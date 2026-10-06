Paramount compró Warner por u$s110.000 millones y nace nuevo gigante del entretenimiento

La industria audiovisual experimenta una transformación histórica que redefine alianzas, desafía a los competidores y anticipa nuevos liderazgos

Paramount Skydance cerró la compra de Warner Bros. Discovery en una operación valuada en u$s110.000 millones. La megafusión pone fin a meses de polémica y litigios, y da nacimiento a un nuevo coloso del entretenimiento.

La flamante compañía llevará el nombre de Skydance. Concentrará un poder mediático sin precedentes en la industria.

Bajo su paraguas quedarán los estudios de cine y televisión de Paramount y Warner Bros. También las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max. Y las cadenas de noticias CNN y CBS News.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, liderará la nueva empresa. Lo acompañará como codirector ejecutivo Ynon Kreiz, exdirectivo de Mattel.

Una fusión histórica para competir en la nueva era del streaming

"Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria", declaró Ellison en un comunicado oficial.

El ejecutivo remarcó que desde el inicio de las conversaciones, la ambición fue unir estos dos estudios de gran trayectoria y crear un competidor más fuerte en el mercado del entretenimiento global.

"Ahora esta ambición es una realidad", afirmó.

Ellison anticipó que la empresa pondrá el foco en el futuro inmediato. La estrategia apuntará a construir una compañía que potencie a los creadores, entretenga al público y recompense a los accionistas.

"No podríamos estar más entusiasmados por ponernos manos a la obra", sentenció el CEO.

Terremoto ejecutivo: quiénes se van y quiénes se quedan

La fusión provocó una profunda reestructuración en la cúpula directiva. Varios altos ejecutivos de Warner Bros. Discovery quedaron fuera de la nueva empresa.

Entre las salidas más resonantes figuran el director ejecutivo David Zaslav y el director financiero Gunnar Wiedenfels. Tampoco continuarán en sus cargos los directores de los estudios Warner Bros., Mike DeLuca y Pam Abdy.

Ninguno de estos nombres aparece en la directiva de Skydance.

Del lado de las permanencias, varios ejecutivos clave mantienen sus posiciones. Casey Bloys seguirá como presidente de HBO.

Mark Thompson continuará al frente de CNN. Su anuncio del lunes fue interpretado por analistas como una señal de estabilidad para el gigante noticioso en un momento de incertidumbre.

También permanecen JB Perrette, ejecutivo de plataforma en línea de Discovery, y los directivos de DC Comics James Gunn y Peter Safran.

Bari Weiss, editora en jefe de CBS, mantendrá sus funciones editoriales.

El largo camino legal hasta el cierre del trato

La operación enfrentó meses de obstáculos judiciales antes de concretarse. El principal escollo fue un litigio antimonopolio impulsado por 12 fiscales generales estatales.

La oposición de los estados radicaba en que la fusión daría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros.

Los fiscales también alertaron sobre el refuerzo de la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable.

Una jueza federal de California terminó ratificando el acuerdo entre Paramount Skydance y los fiscales opositores. Esa decisión despejó el último gran obstáculo judicial y habilitó el cierre definitivo de la transacción.

La nueva Skydance nace como una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo, con activos que van desde la producción cinematográfica hasta el streaming y la información global.