Milei, Quirno, Caputo y Santilli defendieron el rumbo, anticiparon reformas que vienen y trasladaron al sector privado el desafío de acelerar inversiones

La estrategia busca potenciar exportaciones en energía, minería y agro mediante la apertura de mercados y la convergencia de toda la economía hacia las condiciones competitivas impulsadas por el RIGI.

Funcionarios prometieron profundizar la baja de impuestos y desregulaciones, buscando transformar el marco normativo actual en nuevas inversiones concretas.

El Gobierno ratificó su hoja de ruta en el Coloquio IDEA, priorizando el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica como bases indispensables para fomentar el crecimiento.

El Gobierno utilizó el 62° Coloquio de IDEA que acaba de finalizar en Mar del Plata para dejarles a los principales empresarios del país una hoja de ruta para la próxima etapa.

A través de las diferentes participaciones y ponencias del Presidente; el Canciller; el Ministro de Economía y el Jefe de Gabinete,el oficialismo les prometió profundizar la baja de impuestos y regulaciones, ampliar mercados para las exportaciones y conseguir que el sector privado transforme esas condiciones en nuevas inversiones.

El mensaje se construyó durante las tres jornadas del encuentro de Mar del Plata, con Javier Milei conversando por videoconferencia desde París para defender el miércoles pasado la continuidad del programa económico.

Pablo Quirno trasladó el jueves el desafío hacia las empresas; y Luis Caputo y Diego Santilli completaron este viernes el planteo con la agenda tributaria, el RIGI y los sectores productivos sobre los que el Ejecutivo apuesta para aumentar las exportaciones.

Las cuatro intervenciones tuvieron un hilo común alrededor de lo que la Casa Rosada sostiene de que avanzó sobre varias de las condiciones que durante años reclamó el establishment y ahora espera una respuesta del capital privado.

Buena parte de ese mensaje llegó desde París, donde el Presidente y funcionarios nacionales participaron simultáneamente de la Argentina Week.

Esa superposición de agendas hizo que la intervención de Milei fuera virtual y que otros integrantes del Gobierno hicieran llegar sus mensajes al Coloquio desde Francia.

El Gobierno en el Coloquio IDEA: de la estabilidad a las inversiones

Milei abrió la participación del Gobierno con una defensa del programa económico y planteó que los cambios necesitan tiempo para trasladarse plenamente a la economía.

El Presidente presentó el equilibrio fiscal y la estabilidad como condiciones para sostener un período de crecimiento.

Además de defender el programa económico, Milei aprovechó su intervención ante IDEA para explicarles a los empresarios por qué considera que la economía está entrando en una etapa diferente.

El Presidente sostuvo que "hay que tener paciencia" porque los procesos de estabilización necesitan tiempo para trasladarse plenamente a la actividad.

A partir de allí volvió a colocar el equilibrio fiscal en el centro de su programa y planteó que la continuidad de ese ordenamiento es una condición para sostener el crecimiento.

Vinculó directamente esa estabilidad con las decisiones que deben tomar las empresas y defendió el proceso de desregulación como una herramienta para liberar inversión privada.

También volvió sobre uno de los conceptos que utiliza para explicar la secuencia de su programa: primero ordenar las cuentas públicas y después avanzar sobre los obstáculos que, según su diagnóstico, reducen la capacidad de inversión y crecimiento del sector privado.

En ese marco, el Presidente defendió las reformas realizadas durante su gestión y sostuvo que todavía queda una segunda etapa de cambios.

La señal hacia los ejecutivos reunidos en Mar del Plata fue que el Gobierno pretende mantener el rumbo fiscal mientras continúa con la reducción de regulaciones y busca generar condiciones para ampliar la inversión.

Pedido de inversiones y compromisos a asumir

Ese planteo estableció el marco que un día después Quirno llevó directamente al terreno empresario, quien tomó las condiciones que reivindica el Gobierno y planteó qué espera ahora de quienes conducen las compañías.

"Los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman", afirmó el Canciller, quien reclamó inversiones y pidió a los ejecutivos que conviertan a la Argentina en uno de los proyectos centrales de sus empresas.

El planteo buscó invertir una demanda histórica del sector privado ya que, según Quirno, durante años los empresarios reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo y el Gobierno considera que el ordenamiento fiscal, la desregulación y el respeto de los contratos ampliaron ese horizonte.

Ahora les pidió a los empresarios que transformen esas condiciones en proyectos concretos, a la vez que incorporó una segunda pata a esa estrategia tras mencionar la apertura comercial.

Aseguró que el Gobierno busca aumentar sustancialmente la porción de la economía mundial cubierta por acuerdos comerciales argentinos y vinculó esa política con sectores en los que el país tiene capacidad para incrementar sus exportaciones.

Energía, alimentos y minerales críticos aparecen en esa estrategia como algunos de los principales activos para ganar mercados externos.

El planteo también delimitó funciones si se tiene en cuenta que el Gobierno pretende abrir mercados y reducir obstáculos internos, mientras que las empresas deberán definir las inversiones necesarias para abastecer esa demanda.

