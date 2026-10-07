La Ciudad oficializó que Transportes Lope de Vega operará el corredor eléctrico Trambus T1, con una flota de 52 colectivos las 24 horas

El servicio, que busca reducir emisiones y ruido, requiere finalizar obras de infraestructura eléctrica para iniciar su plena operación.

La flota de 52 unidades eléctricas circulará las 24 horas con frecuencias variables, bajo un sistema de propiedad estatal y gestión privada.

El Gobierno porteño oficializó el Trambus T1, un corredor de buses eléctricos entre Sáenz y Aeroparque, operado por Transportes Lope de Vega.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terminó de definir el esquema operativo del Trambus T1, el corredor de colectivos eléctricos que conectará el Centro de Trasbordo Sáenz en el barrio de Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery, en la Costanera Norte.

El sistema tendrá un parque máximo de 52 unidades propiedad de la Ciudad, funcionará durante las 24 horas y alcanzará frecuencias de un servicio cada cuatro minutos en determinadas franjas de los días hábiles.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 204/SECT/26 de la Secretaría de Transporte porteña, fechada el 22 de septiembre pasado y publicada en el Boletín Oficial porteño tres días después.

La norma implementó al T1 como servicio regular del Sistema Integrado de Transporte, aprobó su programa, sus parámetros operativos y la configuración general del corredor y autorizó a Transportes Lope de Vega S.A.C.I. a prestar el servicio.

En la actualidad, la empresa opera un total de 4 líneas de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):

• Línea 56: Une principalmente las zonas de Retiro, Plaza de los Virreyes, Aldo Bonzi y Ciudad Evita.

• Línea 76: Realiza el recorrido transversal desde Nueva Pompeya hasta Saavedra, pasando por Flores, Caballito y Chacarita, entre otros barrios.

• Línea 91: Conecta Plaza Constitución con Villegas (La Matanza), pasando por Plaza de Mayo y Villa Lugano.

• Línea 135: Une la zona de Puente Uriburu (Pompeya) con el Hospital Posadas (Morón

La empresa había resultado adjudicataria de la Licitación Pública Nacional 3125-2088-LPU25, convocada para contratar la operación integral del Trambus T1.

El contrato tendrá una duración de 60 meses contados desde la firma del Acta de Inicio del Servicio, con posibilidad de prórroga y además determinará el día y la hora en que comenzará efectivamente la prestación.

En el caso de la Resolución 204, establece que la puesta en operación está supeditada a la finalización de la infraestructura vial y específica necesaria, entre ella las electrolineras, los equipos de carga y los tramos de carriles exclusivos o preferenciales.

Frecuencias y horarios de servicio del Trambus T1

El modelo definido por la Ciudad separa la propiedad de los principales activos de la explotación del servicio.

Es decir, los 52 vehículos y sus cargadores pertenecen al Gobierno porteño, que los entregará al adjudicatario en comodato para utilizarlos exclusivamente en el T1.

En tanto, Transportes Lope de Vega tendrá a su cargo la operación integral, el mantenimiento de las unidades y sus cargadores y la provisión, utilización y mantenimiento de los predios destinados a la guarda, carga y regulación del parque.

La empresa deberá afrontar durante la contratación los costos e inversiones correspondientes a la provisión energética para los cargadores y los vehículos.

Los predios deberán contar con instalaciones para el personal, zonas de maniobra y estacionamiento para las 52 unidades, espacios de carga eléctrica, seguridad y control de acceso, grupo electrógeno de respaldo y sala de máquinas.

La Resolución 204 establece además que las unidades asignadas al T1 deberán utilizarse exclusivamente para este servicio, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación.

Al finalizar la relación contractual, el operador deberá restituir el parque móvil y los cargadores bajo las condiciones establecidas en los pliegos.

La compra que conformó la flota

La Ciudad había avanzado previamente con la adquisición de los vehículos y sus equipos de carga a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

La Resolución 204 identifica la Licitación Pública Nacional e Internacional 244/2024, denominada "Adquisición de Vehículos Eléctricos – Corredor Costero con Electromovilidad", y señala que fue adjudicada a Megacar S.A.

Como resultado de ese proceso, según establece la norma, los colectivos cero kilómetro totalmente eléctricos y sus respectivos equipos de carga quedaron incorporados al patrimonio del Gobierno porteño y destinados al Sistema Trambus y serán usados para el T1, que debe tener un parque máximo de 52 vehículos y un mínimo de 35, equivalente al 70% del máximo.

Las unidades serán cero kilómetro, con motorización 100% eléctrica, piso bajo, aire acondicionado y sus correspondientes baterías de potencia.

Una traza que atraviesa la Ciudad

El T1 vinculará el Centro de Trasbordo Sáenz con Aeroparque Jorge Newbery mediante un recorrido transversal que, según los fundamentos de la Resolución 204, complementará la disposición predominantemente radial de la red de subterráneos y facilitará la conexión con otros servicios de transporte público.

La traza utilizará infraestructura existente y nuevos sectores de circulación exclusiva o preferencial y el recorrido comprende, entre otras arterias, las avenidas Sáenz, Almafuerte, Caseros, La Plata, Rivadavia, Acoyte, Ángel Gallardo, Honorio Pueyrredón, Juan B. Justo, Intendente Bullrich, Dorrego, Sarmiento y Costanera Rafael Obligado.

