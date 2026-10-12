Con medidas inéditas en el mercado de divisas, el gobierno busca robustecer reservas y disipar tensiones frente a la presión financiera

El presidente Javier Milei aseguró que tiene u$s125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027. El mandatario no espera que esa tensión se materialice, pero confirmó que el gobierno trabaja en armar un colchón de divisas sin precedentes.

"Tengo u$s125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene", afirmó Milei en Radio Mitre. "No espero una corrida, pero me preparo", agregó en diálogo con Eduardo Feinmann.

El objetivo es llegar a 2027 con una capacidad de respuesta que supere ampliamente la que tuvo el gobierno durante las elecciones de 2025, cuando apenas logró reunir u$s70.000 millones.

El presidente recordó que el año pasado la situación era mucho más frágil. "Pudimos juntar u$s70.000 millones nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso u$s2.500 millones el Banco Central norteamericano. Llegamos con la lengua afuera", reconoció.

Milei también mencionó el contexto político adverso que enfrentó en 2025. "Tenía otro Congreso, no tenía capacidad de veto. Me hicieron siete intentos de juicio político, me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal", enumeró.

En ese escenario, hubo una corrida por u$s70.000 millones que el gobierno logró contener. "Ahora tenemos u$s125.000 millones y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas", contrastó el mandatario.

De dónde salen los 125 mil millones de dólares que menciona Milei

El presidente desglosó las fuentes que conforman ese colchón de divisas. La Argentina reunirá esos u$s125.000 millones a partir de múltiples instrumentos financieros y comerciales.

Milei detalló que el país pasó de una situación de escasez extrema a otra en la que "los dólares nos salen por las orejas". Ese cambio radical se explica por la combinación de acuerdos internacionales, compras de reservas, instrumentos de cobertura y, especialmente, el superávit energético que genera un flujo constante de divisas comerciales.

El mandatario enumeró los componentes de ese blindaje cambiario:

u$s25.000 millones ya conseguidos para el año que viene. Incluye financiamiento de organismos internacionales y otros países.

ya conseguidos para el año que viene. Incluye financiamiento de organismos internacionales y otros países. u$s20.000 millones en compras de divisas realizadas desde noviembre del año pasado hasta hoy.

en compras de divisas realizadas desde noviembre del año pasado hasta hoy. u$s20.000 millones del swap con China.

del swap con China. u$s20.000 millones del swap con Estados Unidos.

del swap con Estados Unidos. u$s15.000 millones disponibles para operar dólar futuro.

"Usted me dirá: ¿eso es mucho o poco?", planteó Milei. "Mire, la base monetaria es u$s30.000 millones, quiere decir que con dólar futuro yo pueda sacar la mitad de la base monetaria. O sea, no le dejo un peso a nadie en la calle", explicó.

El presidente calculó que solo con los instrumentos mencionados "tengo u$s75.000 millones". A eso sumó el financiamiento cerrado para el año que viene y el resultado energético.

Cómo el superávit energético se convirtió en un escudo contra las corridas

Milei vinculó directamente ese cambio en la disponibilidad de divisas con el superávit energético que genera Vaca Muerta. El presidente se preguntó qué le hubiera pasado a la Argentina en el contexto actual, con los precios del petróleo disparados.

"El país tenía antes un déficit energético de u$s5.000 millones", recordó. Con los precios actuales de la energía, ese déficit habría trepado a "u$s20.000 millones".

"Nos hubiéramos quedado sin nafta, sin gas o nos hubieran encepado", advirtió el mandatario. En cambio, el actual resultado energético positivo permite que el gobierno no necesite salir a endeudarse en los mercados internacionales, porque los dólares comerciales que ingresan por exportaciones energéticas cubren las necesidades de financiamiento.

"Hoy esos dólares nos salen por las orejas y nos entran tantos dólares que nos genera un hedge natural para no necesitar tomar deuda afuera", aseguró Milei.

El presidente explicó que ingresan tantos dólares comerciales que compensan lo que no se puede conseguir por el lado financiero. "Los que no se pueden conseguir por el lado financiero nos están saliendo hasta por las orejas desde el lado real", sintetizó.

Por qué el gobierno no necesita tomar deuda nueva en los mercados

Milei fue enfático al señalar que el gobierno no requiere tomar deuda nueva porque no genera déficit fiscal. "Los intereses los pagamos con el resultado fiscal primario", precisó.

El mandatario detalló que la Argentina tendrá vencimientos por u$s25.000 millones el año próximo. De ese total, la porción correspondiente a tenedores locales cuenta con refinanciación asegurada.

"Esos inversores no pueden colocar deuda en el exterior", explicó el presidente. Por eso, la refinanciación local está garantizada.

Sobre los compromisos externos, Milei sostuvo que ya fueron resueltos mediante acuerdos con organismos internacionales y otros países. "Ya lo tenemos arreglado con organismos y con otros países", afirmó.

"Ya conseguimos u$s25.000 millones para el año que viene", confirmó el mandatario. Esa cifra se suma a las reservas acumuladas y los instrumentos de cobertura disponibles.

El presidente concluyó que el blindaje financiero y el resultado energético fortalecerán esa posición hasta 2027. "Si además cerré el financiamiento del año que viene, la probabilidad que el mercado le da al default de la deuda en mi gestión es 0", sentenció.