Las marcas top que llegan a Argentina antes de fin de año
El sector del comercio minorista y los principales centros de compras de la Argentina registran una fuerte dinamización con la llegada de destacadas marcas internacionales durante el último trimestre de 2026. Impulsados por la flexibilización de importaciones y la estrategia de consolidar contratos en el mercado local antes del año eleccionario, diversos grupos inversores y holdings regionales concretan aperturas clave en complejos de gran concurrencia como Unicenter, Alto Palermo y Abasto.
La oferta de indumentaria, calzado y equipamiento deportivo suma etiquetas de peso global que reactivan la dinámica comercial. Este despliegue incluye tanto el regreso de firmas que habían dejado el país en años anteriores como el debut de cadenas textiles europeas y marcas de moda urbana que eligen el mercado nacional para sus planes de proyección regional.
Cuáles son las firmas internacionales que abren en los shoppings
El calendario de inauguraciones confirmado para las próximas semanas contempla desembarcos de lujo, indumentaria urbana y grandes tiendas deportivas:
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Superdry & Co: la firma europea inaugura el 8 de octubre su tienda física en el Nivel 1 de Unicenter, espacio que operará como sede regional para Latinoamérica.
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Mango: la cadena española regresa al país de la mano de Grimoldi con un espacio de más de 500 m² en la Planta Baja de Alto Palermo, destinado a sus colecciones Woman y Man.
- Decathlon: la cadena traída por el Grupo One abre el 17 de octubre su primer local en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el segundo piso del Abasto Shopping, con un espacio de 2.470 m² dedicado a más de 65 disciplinas deportivas.
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Armani Exchange: concretó la apertura de su primer local de la línea urbana de Giorgio Armani en el Nivel 1 de Unicenter a través del Grupo Tucci. Hacia el primer trimestre de 2027 sumará además su línea Emporio Armani.
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Bestseller: el grupo danés desembarca este mes en Unicenter con tres de sus marcas principales: Jack & Jones, Only y Balmohk. Su plan contempla siete aperturas en 2027 y alcanzar las 40 tiendas en cinco años con un desembolso de u$s50 millones.
Planes de expansión y plataformas digitales para el último trimestre
Estas aperturas se suman al reciente arribo de etiquetas internacionales como Boss, Miniso, Indian, Calvin Klein, Skechers y Victoria's Secret, consolidando la renovación de la oferta en los principales centros comerciales del área metropolitana.
La estrategia de los operadores combina el desembarco en superficies físicas de gran escala con la puesta en marcha de plataformas de e-commerce propias. De este modo, los grupos económicos buscan captar la demanda previa a fechas clave como el Día de la Madre y la temporada de fin de año, garantizando su presencia en el mercado de cara a los próximos ejercicios.