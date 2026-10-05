Lejos de la actuación, el nuevo negocio de Justina Bustos

La actriz incursionó en la gastronomía junto a su pareja y abrió un restaurante de empanadas. Cómo es el proyecto y los famosos que ya lo probaron

En medio de una etapa de profundos cambios personales tras el nacimiento de su primera hija, Luisa, Justina Bustos apostó por una importante transformación en su perfil profesional. La reconocida actriz de cine y televisión decidió incursionar en el sector gastronómico con el desarrollo de un emprendimiento propio que combina recetas artesanales, impronta joven y un estilo desacartonado en pleno circuito de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta comercial fue ideada junto a su pareja, Máximo Pardo, como una alternativa laboral creativa y dinámica para encarar esta nueva etapa familiar. Tras dar los primeros pasos a mediados de año a través de la modalidad de delivery, el rápido crecimiento de la marca impulsó la apertura formal de su primer restaurante con salón de atención al público en el barrio de Palermo.

Cómo es la propuesta de empanadas de autor que conquistó a las celebridades

El proyecto nació bajo el nombre de Barrito Empanadas y dio un paso clave con la inauguración del local Cantina Pirula, ubicada en Nicaragua 4618. La oferta del menú se centra en empanadas de autor cocinadas en horno de barro, con combinaciones de ingredientes innovadoras y recetas propias que buscan diferenciarse dentro del mercado. La actriz participa de manera activa en el proceso operativo, supervisando desde las pruebas de recetas hasta la selección del packaging personalizado.

La notoriedad de la iniciativa atrajo rápidamente la atención de figuras del espectáculo nacional e internacional. Durante su visita al país, la cantante española Rosalía probó el producto tras realizar un pedido especial con variedades como provoleta con cebolla, humita, carne picante y jamón y queso. Asimismo, la noche de inauguración del establecimiento reunió a destacadas personalidades del ambiente artístico como Lali Espósito y Mery del Cerro.

Lali Espósito y Justina Bustos en su casa de empanadas.

De la actuación al desarrollo de un espacio propio en el circuito gastronómico

El desembarco en el rubro gastronómico representa una faceta inédita en la carrera de la artista, recordada por sus papeles en ficciones de gran repercusión como Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV 2). Según expresaron sus creadores, la meta principal del negocio radica en consolidar un concepto moderno, divertido y enfocado en el disfrute de la buena cocina en un entorno relajado.

Con la apertura oficial del restaurante de Palermo, el espacio sumó la opción de recibir comensales en sus mesas para disfrutar del menú completo, manteniendo en paralelo el servicio de envíos a domicilio. De este modo, la actriz logra consolidar una alternativa de emprendimiento comercial que le permite explorar nuevos horizontes creativos por fuera de los escenarios y los estudios de grabación.