Famosa cadena de café y pan Ninina Bakery acumuló 103 cheques rechazados por $116 millones

Enfrenta ejecuciones iniciadas por Banco Credicoop y ARCA. Algunos de esos procesos ya derivaron en embargos e inhibiciones generales de bienes

La crisis que atraviesa el sector gastronómico sigue sumando empresas con problemas financieros y judiciales: Le Blé se presentó en concurso preventivo para intentar reordenar sus deudas, mientras que Pan Danés cerró todos sus locales, despidió a su personal y anunció que pedirá su propia quiebra. Ahora, otro nombre conocido de la gastronomía porteña aparece en los tribunales: Ninina Bakery.

La situación de Ninina es diferente. La cadena continúa operando con cuatro locales, dos en Palermo, uno en Las Cañitas y otro en Unicenter, y no se encuentra en concurso preventivo ni existe, hasta el momento, un pedido de quiebra detectado contra la compañía. Sin embargo, sus números muestran un escenario financiero complejo que ya se trasladó a la Justicia.

La empresa acumuló 103 cheques rechazados por $116,67 millones, registra $195,65 millones de deuda informada en el sistema financiero y enfrenta ejecuciones iniciadas por Banco Credicoop y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Algunos de esos procesos ya derivaron en embargos, inhibiciones generales de bienes y sentencias que permiten a los acreedores avanzar con el cobro.

De un negocio familiar a una marca de la gastronomía porteña

La situación actual contrasta con la expansión que atravesó Ninina durante sus primeros años. Emmanuel Paglayan creó la marca en 2013 como una forma de continuar una tradición gastronómica familiar vinculada con sus raíces armenias.

Su madre, Marta Gueikian, había desarrollado durante los años 80 Selvi, un emprendimiento de repostería y pastelería bautizado en homenaje a su propia madre. Cuando Paglayan lanzó su proyecto, siguió esa tradición: eligió Ninina, el apodo de su abuela materna, como nombre de la empresa.

Antes de ingresar de lleno al negocio gastronómico, Paglayan estudió Economía en la Universidad de San Andrés, realizó un MBA orientado a finanzas y estrategia corporativa en Georgetown University y trabajó durante años en banca de inversión, fusiones y adquisiciones y fondos de private equity.

La empresa comenzó con su primer establecimiento en Palermo y posteriormente amplió su presencia. Se posicionó con una propuesta basada en pastelería, cocina artesanal y café de especialidad, llegó a operar en Villa Urquiza y en el Malba y desarrolló además el tostado de su propio café.

En sus primeros años, el crecimiento fue acelerado. Según cifras informadas por Paglayan en 2018, la facturación pasó de $8 millones en 2013 a $34,8 millones en 2017. Por entonces, la compañía contaba con tres establecimientos y buscaba expandir también el negocio de provisión de café a terceros.

Ninina Bakery opera 4 locales: dos en Palermo, uno en Las Cañitas y otro en Unicenter

Más de 100 cheques rechazados y casi $196 millones de deuda financiera

Hoy la historia es muy distinta. Uno de los indicadores que muestran a las claras la situación financiera de la empresa está en los registros del BCRA.

Ninina Bakery acumuló 103 cheques rechazados por $116,66 millones. De ese total, posteriormente fueron abonados 30 por $32,68 millones, equivalentes al 29,13% de los cheques y al 28% del monto originalmente rechazado. De esta manera, 73 cheques por $83,9 millones todavía figuran como no abonados, cerca del 72% del monto total.

En redes sociales también comenzaron a aparecer reclamos de proveedores por cheques y facturas impagas. Uno de ellos asegura que Ninina mantiene una deuda correspondiente a 17 cheques rechazados y cuatro facturas por alrededor de $9 millones. Además, denuncia que la empresa está operando a través de otra sociedad para eludir sus embargos. Se trata de un reclamo particular que no pudo ser verificado de manera independiente y, por lo tanto, ese monto no fue incorporado a los cálculos de esta nota.

El cuadro también se refleja en la deuda con bancos. A agosto, Ninina Bakery registraba obligaciones por $195,65 millones con cuatro entidades.

La mayor exposición corresponde a Banco Credicoop, con $170,57 millones, alrededor del 87% del total. Esa obligación aparece informada en situación 4 y con la observación "C", utilizada por el BCRA para identificar que ya está en litigio judicial.

También aparecen $16,29 millones con MercadoLibre, en situación 3; $8,43 millones con ICBC, también en situación 3 y $362.000 con BBVA, en situación 4. En los casos de MercadoLibre e ICBC figura además la observación "B", correspondiente a recategorización obligatoria, mientras que ICBC presenta también la marca "A", vinculada con refinanciaciones.

Credicoop reclama más de $153 millones y avanzó sobre los bienes

El principal frente judicial con un acreedor privado es el que mantiene con Banco Credicoop: la entidad inició al menos tres ejecuciones contra Ninina Bakery y sus garantes por un capital conjunto de $153 millones, sin contabilizar intereses ni costas.

El expediente de mayor magnitud tramita ante el Juzgado Comercial N°23 y comprende obligaciones por $96,98 millones de capital. Los demandados fueron intimados y no opusieron excepciones, por lo que la Justicia dictó sentencia y ordenó continuar con la ejecución contra Ninina Bakery, Emmanuel Santiago Paglayan y María Sol Ventura hasta que el banco cobre el capital reclamado, más intereses y costas.

Un segundo expediente, ante el Juzgado Comercial N°17, se originó en una deuda vinculada con una tarjeta corporativa. Credicoop reclama allí $20,95 millones de capital contra la compañía y sus dos garantes.

En abril, la Justicia tuvo por preparada la vía ejecutiva y ordenó intimar a los demandados por $20,95 millones de capital, más $20 millones presupuestados provisoriamente para intereses y costas.

En esa misma causa, el tribunal dispuso trabar embargo sobre un departamento denunciado como propiedad de Ventura, condicionado a que se comprobara su titularidad, y decretó la inhibición general de bienes de Ninina Bakery.

Credicoop inició además una tercera ejecución ante el Juzgado Comercial N°9, esta vez por $35,17 millones de capital correspondientes a dos préstamos. Así, los tres reclamos del banco alcanzan en conjunto más de $153 millones de capital.

ARCA inició 15 ejecuciones por aportes y contribuciones

El frente bancario no es el único. ARCA promovió al menos 15 ejecuciones fiscales contra Ninina Bakery ante la Justicia Federal de la Seguridad Social entre 2025 y 2026. Seis expedientes fueron iniciados el año pasado y otros nueve durante este año.

En uno de los reclamos más recientes, el organismo presentó certificados de deuda que, al 17 de septiembre de 2026, alcanzaban $45,07 millones más intereses por aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Las obligaciones corresponden a distintos períodos de 2025 y 2026 y, en algunos casos, los documentos consignan la caducidad de planes de pago.

El conflicto también derivó en medidas sobre los fondos de la empresa: el 21 de septiembre, en una de las ejecuciones fiscales promovidas por ARCA, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°2 decretó un embargo general de fondos y valores de Ninina Bakery, hasta cubrir la suma reclamada en los certificados de deuda más un 15% presupuestado provisoriamente para intereses, costos y costas. El tribunal ordenó además librar la comunicación correspondiente al Banco Central.

Pese al avance de los reclamos judiciales, Ninina continúa operando normalmente sus cuatro locales y mantiene activa su propuesta gastronómica. Hasta el momento, la compañía no comunicó cierres ni inició un concurso preventivo de acreedores. La incógnita ahora pasa por cómo afrontará las obligaciones que ya llegaron a instancia judicial y si podrá reordenar su situación financiera sin recurrir a alguna de esas alternativas.