Grandes grupos locales tomaron posición en Brasil antes de las elecciones presidenciales que dejaron a Flávio Bolsonaro al borde del gobierno

Marcelo Mindlin entró en uno de los mayores grupos cementeros de Brasil; Paolo Rocca consolidó la posición de Techint en una siderúrgica histórica y Hugo Sigman amplió sus negocios farmacéuticos y veterinarios.

También, Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar eligieron ese mercado para iniciar la expansión internacional de Cocos, mientras los Werthein profundizaron su presencia en telecomunicaciones y Corporación América, de la familia Eurnekian, mantiene una posición estratégica en el aeropuerto de Brasilia y va por la concesión de nuevas terminales aéreas.

Ahora, las elecciones brasileñas de este domingo 3 de octubre colocaron a esas inversiones bajo un nuevo escenario. Los datos oficiales de la primera vuelta del Tribunal Superior Electoral de Brasil ubicaron a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% obtenido por Luiz Inácio Lula da Silva.

Si bien ambos dirigentes definirán la presidencia el 25 de octubre próximo, la posibilidad de un cambio de signo político ya encuentra a varios de los principales grupos empresarios argentinos con posiciones tomadas en la mayor economía de América Latina.

Cabe aclarar que se trata de inversiones que fueron decididas antes de las elecciones y que respondieron a razones empresarias concretas como el caso de compañías endeudadas que necesitaban nuevos accionistas, o de otras que buscaron escala regional y también aparecen grupos que profundizaron inversiones industriales construidas durante años.

De hecho, cemento, acero, medicamentos, vacunas, servicios financieros, telecomunicaciones y aeropuertos forman parte de ese mapa de negocios que podría tener un nuevo interlocutor político si Bolsonaro gana la segunda vuelta, asume como nuevo presidente de Brasil y delimita un nuevo orden político y económico en el que esos negocios deberán desarrollarse desde el 2027.

Quién es el empresario que hizo una de las apuestas más fuertes

En el caso de Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía protagonizó uno de los movimientos más recientes y de mayor peso.

Después de meses de negociaciones y de armar un especial esquema inversor, el 6 de abril pasado completó su desembarco InterCement, uno de los mayores grupos industriales de Brasil que, a su vez, le permitió convertirse en el nuevo dueño de Loma Negra.

Lo hizo tras haber participado en la implementación del plan de recuperación judicial de la tercera mayor cementera de Brasil y controlante de la cementera argentina.

Lo hizo mediante LATCEM, vehículo de inversiones liderado por Mindlin, Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda Patria Investments que pasaron a convertirse en los principales accionistas de la compañía.

Los nuevos socios realizaron un aporte de capital de u$s110 millones destinado a fortalecer las finanzas de InterCement y recuperar capacidad de inversión y crecimiento y Mindlin fue además designado presidente de los directorios de InterCement y Loma Negra.

La operación permitió al empresario argentino ingresar en una compañía brasileña que conservaba activos industriales de escala regional después de atravesar una profunda reestructuración financiera.

También cerró parcialmente un círculo iniciado dos décadas atrás, cuando Loma Negra había quedado bajo control de Camargo Corrêa tras la compra de la cementera fundada por la familia Fortabat.

La crisis posterior de InterCement terminó abriendo la puerta para que capital argentino termine ingresando en la estructura de su controlante.

Paolo Rocca mantiene una posición industrial de largo plazo

En el caso de Paolo Rocca, llegó al actual escenario por otro camino de la mano de Techint que llevaba años construyendo una posición estratégica en Usiminas cuando Ternium completó, el 10 de febrero pasado, la adquisición de las participaciones que Nippon Steel Corporation y Mitsubishi Corporation conservaban dentro del grupo de control de la siderúrgica brasileña.

La transacción comprendió 153,1 millones de acciones ordinarias; demandó aproximadamente u$s315,2 millones y con ese movimiento, Ternium elevó del 51,5% al 83,1% su participación dentro del grupo de control, aunque al sumar las posiciones de Ternium Investments, Ternium Argentina y Confab, subsidiaria de Tenaris, el grupo T/T alcanzó el 92,9% del bloque controlador.

El movimiento llevado a cabo por las empresas propiedad del empresario más rico e influyente de la Argentina profundizó una estrategia industrial que precede ampliamente al actual proceso electoral y fortaleció la posición de Techint dentro de uno de los mayores mercados siderúrgicos de América Latina.

