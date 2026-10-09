Ezeiza y Aeroparque recibirán obras por u$s1.500 millones para responder al aumento del tráfico aéreo. Qué cambios habrá en las terminales

Se financiará mediante recursos propios, fideicomisos y deuda para asegurar el crecimiento del sector.

El plan busca modernizar la infraestructura, aumentando su capacidad ante el tráfico aéreo.

Aeropuertos Argentina invertirá u$s1.500 millones entre 2027 y 2031 para ampliar Ezeiza, Aeroparque y terminales del interior.

Aeropuertos Argentina pondrá en marcha un plan de inversiones de u$s1.500 millones entre 2027 y 2031 destinado a ampliar la capacidad de Ezeiza y Aeroparque, modernizar los aeropuertos del interior y acompañar el crecimiento del transporte aéreo en el país.

El programa representa la primera gran etapa de obras presentada por la compañía después de haber logrado renegociar con el gobierno nacional su contrato de concesión de las 35 principales terminales aéreas de la Argentina.

La iniciativa comprende nuevas terminales de pasajeros, ampliaciones de sectores de embarque, rehabilitación de pistas y plataformas, infraestructura de carga y tecnología aeroportuaria.

El aeropuerto de Ezeiza concentrará alrededor de u$s794 millones, según la información presentada por la empresa, mientras que aproximadamente u$s500 millones estarán destinados a los aeropuertos del interior, además de que Aeroparque será el otro gran frente de obras.

El programa 2027-2031 forma parte de un plan de infraestructura de largo plazo que la empresa ubica en u$s7.500 millones para toda la concesión que fue extendida hasta el 2049 por las actuales autoridades nacionales, pero que se puede extender por 10 años más.

Para financiar esta primera etapa la empresa combinará aportes propios, recursos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA) y financiamiento adicional que buscará en los mercados de capitales, cerrando acuerdo con bancos locales, internacionales y emitiendo deuda.

Detrás de ese despliegue de la empresa que pertenece al Grupo Eurnekian aparece una proyección que condiciona las decisiones de infraestructura si se tiene en cuenta que Aeropuertos Argentina estima que el tráfico de pasajeros podría acumular un crecimiento del 114% hacia el final de la concesión y busca preparar la capacidad del sistema para absorber esa expansión.

Qué obras se harán en el Aeropuerto de Ezeiza

En el caso de Ezeiza, que será el principal destino de los fondos, la compañía proyecta alrededor de u$s794 millones para transformar las instalaciones de pasajeros, ampliar la infraestructura de carga y renovar sectores utilizados por las aeronaves.

La obra central será una nueva terminal de arribos internacionales que completará la renovación del circuito internacional iniciada con la terminal de partidas inaugurada en 2023.

La nueva infraestructura permitirá reorganizar el ingreso de pasajeros al país, la recepción de equipajes y su circulación por el aeropuerto.

A esa obra se sumará una terminal específica para vuelos domésticos, con nuevas instalaciones de embarque y posiciones remotas.

El proyecto prepara a Ezeiza para recibir una mayor cantidad de operaciones nacionales a medida que Aeroparque se acerque a sus límites físicos de crecimiento.

Entre Ezeiza y Aeroparque, el programa anunciado contempla más de 60.000 metros cuadrados de nueva infraestructura de terminales y otros 15.000 metros cuadrados que serán renovados.

En Ezeiza también habrá ampliaciones de estacionamientos y modificaciones de los espacios comerciales, con nuevas tiendas libres de impuestos y propuestas gastronómicas.

La reorganización busca convertir al conector entre sectores de la terminal en uno de los puntos centrales de circulación.

Las intervenciones alcanzarán además la infraestructura utilizada por las aeronaves ya que en esa terminal se ejecutarán más de 200.000 metros cuadrados de asfalto y 60.000 metros cuadrados de pavimentos de hormigón.

Actualmente está en marcha la rehabilitación de la pista secundaria y de calles de rodaje, junto con la construcción de una nueva plataforma de aeronaves y según la planificación presentada por la compañía, en 2027 llegará el turno de intervenir la pista principal.

La inversion de Ezeiza para la terminal de cargas

La transformación de Ezeiza también alcanza al movimiento de mercaderías, impulsado por la expansión del comercio exterior y, particularmente, por el crecimiento del segmento courier asociado al comercio electrónico.

De acuerdo a la información presentada por la empresa este viernes 9 de octubre durante una reunión de prensa de la que participaron sus principales ejecutivos, el programa contempla alrededor de u$s35 millones para ampliar la capacidad de la terminal de cargas, mejorar la recepción de mercaderías e incorporar nuevos sistemas de almacenamiento.

