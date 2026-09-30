Milei pidió por la reelección en IDEA: "Vendrán los mejores cuatro años de la historia"

Ante empresarios, el Presidente pidió paciencia para observar los resultados del proceso de crecimiento. También habló de empleo e impuestos

El presidente Javier Milei defendió este miércoles el rumbo económico de su Gobierno y pidió "paciencia" para observar los resultados del proceso de crecimiento de la Argentina. Durante su exposición ante empresarios en el 62° Coloquio IDEA, sostuvo además que existen sectores que buscan obstaculizar ese proceso y los calificó como "energúmenos que quieren romper todo".

El mandatario participó del encuentro de manera virtual desde París, Francia, donde se encuentra por la Argentina Week. En el viaje lo acompaña el ministro de Economía, Luis Caputo.

Frente a los principales referentes del sector empresario, Milei explicó que la recuperación económica no puede producirse de manera inmediata y remarcó que los procesos de crecimiento requieren tiempo.

"Lo primero que hay que tener es paciencia. Los procesos de crecimiento no son instantáneos. De hecho, esa es mi especialización en economía. Demandan mucho tiempo", sostuvo.

Además, aseguró que si el año que viene es reelegido, "vendrán los mejores cuatro años de la historia argentina". En ese sentido, minimizó a sus posibles rivales, como Axel Kicillof y Myrian Bregman: "Mi rival soy yo mismo. No me voy a preocupar por hablar con un comunista".

Milei y su proyección para la economía

El Presidente afirmó que, bajo condiciones normales, la Argentina "podría converger a ser una potencia" en un período de entre 30 y 40 años. Para alcanzar ese objetivo, planteó que será necesario mantener una estrategia sostenida y cuestionó a quienes, según su visión, buscan frenar el rumbo económico.

"Pero eso requiere un trabajo sistemático, duro, parejo y disciplina. Existen chances para acelerarlo, y lo estamos haciendo, a pesar de lo dura que puede ser la transición y la coyuntura con quienes tenemos en frente, que son unos energúmenos que quieren romper todo y no tienen problema en hacerlo".

En ese sentido, Milei destacó las perspectivas de crecimiento que proyectan los organismos internacionales. "Según las estimaciones del FMI, la Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo", afirmó.

Y volvió a insistir sobre la necesidad de esperar para evaluar los resultados: "Es paciencia y entender la naturaleza de la circunstancia que nos toca vivir, sumado a gente con vocación de destruir todo".

La elección entre "decadencia" y "prosperidad"

Durante su discurso ante los empresarios, el Presidente también puso el foco en las elecciones del próximo año y planteó que los argentinos deberán optar entre dos modelos.

Según Milei, los votantes podrán elegir "entre el modelo de la decadencia y el de la prosperidad". En ese marco, manifestó su expectativa sobre el resultado: "Creo que van a elegir el de la prosperidad".

Además, vinculó el futuro económico con el respaldo a su programa de gobierno y advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, tendría una elección diferente.

"Si acompañan las ideas de la libertad, nos vamos a enfrentar a los mejores cuatro años de la historia argentina. Si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el modelo de la decadencia".

Por último, Milei planteó que un resultado electoral similar al de las elecciones de octubre permitiría al Gobierno avanzar con mayor velocidad en su agenda de reformas estructurales.

"Pasaríamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos cerca de dos o tres senadores del quórum propio. La velocidad que van a tomar las reformas en la Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer", analizó.

"Lo que nosotros necesitamos hacer es seguir avanzando en las reformas estructurales en las cuales no vamos a cesar de ninguna manera. Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 27 la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo. Si nosotros lográbamos un resultado similar al de octubre, pasaríamos a tener mayoría en diputados y estaríamos acerca de dos o tres senadores del quórum propio. Por lo tanto, la velocidad que van a adoptar las reformas en Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer", afirmó.

Qué dijo sobre una posible baja de impuestos

Por otra parte, se refirió a los impuestos: "Mientras la economía crezca, vamos a sacar impuestos: retenciones, impuestos a débitos y créditos bancarios. Tenemos una agenda de reducción de impuestos. Para eso necesitamos crecer, tener equilibrio fiscal. Es el ancla de este programa".

Sobre la baja de la inflación y la reactivación de la economía, el Presidente sostuvo: "Todos los casos exitosos de la región, tardaron 10 años en bajar la inflación. Nosotros, si no hubiéramos tenido que enfrentar intentos de golpe de Estado, y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato. Después se sumó el problema de shock externo".

"Estoy convencido de que podemos crecer más. Pero es un camino de doble vía: nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pero los argentinos van a decidir qué camino quieren. Si eligen este camino, voy a redoblar el ritmo de las reformas, la inflación se va a pulverizar y la economía va a crecer fuerte", agregó.

"Los salarios reales crecieron cerca de un 60% en el sector informal, porque es el que está absorbiendo los cambios estructurales", subrayó al referirse al empleo.