MINISO inauguró su séptima tienda en Argentina con más de 5.000 productos y anunció nuevas aperturas como parte de su plan de expansión

MINISO inauguró una nueva tienda en Alto Avellaneda Shopping, en la provincia de Buenos Aires, y amplió a siete la cantidad de locales de la marca en Argentina. El nuevo espacio cuenta con 400 metros cuadrados y una oferta de más de 5.000 artículos distribuidos en distintas categorías.

La apertura reunió a los denominados MINISO Lovers, la comunidad de seguidores de la marca, que participó de distintas actividades organizadas durante la jornada. Entre ellas estuvo el abrazo MINISO más largo del mundo, una acción que convocó a las personas que aguardaban en la fila para sumarse a un abrazo colectivo en el marco de la inauguración.

La propuesta también incluyó sorteos, descuentos y otras actividades para quienes se acercaron al nuevo local. De esta manera, la apertura combinó la presentación del espacio comercial con acciones destinadas a los visitantes.

El local de Alto Avellaneda incorpora productos de diferentes segmentos, entre ellos peluches, juguetes, cosmética, tecnología, artículos para el hogar y decoración, bolsos y mochilas. También cuenta con productos vinculados con viajes y organización, blind box, coleccionables y artículos para mascotas.

La apertura reunió a los denominados MINISO Lovers (Foto Oficial)

Qué productos ofrece la nueva tienda de MINISO

La propuesta comercial de la nueva tienda incluye productos de distintas categorías y una selección de artículos vinculados con franquicias y personajes reconocidos a nivel internacional.

Entre las licencias oficiales presentes en el local aparecen Disney, Harry Potter, Lilo & Stitch, Kuromi, Snoopy y Star Wars. La oferta también contempla productos relacionados con ENHYPEN, BT21, One Piece, Ositos Cariñosos y Las Chicas Superpoderosas, entre otras franquicias.

La incorporación de estas licencias permite ampliar la variedad de productos disponibles en las distintas categorías de la tienda. Los artículos incluyen opciones vinculadas con entretenimiento, decoración, uso cotidiano, colección y regalos.

El nuevo establecimiento de Alto Avellaneda se suma así a la red de locales que MINISO desarrolla en el mercado argentino. La empresa plantea las tiendas como espacios donde los consumidores pueden acceder a productos de distintas categorías y encontrar artículos asociados a personajes y franquicias.

Carlos Jamardo, Gerente de Marketing de MINISO Argentina, se refirió a la apertura y al crecimiento de la compañía en el país.

"Estamos muy contentos de seguir creciendo en Argentina y de contar con una comunidad que nos acompaña con tanto entusiasmo en este camino. Para MINISO, las tiendas son espacios donde las personas pueden descubrir productos, encontrarse con sus personajes favoritos y, sobre todo, disfrutar de una experiencia compartida que va más allá de la compra. Ver la respuesta de los MINISO Lovers en Alto Avellaneda sumándose al abrazo y a las distintas sorpresas que preparamos, nos confirma el valor de generar estos momentos de encuentro y de seguir acercando distintas experiencias a quienes eligen la marca", señaló Jamardo.

La apertura de MINISO en Alto Avellaneda

La llegada de MINISO a Alto Avellaneda incorpora un nuevo local a la oferta comercial del shopping. El establecimiento tiene una superficie de 400 metros cuadrados y reúne más de 5.000 productos.

La inauguración estuvo acompañada por distintas actividades para las personas que participaron de la jornada. El abrazo colectivo fue una de las acciones organizadas para quienes esperaban el ingreso al local.

MINISO celebró la apertura de su séptima tienda en Argentina (Foto Oficial)

La actividad convocó a las personas de la fila a participar de manera conjunta y se desarrolló como parte de la apertura. A esto se sumaron sorteos, descuentos y otras propuestas preparadas por la marca.

Juan Pablo Lombardo, Center Manager de Alto Avellaneda, destacó la incorporación de MINISO al centro comercial.

"Celebramos la llegada de MINISO a Alto Avellaneda, una incorporación que suma una propuesta innovadora y amplía la oferta del shopping. Seguimos trabajando para incorporar nuevas experiencias y alternativas que acompañen las necesidades de nuestros clientes", destacó Lombardo.

La apertura se produce en el marco del plan de expansión que MINISO lleva adelante en Argentina y que contempla nuevas tiendas en distintos puntos del país.

MINISO proyecta una inversión de u$s 50 millones en Argentina

La apertura de Alto Avellaneda forma parte del plan de crecimiento de MINISO en Argentina. Según informó la compañía, la estrategia contempla una inversión total de u$s 50 millones durante los próximos cinco años. El programa de expansión también prevé la generación de 1.000 puestos de trabajo en ese período. La empresa proyecta continuar incorporando locales y ampliar su presencia mediante nuevos puntos de venta.

La estrategia incluye establecimientos de diferentes superficies en centros comerciales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, además de nuevas plazas comerciales. El próximo paso está previsto para octubre, cuando MINISO proyecta inaugurar una nueva tienda en Abasto Shopping. El establecimiento tendrá una superficie de 450 metros cuadrados.

La expansión continuará posteriormente con la llegada de un local al Shopping Del Oeste, el nuevo centro comercial que el Grupo IRSA desarrolla en Morón. En este caso, la tienda tendrá 500 metros cuadrados.

El plan también contempla otra apertura en Mar del Plata. Se trata de un establecimiento de 500 metros cuadrados en el Shopping Los Gallegos.

Dónde estarán las próximas tiendas de MINISO

Con las aperturas anunciadas, MINISO continuará extendiendo su red comercial en Argentina durante los próximos meses. La primera de las nuevas incorporaciones será la tienda de Abasto Shopping, cuya apertura está prevista para octubre. El local tendrá 450 metros cuadrados y se sumará a la oferta comercial del centro ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Después será el turno del Shopping Del Oeste, en Morón. El proyecto contempla una tienda de 500 metros cuadrados dentro del nuevo centro comercial desarrollado por el Grupo IRSA. La expansión también llegará a Mar del Plata mediante un local de 500 metros cuadrados en el Shopping Los Gallegos. Estas aperturas forman parte del programa anunciado por la compañía para ampliar su presencia en diferentes puntos del país.

El plan de inversión de u$s 50 millones para los próximos cinco años incluye, además, la generación de 1.000 puestos de trabajo. La compañía vincula estas incorporaciones con el crecimiento de su red de tiendas en Argentina. La apertura de Alto Avellaneda constituye, de esta manera, una nueva etapa dentro de ese programa. El local cuenta con 400 metros cuadrados, más de 5.000 artículos y categorías que abarcan productos para distintos usos y públicos.

MINISO mantiene así su estrategia de expansión mediante tiendas ubicadas en centros comerciales y con una oferta que combina productos de uso cotidiano, coleccionables, artículos para el hogar, juguetes, cosmética, tecnología y productos asociados a licencias internacionales. Las próximas aperturas anunciadas en Abasto Shopping, Shopping Del Oeste y Shopping Los Gallegos permitirán ampliar nuevamente la cantidad de puntos de venta de la marca en Argentina. El cronograma forma parte del plan de inversión previsto para los próximos cinco años y acompaña el objetivo de incorporar nuevas tiendas y puestos de trabajo en el mercado local.