Las marcas top que llegan a Argentina antes de fin de año

El sector del comercio minorista y los principales centros de compras de la Argentina registran una fuerte dinamización con la llegada de destacadas marcas internacionales durante el último trimestre de 2026. Impulsados por la flexibilización de importaciones y la estrategia de consolidar contratos en el mercado local antes del año eleccionario, diversos grupos inversores y holdings regionales concretan aperturas clave en complejos de gran concurrencia como Unicenter, Alto Palermo y Abasto.

La oferta de indumentaria, calzado y equipamiento deportivo suma etiquetas de peso global que reactivan la dinámica comercial. Este despliegue incluye tanto el regreso de firmas que habían dejado el país en años anteriores como el debut de cadenas textiles europeas y marcas de moda urbana que eligen el mercado nacional para sus planes de proyección regional.