La apertura comercial quedó así integrada a la estrategia que el Ejecutivo presentó durante el Coloquio: mejorar las condiciones internas y ampliar destinos para la producción argentina.

Menos impuestos y regulaciones: la promesa de la gestión Milei

Caputo puso este viernes mediante un reportaje grabado para el Coloquio, mayor precisión sobre esa hoja de ruta y comenzó su presentación reivindicando que la estabilización se consiguió, según su interpretación, respetando la propiedad privada y los contratos.

El Ministro de Economía utilizó ese argumento para diferenciar el programa actual de experiencias anteriores y vincularlo con la recuperación de la confianza necesaria para invertir.

Después explicó qué pretende hacer Economía hacia adelante, al anticipar que el Gobierno continuará bajando impuestos y regulaciones, mejorando infraestructura y procurando reducir el costo financiero.

También rechazó que la competitividad deba buscarse mediante una devaluación y sostuvo que debe conseguirse reduciendo los costos que enfrenta la producción.

El ministro afirmó además que durante la gestión ya se redujeron impuestos por el equivalente a tres puntos del producto y estimó que durante 2027 podría agregarse otro punto con medidas anunciadas previamente.

Y puso un horizonte para un cambio más amplio: anticipó una reforma tributaria de simplificación impositiva después de 2031.

Caputo también involucró a gobernadores e intendentes ya que, según su diagnóstico, algunos de los tributos que más afectan la competitividad corresponden a provincias y municipios, por lo que reclamó que esas jurisdicciones participen de la reducción de la carga tributaria.

El RIGI como puente hacia nuevas reglas

Uno de los datos más relevantes de la exposición de Caputo apareció cuando explicó qué lugar reserva Economía para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"La idea no es que sea siempre un régimen especial, sino que la economía argentina converja al RIGI", afirmó, dejando una definición que muestra cómo Economía pretende que las condiciones especiales creadas para atraer grandes proyectos funcionen como una transición mientras se modifican las reglas generales de la economía.

Caputo explicó que el Gobierno no podía extender inmediatamente esos beneficios a todas las actividades por el costo fiscal que habría implicado hacerlo.

Según las cifras que presentó ante IDEA, ya fueron aprobados proyectos por más de u$s56.000 millones y que existen otros u$s150.000 millones en perspectiva.

Para Economía, esos proyectos tienen además una función cambiaria como es la de generar flujos futuros de dólares que permitan reducir una de las restricciones que históricamente enfrentó la Argentina durante períodos de expansión.

Fue en ese punto donde Caputo conectó directamente su exposición con el mensaje que Quirno había dejado el día anterior.

Una vez establecidas esas condiciones, sostuvo el ministro, corresponde a cada empresa asumir el compromiso de "invertir y competir".

El orden de las reformas pendientes

En la agenda presentada a los empresarios Caputo también vinculó la reducción de la informalidad con los cambios laborales y reconoció que el impacto sobre el empleo registrado será gradual, además de anticipar cómo pretende ordenar otra discusión estructural como es la del sistema previsional.

El ministro sostuvo que la reforma previsional debería ser la última, porque antes será necesario conocer el impacto de una mayor formalización laboral, los cambios tributarios y un eventual período prolongado de crecimiento sobre los recursos disponibles para financiar las jubilaciones.

La secuencia que presentó Economía quedó así definida en base a reducción de impuestos y regulaciones, mayor inversión y formalización, crecimiento y, después, reforma previsional.

La apuesta por agro, energía y minería

Santilli completó este viernes el mensaje del Gobierno con una definición sobre la estructura productiva.

En su intervención destinada al Coloquio, el jefe de Gabinete sostuvo que durante décadas la economía argentina dependió en gran medida del agro para generar divisas y utilizó la figura de las "turbinas" para incorporar otros dos sectores.

"Milei encendió las otras dos turbinas de la economía, gas y minería", afirmó Santilli durante su exposición, a partir de la cual ubicó así a agro, energía y minería dentro de la estrategia con la que el Gobierno busca aumentar producción, exportaciones e inversiones.

La definición conectó su mensaje con el que había dejado Quirno, quien había colocado un día antes a energía, alimentos y minerales críticos entre los sectores con capacidad para aprovechar una mayor apertura de mercados.

De esa manera, cada intervención agregó una pieza: apertura de mercados, reducción de impuestos y regulaciones, grandes proyectos de inversión y una matriz exportadora con mayor peso de energía y minería.

La respuesta a la agenda empresaria

El mensaje oficial llegó a un Coloquio construido alrededor de una discusión más amplia sobre las condiciones que necesita la Argentina para sostener un período prolongado de crecimiento.

IDEA organizó su 62° encuentro bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia" y distribuyó las discusiones entre estabilidad, competitividad, empleo, educación, instituciones e inversión.

El Gobierno respondió con su propia secuencia que parte del equilibrio fiscal como punto de partida; menos impuestos y regulaciones para reducir costos; apertura de mercados; RIGI para atraer grandes proyectos; y agro, energía y minería como fuentes de nuevas exportaciones.

El programa de la última jornada dejó un último dato de esa relación entre el Gobierno y el círculo empresario a partir del discurso final de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.