De hecho, Usiminas está directamente vinculada con la evolución de la construcción, la infraestructura, la industria automotriz y la actividad manufacturera brasileña, por lo cual el próximo ciclo económico encontrará así al grupo de Rocca con una posición reforzada dentro de la compañía.

El laboratorio Elea escala en el mayor mercado regional

Por su parte, Hugo Sigman siguió otro recorrido y terminó construyendo una doble exposición a Brasil a partir del grupo farmacéutico argentino Elea, que acordó la adquisición de la participación mayoritaria de Cellera Farma, compañía brasileña dedicada al desarrollo y comercialización de medicamentos.

La operación permite sumar una plataforma instalada dentro del principal mercado farmacéutico de América Latina y forma parte de la estrategia de expansión regional del grupo.

La segunda pata aparece en salud animal, en donde Biogénesis Bagó adquirió en enero de 2025 Mundo Animal, una compañía con más de 40 años de presencia en el mercado brasileño de productos para mascotas y una planta industrial y de investigación y desarrollo en Pindamonhangaba, San Pablo.

A ese movimiento se agregó una nueva capacidad productiva en Campo Largo, donde Biogénesis Bagó inauguró una planta de vacunas veterinarias que demandará u$s30 millones para su puesta a punto y tendrá capacidad para producir más de 10 millones de dosis anuales.

De este modo, Brasil se convirtió en una plataforma relevante para la expansión de los negocios vinculados con Sigman tanto en salud humana como animal.

El salto de Cocos Capital, una fintech "made in Argentina"

En el caso de Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar eligieron Brasil para iniciar la expansión internacional de Cocos Capital, la fintech argentina que acordó el 1° de julio la adquisición de activos de Warren, una plataforma brasileña de inversiones.

La transacción comprende la infraestructura de Corretora Renascença y las operaciones de administración de activos y mercado de capitales y será financiada íntegramente con capital propio de Cocos mediante una estructura que combina efectivo y acciones.

Los principales fondos inversores de Warren, entre ellos Kaszek Ventures, pasarán además a convertirse en accionistas de la fintech argentina como parte del acuerdo por el cual ingresarán en una sociedad que fue fundada en 2021 por uno de los hijos de Marcelo Mindlin y su socio economista.

En solamente cinco años, la fintech ya superó los dos millones de clientes en Argentina y Brasil representa ahora el primer gran paso de una estrategia de expansión regional que además le permite ingresar directamente a uno de los mayores mercados de capitales de América Latina.

Telecomunicaciones como plataforma

En el mapa de empresarios argentinos con negocios en Brasil también aparecen los Werthein, que llegaron a las elecciones presidenciales de este domingo con negocios construidos dentro del mercado brasileño.

Waiken ILW, el holding del grupo que concentra actividades de tecnología, telecomunicaciones y entretenimiento, tiene dentro de su estructura a SKY Brasil y Zaaz.

Durante este 2026 profundizó esa presencia con el lanzamiento de SKY Móvel, que en agosto extendió su operación a todo el territorio brasileño, mientras Illumia anunció una inversión superior a u$s4 millones en Brasil para desarrollar soluciones destinadas al sector financiero.

Los negocios brasileños forman parte de una estrategia regional para la cual Waiken ILW proyectó inversiones superiores a u$s450 millones entre este 2026 y 2031.

La presencia del grupo combina televisión, conectividad, telefonía y servicios tecnológicos en un mercado cuya escala convierte a Brasil en una pieza relevante de su expansión regional.

La definición presidencial encuentra así a los Werthein con operaciones en marcha y un programa de inversiones que se extenderá durante el próximo gobierno.

Eurnekian también forma parte de este selecto grupo

El grupo Eurnekian también forma parte de este selecto grupo a través de Corporación América Airports.

La compañía encabezada por Martín Eurnekian participa desde 2012 de la concesión del aeropuerto internacional Presidente Juscelino Kubitschek de Brasilia a través de Inframerica.

La terminal movilizó 16,7 millones de pasajeros durante el 2025 y se ubicó como el tercer aeropuerto brasileño por tráfico.

Desde el comienzo de la concesión se incorporaron 53.000 metros cuadrados de terminal y 308.000 metros cuadrados entre pistas, plataformas y calles de rodaje.

