Las siete nuevas rutas a las que apunta a volar Humming Airways, la nueva aerolínea

Más allá de sus destinos activos en Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, la compañía anunció otras siete ciudades a las que proyecta volar

El mapa aerocomercial argentino suma un jugador emergente que busca consolidarse con un modelo operativo prudente. En tiempos donde gigantes del sector low cost como Flybondi han ingresado en concurso preventivo de acreedores, la joven aerolínea Humming Airways apuesta a dar pasos firmes sobre seguro. Con una flota basada en aeronaves regionales de 19 pasajeros, la estrategia de la compañía se apoya en medir la demanda real antes de inaugurar un trayecto, comprometiendo a actores políticos y del sector privado local para garantizar coeficientes de ocupación sostenibles.

Bajo este esquema, la empresa lanzó una preventa activa para incorporar siete nuevas conexiones directas desde el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) hacia ciudades del interior que actualmente carecen de conectividad aérea regular o cuentan con oferta acotada. El modelo de reserva permite a los interesados postularse y sumar volumen de demanda en sus municipios: si la ruta no se termina de confirmar de forma oficial, el usuario no debe abonar nada.

Humming Airways: las 7 nuevas rutas proyectadas desde Aeroparque

Las conexiones operarán con tarifas base fijadas en dólares (convertibles a pesos al dólar MEP vendedor + 10,5% de IVA) mediante abonos o compra de tramos:

Villa Mercedes (San Luis) · VME: Tarifas desde u$s159 + IVA. Tiempo de vuelo: 1h 35min. Frecuencias los días martes (ida 08:30, vuelta 10:35) y jueves (ida 16:00, vuelta 18:05). Impacta también en la zona de Justo Daract, Sampacho y Fraga. Pehuajó (Buenos Aires) · PEH: Tarifas desde u$s99 + IVA. Tiempo de vuelo: 55min. Operación los lunes (ida 16:55, vuelta 09:30 del día siguiente) y miércoles (ida 14:00, vuelta 15:25). Sirve como hub aéreo para Trenque Lauquen y el oeste bonaerense. Sunchales (Santa Fe) · SUN: Tarifas desde u$s129 + IVA. Tiempo de vuelo: 1h 15min. Vuelos los martes (ida 08:00, vuelta 09:45) y miércoles (ida 18:30, vuelta 20:15). Área de influencia: Rafaela, Morteros y San Cristóbal. Necochea (Buenos Aires) · NEC: Tarifas desde u$s115 + IVA. Tiempo de vuelo: 1h 10min. Salidas los lunes (ida 15:00, vuelta 16:40) y viernes (ida 08:30, vuelta 10:10). Conecta también a Quequén, Lobería y San Cayetano. Mercedes (Corrientes) · MEC: Tarifas desde u$s149 + IVA. Tiempo de vuelo: 1h 30min. Programado para lunes y viernes (ida 14:00, vuelta 17:30). Beneficia el acceso a Curuzú Cuatiá y el portal a los Esteros del Iberá. Goya (Corrientes) · OYA: Tarifas desde u$s209 + IVA. Tiempo de vuelo: 2h 15min (con escala en la misma aeronave en Mercedes). Vuelos lunes y viernes (ida 14:00, vuelta 16:45). Atiende además a Bella Vista, Esquina y Santa Lucía. Reconquista (Santa Fe) · RTA: Tarifas desde u$s155 + IVA. Tiempo de vuelo: 1h 30min. Tres frecuencias semanales: lunes (ida 08:25, vuelta 10:25), martes (ida 16:45, vuelta 18:45) y miércoles (ida 16:30, vuelta 18:30). Sirve a Avellaneda, Villa Ocampo y Malabrigo.

Abonos corporativos de Humming Airways y beneficios de servicio

Para financiar las operaciones y brindar previsibilidad al segmento corporativo, Humming Airways estructuró un sistema de abonos mensuales de tramos no nominales y 100% transferibles. Las empresas pueden adquirir paquetes de pasajes a tarifa fija en dólares congelada por 12 meses, recibiendo una única Factura A mensual cuyo cobro efectivo recién se inicia cuando la aerolínea confirma la puesta en marcha definitiva de la traza.

El programa corporativo incluye flexibilidad operativa con reprogramaciones y cancelaciones sin penalidad, equipaje de mano (carry on) sin costo adicional, servicio de conexión Wi-Fi a bordo y acceso exclusivo a salas VIP en terminales privadas de Aeroparque para evitar las filas de la terminal comercial tradicional.

A qué ciudades vuela la aerolínea Humming Airways

Más allá de la preventa de los siete destinos en los que está midiendo la demanda, la compañía divide en su sitio web tres categorías: