Outlet remata zapatillas Adidas, Nike y Reebok con 70% off y cuotas

Una reconocida plataforma de comercio electrónico lanzó una liquidación especial con fuertes descuentos. Opciones de financiamiento y envíos

El sector de la indumentaria y el calzado urbano registra una de las acciones comerciales más agresivas de la temporada. Una conocida plataforma de venta digital activó una campaña de liquidación con rebajas que alcanzan el 70% de descuento en artículos seleccionados de primeras marcas internacionales, junto con esquemas de financiamiento en cuotas sin interés y beneficios en la entrega para compras de determinado monto.

La propuesta incluye un abanico amplio de modelos pertenecientes a firmas líderes como Nike, Adidas, Converse, Vans, Fila, New Balance y Puma. El catálogo en promoción abarca desde zapatillas deportivas hasta camperas de abrigo, buzos urbanos, pantalones estilo jogger y accesorios, tanto para el segmento adulto como infantil, con disponibilidad de stock sujeto a la demanda digital.

Precios de referencia y zapatillas destacadas de la liquidación

Dentro de las opciones disponibles en el portal oficial, los mayores porcentajes de rebaja se aplican sobre líneas de calzado urbano y deportivo. El detalle de las tarifas de partida para los productos en oferta comprende las siguientes escalas:

Zapatillas Adidas Campus: a $89.999 con 50% off.

Zapatillas Nike Grandstand II: a $66.999 con 58% off.

Zapatillas Topper Terrano: a $44.999 con 55% off.

Zapatillas Fila Tennis 88: a $64.999 con 50% off.

Zapatillas Reebok Pump: a $64.999 con 50% off.

Zapatillas Vans U Authentic: a $59.999 con 39% off.

Zapatillas Nike Air Max Nauxis: a $99.999 con 50% off.

Zapatillas Topper Araka Kotk: a $34.999 con 70% off.

Zapatillas New Balance 480: a $84.999 con 29% off.

Zapatillas Nike Air Max Flyknit Racer: $103.999 con 70% off.

Otros productos con ofertas destacadas en octubre:

Remeras de manga corta y musculosas: valores desde los $22.000.

Pantalones deportivos de friza y estilo jogger: opciones a partir de los $38.000.

Buzos urbanos con capucha de firmas como Nike y Adidas: disponibles desde los $45.000.

Mochilas Topper desde $19.999.

Accesorios (gorras, medias y mochilas): alternativas con precios iniciales desde $12.000.

Cómo acceder a las promociones y condiciones de pago

El proceso de compra se gestiona de forma exclusiva mediante la tienda virtual oficial del comercio ( www.moov.com .ar), donde el catálogo permite filtrar los artículos por marca, talle, color y escala de descuento aplicada. Para optimizar el gasto, la plataforma cuenta con herramientas para ordenar las prendas según el porcentaje de rebaja final.

En lo relativo al financiamiento, la tienda habilita hasta 3 cuotas sin interés para aquellos pedidos por encima de los $99.999 y de 6 cuotas para los que superen los $149.999. Asimismo, las compras cuyo valor supere los $189.999 cuentan con el beneficio de envío gratuito a domicilio a todo el país. Para montos inferiores o preferencias del comprador, se mantiene la alternativa de retiro en puntos físicos autorizados y un plazo de hasta 30 días para gestionar cambios de talle o modelo.