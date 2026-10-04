Ni ropa ni desfiles, el sorpresivo nuevo negocio de Benito Fernández

El reconocido diseñador celebra cuatro décadas en las pasarelas con un proyecto distintivo. Los detalles de la propuesta con la que busca sorprender

En el marco de las celebraciones por sus cuatro décadas de trayectoria en el mundo de la moda, Benito Fernández sorprendió con un nuevo giro en su perfil profesional. Tras concretar su desfile aniversario "Mi historia", el reconocido modisto decidió volcar su impronta creativa hacia el sector vitivinícola con el lanzamiento formal de su propia etiqueta de vino elaborada en alianza con la bodega mendocina Finca Altos Las Piedras.

La iniciativa comercial marca un paso clave en la estrategia de diversificación del diseñador, quien ya había incursionado previamente en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios con el proyecto Benito Residence en la ciudad de La Plata. Con esta nueva propuesta, el creador busca trasladar el universo de color y la estética de su marca personal hacia el mercado de bebidas finas de autor.

El origen de la etiqueta y el homenaje a una colección histórica

El proyecto comercial debuta en el mercado con Etnia, un Malbec cosecha 2023 producido en tierras mendocinas. La elección del nombre rinde un homenaje directo a la emblemática colección que catapultó la proyección internacional del modisto al llevar sus creativos diseños a las pasarelas del New York Fashion Week, un acontecimiento que definió la identidad cromática y la impronta nacional de su firma.

La distribución y comercialización del producto se encuentra disponible para los consumidores en vinotecas seleccionadas de todo el país, además de poder adquirirse a través de la plataforma digital de venta online de Ojo de Tigre. La propuesta, según anunció el propio Fernández, fue pensada para acompañar momentos de encuentro, charlas y celebraciones cotidianas.

Benito Fernández incursiona en el mercado del vino.

Cómo es el diseño de la botella que simula una obra textil

Fiel a su trayectoria en la indumentaria, la presentación estética de la botella funciona como un puente directo entre el taller de alta costura y la viticultura. La etiqueta de Etnia fue concebida casi como una prenda vestir: presenta una base con textura oscura que simula cuero con costuras a la vista, sobre la cual destaca el nombre del diseñador en tonos vibrantes junto a un paño central con estampados multicolores.

El diseño exterior se completa con pequeños apliques colgantes en forma de borlas de distintos colores y una tipografía elegante que detalla las características técnicas de la bebida. Para acompañar el lanzamiento de la línea, la propuesta incluye también accesorios como sacacorchos temáticos y contenedores coloridos diseñados específicamente para el traslado de las unidades.