La infraestructura sumó además 28 posiciones para aeronaves, 16 puertas de embarque y 24 mostradores de check-in.

La inversión tiene una característica diferente a las restantes operaciones de otros empresarios argentinos ya que se trata de una concesión de largo plazo que ya atravesó gobiernos de distinto signo y seguirá operando durante la administración que asuma en 2027.

De hecho, el grupo se encuentra negociando para quedarse con la totalidad de la sociedad concesionaria de Brasilia, mediante la compra de las acciones de la empresa estatal brasileña que tiene como socio.

De lograr se objetivo, también ampliará su alcance en el negocio aerocomercial de Brasil ya que sumaría otras 10 terminales a su actual operación en el aeropuerto de la capital brasileña.

Un recorrido también a la inversa

Pero, mientras estos grupos argentinos avanzan dentro de Brasil, otro movimiento inversor mostró también la otra cara de esta moneda.

Lo hizo de la mano de Raízen, grupo brasileño que inició un proceso de salida de sus activos en Argentina dentro de un proceso de reorganización de negocios forzado por su acuciante situación financiera.

Para reducir esa exposición, los socios de Raizen, la petrolera Shell y el holding brasileño Cosan, le vendieron al gigante suico Mercuria, junto con inversores argentinos entre los que aparece José Luis Manzano, las operaciones en el mercado argentino.

Esa operación incluye la refinería de Dock Sud y una red de más de 700 estaciones de servicio Shell, además de otros activos vinculados con la producción y comercialización de combustibles.

El sentido de la operación es diferente al de Mindlin, Rocca, Sigman o Cocos ya que, en este caso, una compañía brasileña decidió desprenderse de activos argentinos y los capitales locales encontraron una oportunidad para quedarse con una plataforma energética ya instalada.

Ese movimiento también comenzó antes de las elecciones brasileñas y completa una transformación más amplia de la relación empresaria entre ambos países.

De compradores a vendedores

El contraste aparece al revisar las décadas anteriores como la de los años 2000, cuando fueron los grandes grupos brasileños los que utilizaron su escala y capacidad financiera para expandirse sobre compañías argentinas.

Un claro ejemplo de este escenario fue AmBev, holding que avanzó sobre la cervecera Quilmes y terminó controlando una de las marcas más importantes del mercado local.

También se pueden recordar las operaciones de Marfrig, el gigante de la carne brasileño que adquirió Quickfood, propietaria de Paty y la de Alpargatas Brasil, que tomó activos vinculados con Gatic y Topper.

Del mismo modo, Petrobras protagonizó una de las grandes operaciones corporativas de comienzos de siglo cuando compró los activos energéticos de la familia Pérez Companc, o Camargo Corrêa, que adquirió Loma Negra y el banco Itaú, que desarrolló durante años una operación bancaria en Argentina que terminó vendiendo en 2023.

Brasil era entonces el origen de buena parte del capital que cruzaba la frontera en busca de empresas argentinas, mostrando un fuerte contraste con el escenario actual.

Arcor: la historia de la expansión argentina en Brasil desde 1980

Pero la historia de grandes grupos argentinos operando en Brasil no es nueva, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que Arcor inició su expansión productiva en ese país en 1980 con la adquisición de Nechar, una pequeña fábrica de golosinas ubicada en Rio das Pedras, en el estado de San Pablo.

Durante las décadas siguientes amplió esa estructura hasta convertir a Brasil en uno de sus principales mercados fuera de Argentina, desarrollando una plataforma industrial para producir golosinas, chocolates y galletas.

El escenario que definirán las urnas

Tanto este caso como el de quienes se animaron a crecer en los últimos años, ahora deberán esperar las definiciones sobre el nuevo rumbo político, o no, que podría tomar Brasil.

Flávio Bolsonaro consiguió el 47,03% de los votos válidos en la primera vuelta, frente al 45,16% obtenido por Lula y ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

El resultado encontrará a Mindlin al frente del directorio de InterCement, a Techint con una posición reforzada dentro del grupo de control de Usiminas, al grupo vinculado a Sigman expandido en salud humana y animal, a Cocos en pleno proceso de desembarco financiero, a los Werthein con negocios de telecomunicaciones y a Corporación América con una concesión aeroportuaria de largo plazo.