que la inflación local bajó desde niveles cercanos al 300% anual hasta alrededor del 33,5%, pero advirtió que el proceso todavía está incompleto.

"Estamos en la parte más difícil", sostuvo el economista, quien además explicó que desde hace aproximadamente un año se redujo la velocidad de la desinflación y consideró que eso no necesariamente representa una falla del programa.

También planteó que las expectativas iniciales sobre la rapidez con la que podían bajar los precios pudieron haber sido demasiado altas.

De todos modos, consideró que si se cumplen las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto y la inflación llega al 10% en 2028 para perforar ese nivel en 2029, la estabilización argentina habrá demandado aproximadamente entre cinco años y medio y seis años.

Con ese escenario, las elecciones de 2027 llegarían antes de que la inflación alcance el nivel utilizado por el estudio para considerar terminado el proceso de estabilización.

El dólar incorpora el factor electoral

El tipo de cambio aparece con menos definiciones públicas entre los participantes del Coloquio ya que no surgió hasta ahora una proyección común de los empresarios sobre cuánto debería valer el dólar durante 2027, aunque sí apareció la posibilidad de que el calendario político vuelva a generar volatilidad.

Fuentes de una entidad bancaria consultadas durante el Coloquio de IDEA consideran que el próximo año podría mantener algunas características de este 2026, con tasas todavía elevadas y sin una expansión fuerte del crédito.

Esas mismas fuentes incorporan el riesgo político de las elecciones presidenciales y admiten la posibilidad de movimientos cambiarios, aunque estiman que el Gobierno contaría con herramientas para limitar su impacto.

El riesgo argentino encarece el financiamiento

En el caso del costo financiero, tuvo una exposición específica durante la segunda jornada y de la mano de Pablo Goldberg, managing director, jefe de Research y portfolio manager de Deuda de Mercados Emergentes de BlackRock, quien participó del bloque que IDEA denominó "Invertir en Argentina para activar su potencial".

Su diagnóstico puso el foco en la volatilidad al sostener que "mientras Argentina no baje su volatilidad seguirá siendo un trade".

El ejecutivo explicó tamhién que el país todavía carga con el impacto de su historial de defaults y crisis al momento de ser evaluado por los inversores internacionales.

Según su análisis de los componentes utilizados por Moody's, determinados indicadores económicos permitirían a la Argentina aspirar a una calificación crediticia superior, aunque su historia de incumplimientos reduce esa evaluación.

Goldberg también vinculó directamente la calidad crediticia con el riesgo país al explicar que en las naciones con grado de inversión suelen registrar spreads inferiores a 200 puntos básicos, mientras que la Argentina se encontraba alrededor de los 600 puntos al momento de su exposición.

La diferencia tiene consecuencias para el sector privado porque el riesgo soberano también condiciona el costo al que pueden financiarse las compañías argentinas.

Otro problema identificado por Goldberg es la escasa profundidad del mercado doméstico de capitales en donde la falta de una fuente amplia de financiamiento local aumenta la dependencia de deuda en moneda extranjera y mantiene el descalce entre ingresos públicos principalmente en pesos y obligaciones en dólares.

Para el representante de BlackRock, por lo tanto, mejorar los indicadores actuales no alcanza "porque la Argentina necesita reducir su volatilidad durante un período prolongado para modificar la evaluación de los inversores".

La actividad avanza a distintas velocidades

En el caso de la estabilización Surt mostró que algunas actividades se encuentran actualmente 18% por encima de los volúmenes de producción de 2023, mientras otras permanecen 8% por debajo.

El economista señaló que la actividad dejó atrás la contracción inicial, pero perdió velocidad en la recuperación.

"La economía no está cayendo, pero le está costando un poquito más recuperar el dinamismo económico", afirmó.

Las diferencias también aparecen en el mercado laboral al punto que en una presentación difundida en el evento se mostró que el desempleo pasó de aproximadamente 6,1% a 7,4%, mientras la informalidad aumentó.

A ese escenario se agrega el costo del crédito al punto que Surt señaló que los préstamos personales registran tasas reales superiores al 30% y las tarjetas se ubican alrededor del 50%, niveles que consideró anormales para una economía en proceso de estabilización.

La combinación de una recuperación desigual y financiamiento caro establece condiciones diferentes para las empresas que deben decidir ampliaciones de capacidad, nuevas contrataciones o desembolsos de capital.

Las inversiones empiezan a mirar 2027

El próximo año electoral se incorpora a esas decisiones antes de que las principales variables hayan terminado de acomodarse.

Las empresas que evalúan inversiones de largo plazo deberán definir proyectos mientras la inflación continúa por encima del nivel considerado estable en el estudio de IDEA, el financiamiento sigue afectado por el riesgo soberano y distintos sectores todavía muestran velocidades de recuperación muy diferentes.

El Gobierno también llevó las elecciones al Coloquio con el presidente Javier Milei como abanderado, aunque de manera virtual desde París, en donde participa de la Argentina Week.

Desde la capital francesa, el Jefe de Estado vinculó un eventual segundo mandato con una aceleración de las reformas a partir del 11 de diciembre de 2027.