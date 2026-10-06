El cambio consolida el control de Jefatura de Gabinete en un área atravesada por operaciones empresarias y decisiones que pueden reordenar el mercado

Su designación surge de una pugna de poder interna, fortaleciendo la influencia de Karina Milei y Santilli.

Andrés Michelazzo será el nuevo interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en reemplazo de Juan Martín Ozores, quien en los papeles presentó su renuncia después de casi tres años al frente del organismo encargado de regular las telecomunicaciones, los servicios audiovisuales y el uso del espectro radioeléctrico.

La medida fue oficializada este martes 6 de octubre mediante el Decreto 1149/2026 publicado en el Boletín Oficial de la Nación y que lleva la firma del presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Se trata de un escueto comunicado que basa la medida en el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional y en el Decreto N° 938 del 31 de diciembre de 2025.

El primero establece las facultades del Jefe de Estado respecto al nombramiento y remoción de ciertos cargos del Poder Ejecutivo y el segundo es una medida presidencial dictada con base en dicha atribución constitucional para prorrogar la intervención del ENACOM.

Si bien el decreto no aclara los motivos de la salida de Ozores, la decisión oficial fue echarlo y se vincula con el proceso de reordenamiento interno del poder político que se disputa en las cercanías del presidente Javier Milei y que tiene como protagonistas a Karina Milei y Santiago Caputo.

De hecho, Michelazzo fue elegido por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por indicación de la propia Secretaria General de la Presidencia, de acuerdo con fuentes al tanto de la decisión.

Su llegada coloca al frente del ente regulador a un especialista con alrededor de tres décadas de trayectoria en telecomunicaciones y completa el cambio de control político que había comenzado meses antes con el traslado del organismo a la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.

Un especialista del sector privado que ahora regulará el mercado

Michelazzo desarrolló buena parte de su carrera dentro del propio mercado que ahora deberá regular y acredita antecedentes en distintos segmentos de las telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, su designación consolida el avance del esquema político articulado por Karina Milei y Santilli sobre un área que durante la primera etapa de la administración libertaria estuvo vinculada a funcionarios identificados con Santiago Caputo.

De hecho, cuando Javier Milei intervino el ENACOM en enero de 2024 y nombró a Ozores al frente del ente, varias fuentes oficiales lo describieron directamente como un hombre que "responde políticamente a Santiago Caputo".

Si bien tenía un perfil profesional antes que político ya que era licenciado en Administración de Empresas, consultor y con una extensa trayectoria en telecomunicaciones, incluida Movistar/Telefónica, su incorporación al Gobierno fue interpretada desde el comienzo como parte de la estructura de funcionarios impulsada por Caputo.

Lo mismo ocurrió con Darío Genua, quien terminó al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la cual dependía el área de telecomunicaciones, mientras Ozores conducía el ENACOM.

En ese momento, fuentes sectoriales describieron a Genua como interlocutor directo con Santiago Caputo y a Ozores como cercano al asesor presidencial.

Durante ese mismo año la relación se hizo más visible a partir de que la intervención originalmente colegiada del ENACOM pasó a tener una conducción unipersonal y Ozores quedó como único interventor.

La pelea por Telefónica que expuso la estructura de poder

En 2025, cuando se produjo la pelea alrededor de la compra de Telefónica Argentina por Telecom, la estructura quedó todavía más expuesta teniendo en cuenta que toda el área de telecomunicaciones estaba supervisada por el ala del asesor presidencial.

En julio de este año, el Decreto 581/2026 sacó al ENACOM de la estructura que conducía Genua y lo colocó directamente bajo la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli, al igual que ocurrió con Arsat y el Correo Oficial que también salieron de ese esquema.

La medida fue interpretada públicamente como una pérdida concreta de poder de Santiago Caputo y un fortalecimiento de Santilli y, políticamente, de Karina Milei.

Ozores permaneció unos meses más como interventor, pero institucionalmente había perdido el paraguas político bajo el cual funcionó durante buena parte de su gestión.

El traspaso del ENACOM al ala de Jefatura de Gabinete alteró el esquema que regía hasta entonces a partir del Decreto 938/2025, que había prorrogado la intervención del organismo hasta el 2027 y que todavía identificaba al ente bajo el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

Pero el Decreto 581/2026 dejó expresamente al ENACOM y a la Agencia de Acceso a la Información Pública como organismos descentralizados de la Jefatura de Gabinete, lo cual abrió el camino para instalar una nueva conducción.

El movimiento fortalece la presencia de la Secretaria General de la Presidencia dentro de esta estructura estratégica del Estado y tiene como contracara una reducción del espacio que había tenido el sector referenciado en Santiago Caputo durante la primera etapa del gobierno de Javier Milei.

El perfil técnico del nuevo interventor del ENACOM

De todos modos, Michelazzo llega con un perfil esencialmente técnico, si se tiene en cuenta que es ingeniero especializado en Gestión de las Telecomunicaciones y acredita alrededor de 30 años de experiencia en la actividad.

Su formación incluye estudios en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y actualmente se presenta profesionalmente dedicado a servicios de consultoría e ingeniería en telecomunicaciones.