De hecho, Aeropuertos Argentina ya está construyendo una Terminal Única de Courier de 15.000 metros cuadrados y ejecutando una ampliación de 3.000 metros cuadrados de las naves y cámaras frigoríficas destinadas a productos perecederos de exportación.

La compañía también prevé inversiones vinculadas específicamente con la actividad courier, cuya demanda creció junto con las compras internacionales realizadas mediante comercio electrónico.

La ampliación incorporará sistemas de almacenamiento y nuevas instalaciones de recepción y procesamiento de mercaderías, dentro de la estrategia de aumentar la capacidad logística del principal aeropuerto internacional del país.

El plan de obras para ampliar el Aeroparque Jorge Newbery

En el caso de Aeroparque, constituye el segundo gran eje del programa y la compañía proyecta ampliar la infraestructura de embarque doméstico mediante la construcción de un nuevo espigón en el extremo sur, paralelo al estacionamiento de ese sector.

El proyecto prevé unos 16.000 metros cuadrados y seis posiciones de contacto para aeronaves, que permitirán sumar mangas y aumentar la proporción de pasajeros que acceden directamente a los aviones desde la terminal.

Según la información presentada por la empresa, la obra principal representa una inversión de alrededor de u$s200 millones, dentro del conjunto de intervenciones proyectadas para Aeroparque en donde además se buscará resolver una restricción estructural como es la de disponer de poco terreno para continuar expandiéndose.

La estrategia consiste entonces en aumentar su capacidad para procesar pasajeros, reorganizar los flujos internos y aprovechar mejor las posiciones disponibles.

También se ampliará el sector internacional, particularmente las áreas destinadas a controles migratorios y de seguridad, con obras que además alcanzarán el hall público, el retiro de equipajes y los mostradores de check-in.

El proyecto incluye alrededor de 14.500 metros cuadrados de nuevos espacios mediante distintas intervenciones, pero cabe destacar que algunas obras ya están en marcha si se recuerda que actualmente se desarrolla una ampliación del embarque doméstico y de las áreas de control de seguridad que extenderá en aproximadamente 3.000 metros cuadrados el área operativa.

La compañía prevé sumar espacios gastronómicos, áreas con mayor iluminación natural y vistas al Río de la Plata y una nueva sala VIP y parte de estas intervenciones deberá quedar terminada antes de finalizar 2026.

La expansión permitirá acercar Aeroparque a su máxima capacidad operativa y, a partir de ese punto, Ezeiza tendrá un papel creciente para absorber el aumento futuro de las operaciones domésticas.

Los aeropuertos del interior incluidos en las inversiones

El programa federal contempla aproximadamente u$s500 millones para los aeropuertos del interior, mediante ampliaciones y renovaciones de terminales, rehabilitación de pistas y calles de rodaje, infraestructura de embarque y mejoras tecnológicas.

Las obras sobre edificios alcanzarán a 14 aeropuertos: Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma.

En conjunto, las intervenciones sobre las terminales representarán aproximadamente 35.000 metros cuadrados.

En el caso de Córdoba, Mendoza y Bariloche aparecen entre los proyectos de mayor dimensión previstos por la compañía.

En Bariloche se ampliarán las salas de embarque, se incorporarán nuevas posiciones y se agregará una cinta para la recepción de equipajes, con el objetivo de aumentar la capacidad en períodos de elevada demanda turística.

Córdoba tendrá intervenciones tanto sobre la terminal como sobre la infraestructura aeronáutica, mientras que Mendoza también integra el grupo de aeropuertos donde se proyectan obras de mayor escala.

El programa contempla además la rehabilitación completa de pistas en Córdoba, Iguazú y Malargüe y el reemplazo de balizas halógenas por tecnología LED en seis aeropuertos.

En total, las intervenciones del interior requerirán 450.000 metros cuadrados de asfalto, 80.000 metros cuadrados de pavimentos de hormigón, 70.000 metros cúbicos de movimiento de suelos y más de 3.000 nuevas balizas.

Una apuesta por la aviación ejecutiva

La terminal de San Fernando tendrá uno de los proyectos específicos del programa ya que la compañía apunta a responder al crecimiento de la aviación general y ejecutiva y de los vuelos vinculados con actividades empresariales.

En esa terminal se proyecta una inversión de aproximadamente u$s26 millones para llevar la terminal de los actuales 800 metros cuadrados a unos 5.000 metros cuadrados y renovar la infraestructura operativa.

El proyecto incluye trabajos sobre las franjas de seguridad, repavimentaciones y mejoras en calles de rodaje y, según la información suministrada durante la presentación, solamente estas últimas representarán más de u$s10 millones.

La empresa vincula parte del aumento de la demanda con los movimientos de aviación ejecutiva asociados a distintas actividades productivas, entre ellas la minería.

En paralelo analiza desarrollar un nuevo sector de hangares como proyecto complementario y fuera del programa principal de obras anunciado.

