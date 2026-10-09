La marca italiana de diseño Alessi llegó a la Argentina con 120 productos para el hogar

Grupo Mendizabal trae la firma italiana Alessi. Arranca con 120 productos y precios que se ubican en promedio un 35% por encima de Europa

Alessi, la marca italiana que lleva la firma de arquitectos y diseñadores a cafeteras, pavas y objetos de diseño para el hogar, desembarcó en la Argentina de la mano de Grupo Mendizabal, representante local de Stanley. La inversión fue de aproximadamente u$s1,2 millones, según detalló Facundo Mendizabal, presidente de la compañía argentina a iProfesional. El negocio comenzó con 120 productos, venta online y presencia en cinco comercios, y contempla la apertura de locales propios en shoppings.

"la llegada suma al rubro del diseño y la decoración a la «apertura de nuevas marcas internacionales en Unicenter»",

La llegada suma al rubro del diseño y la decoración a una apertura de nuevas marcas internacionales en Unicenter. Para Grupo Mendizabal, una compañía de capitales argentinos con más de 50 años de trayectoria, Alessi abre una puerta hacia otro público y nuevos canales comerciales.

"Nos atraen las marcas auténticas, con una historia y una identidad que se reconoce en sus productos. Alessi tiene esa personalidad y una manera muy particular de llevar el diseño a la vida cotidiana. Para el grupo, además, representa una oportunidad de entrar en mayor profundidad al mundo del diseño, la arquitectura y el interiorismo", explicó Mendizabal.

El vínculo se gestó a partir de las recorridas del grupo por ferias y exposiciones internacionales, especialmente en Europa. Alessi estaba entre las marcas que buscaban incorporar. El acuerdo contempla la representación y distribución exclusiva en la Argentina por cuatro años, con posibilidad de renovación, precisó el empresario.

La presentación local se realizó en Casa Caradonti, en Palermo, ante referentes del diseño, la arquitectura y el interiorismo. Entre los invitados estuvieron el diseñador Cristián Mohaded, la pronosticadora de tendencias Gabi López y el arquitecto Javier Iturrioz entre otros.

Fundada en 1921 por Giovanni Alessi en Omegna, al norte de Italia, Alessi comenzó como un taller de trabajo artesanal de metales. A lo largo de su historia colaboró con figuras como Ettore Sottsass, Achille Castiglioni, Aldo Rossi, Richard Sapper, Alessandro Mendini y Philippe Starck.

Grupo Mendizabal representa a Alessi en Argentina por cuatro años, con la posibilidad de renovación (Gentileza Alessi - Grupo Mendizabal)

Varias de esas piezas ya integran la oferta argentina. La selección incluye el exprimidor Juicy Salif, de Starck; La Conica, de Rossi; la cafetera 9090, de Sapper; los sacacorchos Alessandro M. y Anna G., de Mendini, y la colección de pequeños electrodomésticos Plissé, de Michele De Lucchi.

"Detrás de cada pieza hay un trabajo de diseño y desarrollo, y un oficio para llevar esa idea a la producción. Algunos de sus productos se convirtieron en íconos y forman parte de colecciones de museos", señaló Mendizabal.

Cuánto cuesta Alessi en la Argentina y quién la va a comprar

El exprimidor Juicy Salif cuesta $290.990, mientras que la cafetera espresso La Cupola para seis tazas se ofrece a $299.990, según los precios publicados en el catálogo oficial de Alessi Argentina, relevados el 6 de octubre de 2026. Dentro de la línea Plissé, la tostadora para dos panes cuesta $329.990 y la pava eléctrica con control de temperatura, $399.990. Entre los accesorios, el sacacorchos Parrot en su versión negra se vende a $179.990. El centro de mesa La Stanza dello Scirocco, en acero inoxidable, figura a $699.990.

El precio fue la pregunta obvia y Mendizabal no la esquivó. "En promedio, nuestros precios están alrededor de un 35% por encima de los de Europa. Depende del producto; en algunos casos la diferencia es mayor por los aranceles y en otros es bastante menor que ese promedio."

Los precios de Alessi son un 35% mayores que en Europa, en promedio, según contó Facundo Mendizabal (Gentileza Alessi)

La elección de los primeros 120 productos abarca artículos para té y café, mesa, cocina, hogar, bar y vino, desde tazas y bandejas hasta fruteros, accesorios de cocina y objetos de decoración.

"Cruzamos los productos más vendidos de Alessi a nivel global con indicadores de consumo de la Argentina. La selección surge de combinar esas dos miradas, conocer qué funciona en el mundo y entender qué puede resultar relevante acá", explicó.

El objetivo anunciado es superar los 300 productos hacia fin de año. Para Mendizabal, ampliar la variedad permitirá que más consumidores encuentren una pieza que les interese y conozcan distintas propuestas de la marca.

Para empezar, la comercialización ahora se concentra en su tienda online y cinco puntos de venta físicos. Son Casa Caradonti, Burani, Rouge Maison y los dos locales de El Puerto, ubicados en Cariló y Costa Esmeralda. También tendrá venta online a través de La Mejor Anfitriona.

El siguiente paso será desarrollar tiendas propias, empezando por centros comerciales. Mendizabal no precisó cuántas abrirán ni en qué shoppings, pero vinculó esa expansión con el crecimiento del catálogo y con la estrategia de retail del grupo.

El público al que apuntan incluye personas que eligen objetos para su casa por su uso y su diseño, además de compradores de regalos. Los arquitectos e interioristas tendrán un lugar en el desarrollo comercial, por su capacidad de incorporar las piezas a proyectos y acercarlas a sus clientes.

"Para 2027, uno de nuestros objetivos es consolidar su presencia. Eso se integra al crecimiento del retail propio del grupo, junto con las demás marcas que representamos", sostuvo Mendizabal.