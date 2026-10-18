Un gimnasio para mujeres lanza franquicias desde u$s35.000 y busca expandirse por el país

Sporty Woman, el gimnasio para mujeres que funciona en la zona de Tribunales, lanzó su modelo de franquicias con inversiones desde u$s35.000 y el objetivo de cerrar 2027 con diez unidades franquiciadas. La marca fundada por Cecilia Tosi Loza ofrece dos formatos, uno centrado en el entrenamiento de fuerza y otro que suma clases de distintas disciplinas. Hoy tiene un local propio en CABA, con alrededor de 400 socias, según detalló la emprendedora a iProfesional.

Tosi Loza es diseñadora gráfica, pero lleva diez años en el negocio de los gimnasios y creó Sporty Woman hace siete, después de pasar una y otra vez por malas experiencias del otro lado del mostrador. Se anotaba, pagaba y dejaba de ir. "Pagaba anualidades y duraba como mucho un mes. Pasé por todos los gimnasios de Capital y me pasaba lo mismo. Los profes no me conocían ni me ayudaban, terminaba muy dolorida y no quería volver. Algunos ni me llamaron", recuerda.

Probó distintas actividades, pero no encontró ni un solo lugar al que quisiera volver. Su primera incursión como empresaria fue con la adquisición de un gimnasio que ya operaba como franquicia de la cadena Curves. Allí conoció el funcionamiento de un espacio exclusivo para mujeres y después desarrolló su propia marca.

La propuesta actual combina musculación, clases y nutrición. En su local de la calle Viamonte al 1700 se puede hacer zumba, yoga, pilates mat, barre, stretching, localizada y entrenamiento de fuerza, entre otras actividades.

El seguimiento es parte del servicio. Según explica, el gimnasio registra en un sistema qué actividades realiza cada alumna y la información sobre sus dificultades físicas, para que los profesores puedan consultarla. Las rutinas de musculación se arman según los objetivos, la disponibilidad y las otras clases que toma cada persona.

Que las alumnas sean mujeres no significa que todo el equipo lo sea. Sporty tiene profesores varones y también los tuvo en la recepción. "Para mí el punto no es que no te vea un hombre, sino que te acompañen como te tienen que acompañar", dice la fundadora.

"Según contó, «los motivos de cierre de locales» pesaron junto con la dificultad de administrar varios puntos de venta" o bien sustituir el enlace por la nota sobre el cierre de comercios en la crisis sanitaria.

Antes de lanzar las franquicias, Tosi Loza había manejado otras sucursales propias. Según contó, los motivos de cierres de locales pesaron junto con la dificultad de administrar varios puntos de venta y sus equipos por su cuenta. "Yo no puedo con todo", resume. Asegura que ninguna cerró con pérdidas y se quedó con Tribunales, el local más grande. Esa experiencia la llevó a elegir el sistema de franquicias como otra forma de expandirse.

¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de Sporty Woman?

Sporty Woman ofrece dos modelos de franquicias. El formato Sporty Circuit requiere una inversión total desde u$s35.000 y Sporty Full, desde u$s73.000, según detalló Tosi Loza. Ambos incluyen un canon de ingreso de u$s20.000 dentro de la inversión total y contratos de cinco años con exclusividad territorial.

Circuit puede instalarse desde unos 60 m² y tiene una capacidad máxima estimada de 144 socias activas. Se concentra en fuerza y admite variantes con máquinas de musculación o estaciones con pesas y otros elementos. En esta última opción, las alumnas pueden llegar durante el día y completar el circuito con la guía de un profesor, sin depender del horario de inicio de una clase.

El formato Full parte de 300 m² y su capacidad máxima estimada es de 480 socias activas, según Tosi Loza. Incorpora las clases y requiere más espacio para distribuir las actividades y maquinaria. La dotación de personal prevista es de dos a tres personas para Circuit y de siete a ocho para Full.

Sporty Woman busca cerrar el 2027 con diez franquicias y llevar su modelo a otras ciudades del país (Gentileza Sporty Woman)

"Por supuesto se puede arrancar con el formato básico para ir creciendo en etapas, sumando más equipamiento o nuevas actividades a medida que dispone de espacio y recursos", plantea.

A partir del segundo mes, el franquiciado deberá abonarle a Sporty Woman regalías escalonadas en dos tramos, del 3% y del 5%, con un piso de u$s300. La marca no cobra un cargo de publicidad, pero se prevé una inversión de u$s500 mensuales en anuncios de Meta a cargo del franquiciado.

Tosi Loza estima un plazo de retorno de doce meses para el formato Circuit y de dieciocho para Full, en línea con los datos clave antes de invertit en una franquicia. "Estamos poniendo números superconservadores", aclara. También señala que la zona influye, pero destaca el trabajo de promoción de cada local. "Importa mucho el movimiento que uno haga, la publicidad, todo lo que acciones para que tu negocio se vea".

Como referencia, según detalló, el local de Tribunales factura entre 35 y 40 millones de pesos por mes. El abono Full, con todas las clases, la nutricionista y el circuito, cuesta $95.000 mensuales; el plan solo de musculación y nutrición, $85.000.

El acompañamiento incluye diseño del local, selección de equipamiento, capacitación, sistema de gestión y estrategia de comunicación.

El perfil que busca no está atado a la edad ni al género. Puede ser alguien de 25 años que estudia, una persona jubilada o un inversor que prefiera delegar la operación. En ese último caso, pide que cuente con una gerenta comprometida con el modelo. "No necesariamente una mujer tiene que liderar el negocio", aclara.

Una, dos o tres veces por día, cuenta Tosi Loza, le llega a Sporty el mismo mensaje. "Che, ¿no están en otro lado? ¿No estás en Belgrano?". Lo escriben socias que se mudaron y también personas que la escucharon explicar su negocio en programas de gerenciamiento, donde suelen preguntarle si tiene presencia en otras provincias. Por eso, imagina Sporty en toda la Argentina, en Latinoamérica y en España. "Me encantaría terminar el 2027 con diez franquicias", concluye.