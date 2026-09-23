Mindlin gana peso en Brasil y abre otro mercado para Pampa Energía

El empresario inició conversaciones con el gobierno brasileño para abastecer con urea a un país que importa la mayor parte de los fertilizantes que consume

Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, busca comenzar a exportar urea desde su planta argentina a Brasil.

Marcelo Mindlin comenzó a explorar un segundo frente de negocios en Brasil, cinco meses después de asumir la presidencia de InterCement, la tercera cementera de ese país y controlante de Loma Negra.

El dueño de Pampa Energía abrió ahora conversaciones con el gobierno brasileño para que ese mercado se convierta en el principal destino externo de la urea que Pampa Energía proyecta producir en Bahía Blanca desde fines de 2029.

Con ese objetivo, se reunió este 23 de septiembre con Cleber Oliveira Soares, secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil, para analizar el abastecimiento regional de fertilizantes y las posibilidades de vincular el gas natural de Vaca Muerta con la demanda de la producción agropecuaria brasileña.

La información difundida por Pampa describe una conversación institucional sobre el mercado y la integración de las cadenas de suministro, pero una eventual operación comercial requerirá definir compradores, cantidades, precios, contratos, logística y condiciones de entrega.

Al respecto, el propio Mindlin sostuvo que "Brasil es el mercado natural para nuestra producción de urea ya que hoy importa entre 7 y 8 millones de toneladas por año desde mercados muy alejados, mientras que Argentina tiene en Vaca Muerta el gas necesario para producirla de manera competitiva".

La escala del proyecto

Esta posible operación está vinculada con el proyecto de mayor magnitud anunciado por Pampa Energía en su historia por el cual invertirá u$s2.700 millones en la construcción de una planta de urea granulada en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

La iniciativa estará formalmente a cargo de Fertil Pampa SAU, la sociedad constituida para desarrollar, operar y administrar el complejo.

El Ministerio de Economía ya aprobó la incorporación de la iniciativa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

La planta tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea y su puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2029, luego de un período de ejecución estimado en tres años y medio.

El complejo, que ocupará aproximadamente 80 hectáreas en el área portuaria de Bahía Blanca, incluirá una planta de amoníaco con capacidad para producir 3.450 toneladas diarias y dos líneas de urea granulada que podrán fabricar conjuntamente 6.000 toneladas por día.

También contará con silos, sistemas de carga para camiones y buques, infraestructura portuaria y una planta de desalinización destinada a suministrar el agua necesaria para el proceso industrial.

Tecnimont, perteneciente al grupo italiano Maire, estará a cargo de la ingeniería y la adquisición de equipos, mientras que SACDE, la constructora también propiedad de Mindlin, ejecutará las obras, en tanto que KBR y Stamicarbon, subsidiaria de Nextchem, proveerán las tecnologías para las unidades de amoníaco y urea.

A partir de este proyecto, Pampa Energía proyecta la creación de más de 3.500 empleos directos durante el pico de la construcción y alrededor de 300 puestos permanentes durante la operación.

La compañía también calcula un aporte cercano a u$s1.000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones, aunque la cifra está sujeta al nivel de producción, la distribución entre el mercado argentino y los destinos externos, los precios internacionales y los contratos comerciales que se concreten.

La demanda brasileña

El proyecto fue diseñado con una escala superior a la demanda actual de la Argentina, por lo que Pampa Energía definió a Brasil como su principal mercado potencial de exportación por el volumen de su producción agropecuaria y su dependencia de los insumos importados.

De hecho, el Ministerio de Minas y Energía brasileño informa que el país compra en el exterior cerca del 90% de los fertilizantes que utiliza, pero la proporción asciende al 93% cuando se consideran específicamente los productos nitrogenados, categoría que incluye a la urea.

Pampa Energía estima que Brasil importa entre 7 millones y 8 millones de toneladas de urea por año, con lo cual la capacidad anual prevista para la planta de Bahía Blanca equivaldría a entre el 26% y el 30% de esas compras externas.

El grupo empresa identifica la distancia geográfica como una de las variables competitivas frente a los cargamentos provenientes de otros continentes.

Además se destaca que Bahía Blanca posee conexión con los gasoductos que reciben la producción de Vaca Muerta y salida marítima para despachar urea hacia los puertos brasileños.

El encuentro con Oliveira Soares permitió presentar esa propuesta ante el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil.