Su recorrido profesional lo llevó por diferentes segmentos de la industria y lo vinculó tanto con infraestructura como con operadores del mercado.

En encuentros especializados aparece además como expositor sobre redes y negocios mayoristas, un área especialmente relevante dentro de la transformación que atraviesa el sector.

En 2023 participó, por ejemplo, de un encuentro regional de telecomunicaciones en Rosario como expositor de una presentación dedicada a la experiencia y el rumbo de una empresa provincial mayorista de telecomunicaciones.

El antecedente resulta relevante para entender el perfil de quien llegará al ENACOM como un profesional que conoce el funcionamiento de las redes, los operadores y la infraestructura desde dentro de la industria y que ahora pasará a ocupar el principal organismo encargado de aplicar buena parte de las reglas que alcanzan a ese mercado.

Su trayectoria incluye además cargos societarios en compañías privadas de telecomunicaciones al punto que un aviso publicado en el Boletín Oficial en junio de 2013 lo identifica como director titular de Transamerican Telecomunication S.A.

También existen registros sectoriales que documentan su relación con San Gabriel Video Cable Color S.A.

Es decir, los antecedentes permiten reconstruir una carrera estrechamente ligada a la actividad que deberá supervisar desde el Estado como cabeza de un organismo que ejerce funciones sobre empresas de telecomunicaciones, operadores de Internet, compañías audiovisuales y prestadores que utilizan espectro radioeléctrico.

Qué funciones tendrá Michelazzo al frente del ENACOM

De hecho, el ENACOM constituye una de las principales autoridades regulatorias del mercado argentino de comunicaciones.

Fue creado a fines de 2015 y absorbió competencias que anteriormente correspondían a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

Entre sus funciones se encuentran:

La administración del espectro radioeléctrico

El otorgamiento y cancelación de licencias y autorizaciones

La fiscalización de prestadores y la aplicación del marco regulatorio sobre servicios TIC y audiovisuales

La administración de herramientas vinculadas con el Fondo del Servicio Universal , financiado mediante aportes de los prestadores de servicios TIC

, financiado mediante aportes de los prestadores de servicios TIC Programas de conectividad y sobre obligaciones de los operadores

Michelazzo encontrará además un mercado atravesado por la expansión de la fibra óptica, el crecimiento de los servicios satelitales, el despliegue de nuevas redes móviles y la necesidad de administrar espectro para diferentes tecnologías.

Ese escenario coloca al ente regulador en una posición central frente a las inversiones y estrategias de las compañías del sector.

De seis meses a casi tres años de intervención

En el caso de Ozores, había llegado al ENACOM en enero de 2024, cuando el Gobierno dispuso mediante el Decreto 89/2024 la intervención del organismo por un plazo inicial de 180 días.

La medida también había designado interventores adjuntos y concentrado en la nueva conducción las atribuciones necesarias para reorganizar el ente.

Pero esos seis meses terminaron convirtiéndose en una intervención de casi tres años debido a que el Poder Ejecutivo fue prorrogando el régimen y, a fines de 2025, volvió a extenderlo mediante el Decreto 938/2025.

La norma estableció que la intervención continuaría desde el 5 de enero de 2026 hasta el 4 de enero de 2027 y ratificó a Ozores como interventor con rango y jerarquía de secretario. También dispuso que ejercería las facultades establecidas por las leyes 26.522 y 27.078, incluidas aquellas originalmente atribuidas al directorio, y mantendría la representación legal del organismo.

Los meses que debía permanecer Ozores en su cargo serán ahora ocupados por el nuevo interventor.

De todos modos, hasta pocos días antes de la renuncia Ozores continuó firmando decisiones relevantes como la que se incluye en la Resolución 961/2026, del 28 de septiembre que prorrogó durante 36 meses el Programa Conectividad de Interés Público y lo encuadró dentro del Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones.

El desafío pendiente de la fusión Telecom-Movistar

Además, como interventor del ENACOM, Ozores tuvo un papel relevante en la compra de Telefónica Argentina, operadora de Movistar, por parte de Telecom.

Durante su gestión, el organismo elaboró informes técnicos que fueron utilizados por la autoridad de Defensa de la Competencia para analizar el impacto de la concentración sobre la telefonía móvil, internet fija y, especialmente, la acumulación de espectro radioeléctrico.

De hecho, se trata de un proceso que todavía tiene capítulos pendientes, luego de que en junio pasado, el Tribunal de Defensa de la Competencia condicionó la operación a que Telecom transfiera 6 millones de clientes móviles a un competidor independiente, junto con el espectro necesario para que pueda prestar el servicio, además de otras medidas sobre internet fija e infraestructura.

El diseño técnico de la transferencia del espectro quedó expresamente en manos del ENACOM, mientras que las desinversiones deberán completarse dentro de un plazo de 18 meses y estarán sujetas al seguimiento de un agente independiente y de la autoridad de competencia.

De esta manera, Michelazzo asumirá con una parte relevante de ese proceso todavía abierta ya que el organismo que ahora conduce deberá intervenir en la instrumentación técnica de uno de los principales remedios impuestos para que la concentración pueda avanzar bajo las condiciones fijadas por la autoridad.