La configuración variará de acuerdo con cada sector, habrá carriles exclusivos, preferenciales y tramos de transición, además de paradores centrales y laterales.

La infraestructura podrá ser utilizada también por líneas de transporte público automotor que coincidan con la traza, bajo las condiciones que establezca la autoridad porteña.

Las adecuaciones se implementarán progresivamente y por etapas en cada una de las cuales podrán establecerse restricciones de circulación, prohibiciones de estacionamiento o detención, modificaciones de paradas, horarios y giros, condiciones de acceso y egreso de los inmuebles frentistas y señalización específica.

Un servicio sin descanso

El esquema aprobado establece que el T1 funcionará las 24 horas, todos los días de la semana, incluidos los feriados, con una frecuencia que cambiará según el día y la franja horaria.

De lunes a viernes, entre las 8 y las 13 y nuevamente entre las 17 y las 20, con un intervalo previsto de cuatro minutos, mientras que entre las 7 y las 8 y de 13 a 17 habrá un servicio cada cinco minutos, mientras que entre las 0 y las 4 la frecuencia llegará a 30 minutos.

Entre las 4 y las 6 habrá una unidad cada 15 minutos; entre las 6 y las 7, cada siete; de 20 a 21, cada cinco; de 21 a 23, cada seis; y entre las 23 y la medianoche, cada 10 minutos.

Los sábados, los parámetros oficiales establecen una operación equivalente al 60% respecto de los días hábiles, con intervalos de entre siete y 30 minutos según la franja.

En el caso de los domingos y feriados tendrán una programación equivalente al 35%, con frecuencias de entre 12 y 30 minutos.

Integración con el subte

El T1 utilizará el régimen tarifario vigente para los colectivos cuyos recorridos transcurren exclusivamente dentro de los límites territoriales de la Ciudad.

Además, el gobierno porteño establecerá las condiciones de integración tarifaria con la red de subterráneos y podrá extender ese mecanismo a otras líneas de transporte automotor de jurisdicción local.

El programa incorpora un sistema multipago permitiendo que la plataforma pueda aceptar tarjetas de débito y crédito, billeteras digitales, dinero en cuenta, aplicaciones móviles, códigos QR u otros medios digitales que determine la autoridad, además de la integración con el sistema de ticketing electrónico.

Tecnología para controlar la operación

Las unidades deberán contar con sistemas de monitoreo y videograbación móvil, cámaras ADAS de asistencia a la conducción, DMS de monitoreo del conductor y BSD para la detección de puntos ciegos.

También tendrán un sistema automático de conteo de pasajeros con una precisión mínima del 95% y capacidad para construir matrices de origen y destino, telemetría independiente, información audiovisual sobre la próxima parada y WiFi gratuito para los pasajeros.

Transportes Lope de Vega deberá entregar a la Ciudad información sobre kilómetros realizados, pasajeros transportados, coordenadas GPS, energía suministrada y cargada y posición en tiempo real de los vehículos, entre otros datos de la operación.

Cómo será el mantenimiento y la recarga de las unidades

La documentación establece también cómo se repartirán las responsabilidades sobre el mantenimiento de los vehículos y cargadores.

Durante los primeros dos años contados desde la entrega de los buses por el fabricante, estará a cargo del fabricante de acuerdo con el programa y las condiciones de garantía correspondientes.

Durante ese período, el adjudicatario deberá afrontar los consumibles y los componentes deteriorados por causas que queden fuera de la garantía.

A partir del tercer año y hasta finalizar la contratación, Transportes Lope de Vega asumirá plenamente el mantenimiento y deberá garantizar la continuidad del servicio técnico con personal calificado y disponibilidad de repuestos y mantener un registro digital actualizado de las tareas realizadas.

Los predios deberán contar con cargadores dobles del tipo ABB Terra 124 de 120 kW para los vehículos convencionales y ABB Terra 184 de 180 kW para los articulados, o modelos de características similares.

Los antecedentes del Trambus en la Ciudad

El Trambus llega a esta instancia después de una secuencia de programas desarrollados por la Ciudad para incorporar tecnologías alternativas al transporte público.

La propia Resolución 204 menciona el Programa de Prueba Piloto de Buses de Tecnología Limpia, creado en 2017; una prueba de buses eléctricos realizada para la Cumbre Mundial de Alcaldes C40; y la experiencia denominada MiniMUBE.

En abril de 2025, la Resolución 66/SECT/25 definió al Sistema Trambus como un modo de transporte público de capacidad intermedia caracterizado por utilizar energías limpias de bajo o nulo impacto ambiental y contar con infraestructura dedicada de carriles exclusivos o preferenciales.

Posteriormente, la Resolución 97/SECT/25 autorizó la prueba piloto denominada "Movilidad Urbana de Buses Eléctricos – TRAMBUS" y la Resolución 171/SECT/25 dispuso su implementación y aprobó sus parámetros operativos.

La norma actual sostiene que esa experiencia permitió verificar una aceptación positiva de los usuarios, una valoración favorable del nivel del servicio, una reducción de los niveles de ruido y una prestación sin emisiones de gases de efecto invernadero.

La normativa también establece que el Trambus es un subsistema del Metrobus de Buenos Aires, en lugar de un modo autónomo y la Ciudad lo encuadra como una renovación tecnológica del sistema existente mediante la incorporación de un servicio de capacidad intermedia impulsado con energía eléctrica.