El cronograma de las nuevas obras

Si bien el plan anunciado abarca 2027-2031, la compañía ya tiene obras en marcha que funcionarán como antecedente inmediato de ese ciclo de inversiones.

Además de los trabajos que se ejecutan en Ezeiza y Aeroparque, hay intervenciones sobre terminales en Salta, Formosa, Tucumán, Resistencia y San Rafael que, en conjunto, muestran trabajos en ejecución de aproximadamente 37.000 metros cuadrados.

La compañía prevé que una parte importante de las nuevas instalaciones esté finalizada hacia 2030, mientras que el programa completo anunciado tiene como horizonte 2031.

Un grupo con operaciones internacionales

Aeropuertos Argentina forma parte de Corporación América Airports, grupo aeroportuario de origen argentino vinculado con Eduardo Eurnekian y cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York.

La concesionaria administra 35 aeropuertos en la Argentina. Su controlante opera, en conjunto, 52 aeropuertos en seis países: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Italia y Armenia.

Durante el 2025, según los datos difundidos por la compañía, Corporación América Airports procesó 86,7 millones de pasajeros, frente a los 79 millones del año anterior, un crecimiento del 9,8%.

En el caso de Aeropuertos Argentina informa que desde el inicio de la concesión, en 1998, invirtió más de u$s2.800 millones en infraestructura en los 35 aeropuertos y que más de u$s1.000 millones fueron desembolsados durante los últimos cinco años.

A esas cifras la compañía agrega u$s1.060 millones en impuestos y u$s2.300 millones pagados en concepto de canon.

La concesión tiene nuevas condiciones

Este programa de infraestructura llega después de la readecuación contractual aprobada mediante la Decisión Administrativa 27/2026, que modificó las condiciones de la concesión aeroportuaria.

El contrato original fue aprobado mediante el Decreto 163/1998 y a lo largo de las décadas siguientes atravesó distintas modificaciones y renegociaciones.

En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández prorrogó la concesión por diez años mediante el Decreto 1009/2020, contados desde el vencimiento del período contractual que regía hasta entonces.

Pero la administración de Javier Milei volvió a revisar esas condiciones y en diciembre de 2024, el ORSNA y la concesionaria acordaron iniciar formalmente la renegociación en el marco de la Ley Bases y del Decreto 713/2024.

El procedimiento continuó durante 2025 y este 2026 hasta desembocar en una nueva estructura contractual con un acuerdo definitivo que fue firmado el 1° de septiembre pasado y aprobado por la Jefatura de Gabinete mediante la Decisión Administrativa 27/2026.

El documento incorporó cambios en el plazo de la concesión, el programa de inversiones y los mecanismos destinados a preservar la ecuación económico-financiera del contrato.

La nueva estructura contractual contempla una extensión hasta el 13 de febrero de 2056, condicionada al cumplimiento de obligaciones de financiamiento y ejecución de obras.

Para acceder a ese plazo, antes del 30 de junio de 2027 la concesionaria deberá acreditar mediante un informe de una firma de auditoría internacional la disponibilidad de fondos, créditos o compromisos financieros suficientes para afrontar los u$s600 millones de inversión directa adicional.

Además, antes del 31 de diciembre de 2031 deberá encontrarse finalizado al menos el 75% de las obras correspondientes a esa inversión adicional.

Si alguna de esas condiciones se incumple, el contrato finalizará el 13 de febrero de 2049, además de que el ORSNA deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo.

El crecimiento regional redefine la estrategia

Las inversiones también responden a un cambio que la compañía busca impulsar en el mapa aerocomercial: desarrollar conexiones internacionales regionales desde las provincias y reducir la necesidad de que determinados viajes entre ciudades sudamericanas pasen por Buenos Aires.

Durante la presentación del programa, los ejecutivos identificaron más de 130 conexiones regionales potenciales que actualmente carecen de vuelos directos, aunque la apertura efectiva de cada ruta dependerá de las decisiones comerciales de las aerolíneas y de la demanda.

La estrategia coincide con la incorporación de un tratamiento específico para determinados vuelos internacionales regionales de hasta 1.000 kilómetros dentro del nuevo esquema de tasas aeroportuarias.

Aeropuertos Argentina espera que las provincias participen en la búsqueda de compañías y en la promoción de los destinos para transformar esas conexiones potenciales en operaciones regulares.

La apuesta se desarrollará mientras Aeroparque avanza hacia su límite de capacidad y Ezeiza incorpora instalaciones para recibir una mayor cantidad de vuelos domésticos e internacionales.

Según la información transmitida por la empresa, actualmente existen posibilidades de ampliación sobre rutas internacionales y regionales, mientras que hasta ahora no recibió nuevos pedidos que permitan anticipar la apertura de rutas domésticas adicionales.