La competencia local

En la Argentina, la llegada de Pampa Energía modificará la estructura de la producción local de fertilizantes.

En la actualidad, la principal fabricante local de urea es Profertil, controlada por Adecoagro, que le compró sus tenencias accionarias a YPF y a la canadiense Nutrien y ahora controla el 90% del capital, mientras que el restante 10% está en manos de Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

La empresa opera en la localidad de Ingeniero White un complejo con capacidad nominal para producir 1,44 millones de toneladas anuales de urea granulada y 790.000 toneladas de amoníaco.

La planta ocupa 64 hectáreas y dispone de muelle propio, conexiones ferroviarias y viales y silos con capacidad para almacenar 150.000 toneladas de urea y 20.000 toneladas de amoníaco.

La capacidad nominal prevista por Pampa Energía será aproximadamente 46% superior a la de Profertil y la suma de ambos complejos alcanzaría una capacidad teórica de 3,54 millones de toneladas anuales de urea, antes de considerar niveles efectivos de utilización, mantenimientos y paradas técnicas.

Las dos plantas estarán ubicadas dentro del polo industrial de Bahía Blanca y utilizarán gas natural como principal insumo.

Profertil ya posee infraestructura de producción y despacho, mientras que Pampa Energía deberá construir el complejo, la planta desalinizadora y las nuevas instalaciones portuarias.

Una expansión diversificada

Mindlin desarrolló su principal plataforma empresarial a través de Pampa Energía con la que participa en la generación y transmisión eléctrica, la producción de petróleo y gas y la petroquímica.

El proyecto de fertilizantes incorpora un negocio industrial diferente, pero vinculado con la disponibilidad de gas natural de Vaca Muerta que Pampa utilizará como materia prima para producir amoníaco y urea en lugar de limitar su comercialización al mercado energético.

El empresario también se diversificó hacia el negocio del cemento que canaliza por una vía societaria diferente.

Mindlin lidera Latcem, vehículo inversor que se convirtió en el mayor accionista individual de InterCement, dueño de Loma Negra, después de la reestructuración financiera de la compañía brasileña.

Ese holding brasileño solicitó su recuperación judicial en Brasil el 3 de diciembre de 2024, luego de atravesar dificultades para alcanzar un acuerdo integral con sus acreedores mediante una reestructuración extrajudicial.

Los acreedores aprobaron el plan de recuperación el 6 de octubre de 2025 y la Justicia de San Pablo lo homologó en diciembre, en tanto que la reorganización societaria terminó de implementarse el 6 de abril pasado.

El proceso incluyó la conversión de créditos en acciones, un aumento de capital por 2.816 millones de reales y la salida de Mover, el anterior accionista de referencia.

Latcem quedó con aproximadamente el 38,7% del capital de InterCement; Redwood Capital Management obtuvo cerca del 26,7%; los fondos administrados por Moneda Patria Investments, el 24%; Cigna Health and Life Insurance Company, el 4,9%, y otros accionistas, el 5,7%.

De esa forma, Latcem pasó a ser el mayor accionista individual del grupo brasileño que controla Loma Negra en Argentina, de la cual ahora Mindlin es su presidente.

En tanto, Sergio Faifman, que ya conducía la cementera argentina, fue ratificado como CEO de ambas compañías.

En Brasil, InterCement posee 14 unidades industriales, de las cuales 10 se encuentran operativas, con una capacidad instalada total de 16,3 millones de toneladas; ventas anuales de 8,5 millones de toneladas y una participación del 13% en el mercado brasileño.

La compañía tiene operaciones distribuidas en 10 estados y cobertura comercial en todas las regiones de Brasil mediante las marcas Cauê, Goiás y Zebu. Su actividad comenzó en 1974 en el interior del estado de San Pablo.

En el caso del mercado local, a través de Loma Negra, el grupo posee nueve plantas, una capacidad instalada de 10,2 millones de toneladas y una participación de mercado informada del 45%.

La empresa fundada en 1926 desarrolla una operación integrada que incluye cemento, cemento para albañilería, cal, agregados, hormigón y servicios ferroviarios.

El plan de recuperación judicial aprobado en Brasil contempla la posibilidad de iniciar, hasta el 30 de septiembre de 2028, un proceso de comercialización de toda o parte de la participación que InterCement mantiene en Loma Negra.